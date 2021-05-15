https://ria.ru/20210515/otchetnost-1732433011.html

Правительство одобрило проект об оптимизации бюджетной отчетности

Правительство одобрило проект об оптимизации бюджетной отчетности

Правительство РФ одобрило проект об оптимизации порядка формирования и рассмотрения бюджетной отчетности, а также срока внесения в Госдуму проекта закона о... РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T12:28

2021-05-15T12:28

2021-05-15T12:28

россия

правительство рф

экономика

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Правительство РФ одобрило проект об оптимизации порядка формирования и рассмотрения бюджетной отчетности, а также срока внесения в Госдуму проекта закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, сообщается на сайте кабмина.Отмечается, что проект разработан в целях реализации послания президента РФ Федеральному собранию 21 апреля 2021 года, а также предложений парламента и Счетной палаты."Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации", доработав в части возможности предоставления Минфином России в 2021 году бюджетных кредитов бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета для погашения обязательств по государственным (муниципальным) ценным бумагам и кредитам, полученным от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций, без учета показателя уровня расчетной бюджетной обеспеченности субъекта РФ, и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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