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Правительство одобрило проект об оптимизации бюджетной отчетности
Правительство одобрило проект об оптимизации бюджетной отчетности
Правительство РФ одобрило проект об оптимизации порядка формирования и рассмотрения бюджетной отчетности, а также срока внесения в Госдуму проекта закона о... РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T12:28
2021-05-15T12:28
россия
правительство рф
экономика
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Правительство РФ одобрило проект об оптимизации порядка формирования и рассмотрения бюджетной отчетности, а также срока внесения в Госдуму проекта закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, сообщается на сайте кабмина.Отмечается, что проект разработан в целях реализации послания президента РФ Федеральному собранию 21 апреля 2021 года, а также предложений парламента и Счетной палаты."Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации", доработав в части возможности предоставления Минфином России в 2021 году бюджетных кредитов бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета для погашения обязательств по государственным (муниципальным) ценным бумагам и кредитам, полученным от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций, без учета показателя уровня расчетной бюджетной обеспеченности субъекта РФ, и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
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россия, правительство рф, экономика

Правительство одобрило проект об оптимизации бюджетной отчетности

12:28 15.05.2021
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкУличное украшение ко Дню Победы у здания Дома правительства РФ в Москве
Уличное украшение ко Дню Победы у здания Дома правительства РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Правительство РФ одобрило проект об оптимизации порядка формирования и рассмотрения бюджетной отчетности, а также срока внесения в Госдуму проекта закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, сообщается на сайте кабмина.
Отмечается, что проект разработан в целях реализации послания президента РФ Федеральному собранию 21 апреля 2021 года, а также предложений парламента и Счетной палаты.
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации", доработав в части возможности предоставления Минфином России в 2021 году бюджетных кредитов бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета для погашения обязательств по государственным (муниципальным) ценным бумагам и кредитам, полученным от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций, без учета показателя уровня расчетной бюджетной обеспеченности субъекта РФ, и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
 
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