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NI назвал главную ошибку стратегии США против России и Китая
NI назвал главную ошибку стратегии США против России и Китая
Стратегическая близорукость новой администрации США сближает Россию и Китай, что в итоге позволит им противостоять Вашингтону, пишет The National Interest. РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T11:26
2021-05-15T15:58
россия
дональд трамп
джо байден
китай
япония
сша
политика
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Стратегическая близорукость новой администрации США сближает Россию и Китай, что в итоге позволит им противостоять Вашингтону, пишет The National Interest.Автор статьи отмечает, что конфронтационная позиция администрации Джо Байдена по отношению к России не вызывает удивления, так как еще до вступления в должность президента он и его коллеги-демократы продвигали теорию заговора, согласно которой Москва якобы активно поддерживала Дональда Трампа и вмешивалась во внутренние дела США.Взяв бразды правления в свои руки, Байден лишь усилил напряженность, а его заявление о желании встретиться с президентом России существенно не изменило ситуацию, считает обозреватель.По его мнению, не изменился и курс Вашингтона в отношении Пекина, надежды на проведение более примирительной политики не оправдались. США продолжают поддерживать претендующий на независимость от Китая Тайвань, а также Японию в территориальном споре за острова Сенкаку.Неспособность администрации Байдена расставить приоритеты увеличивает риски для США, считает автор. В частности, отмечает он, продолжение нынешней политики лишь способствует сближению России и Китая, расширяя их дипломатическое, экономическое и военное сотрудничество. Это, в свою очередь, позволит Москве и Пекину противостоять доминированию Вашингтона в мировой политике.
https://ria.ru/20210514/otpor-1732370985.html
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россия, дональд трамп, джо байден, китай, япония, сша, политика

NI назвал главную ошибку стратегии США против России и Китая

11:26 15.05.2021 (обновлено: 15:58 15.05.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкМорские пехотинцы армий России и Китая на совместной тренировке на полигоне "Горностай" в Приморском крае
Морские пехотинцы армий России и Китая на совместной тренировке на полигоне Горностай в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Стратегическая близорукость новой администрации США сближает Россию и Китай, что в итоге позволит им противостоять Вашингтону, пишет The National Interest.
Автор статьи отмечает, что конфронтационная позиция администрации Джо Байдена по отношению к России не вызывает удивления, так как еще до вступления в должность президента он и его коллеги-демократы продвигали теорию заговора, согласно которой Москва якобы активно поддерживала Дональда Трампа и вмешивалась во внутренние дела США.
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Взяв бразды правления в свои руки, Байден лишь усилил напряженность, а его заявление о желании встретиться с президентом России существенно не изменило ситуацию, считает обозреватель.
По его мнению, не изменился и курс Вашингтона в отношении Пекина, надежды на проведение более примирительной политики не оправдались. США продолжают поддерживать претендующий на независимость от Китая Тайвань, а также Японию в территориальном споре за острова Сенкаку.
Неспособность администрации Байдена расставить приоритеты увеличивает риски для США, считает автор. В частности, отмечает он, продолжение нынешней политики лишь способствует сближению России и Китая, расширяя их дипломатическое, экономическое и военное сотрудничество. Это, в свою очередь, позволит Москве и Пекину противостоять доминированию Вашингтона в мировой политике.
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РоссияДональд ТрампДжо БайденКитайЯпонияСШАПолитика
 
 
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