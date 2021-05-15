https://ria.ru/20210515/oshibka-1732426277.html

NI назвал главную ошибку стратегии США против России и Китая

NI назвал главную ошибку стратегии США против России и Китая

Стратегическая близорукость новой администрации США сближает Россию и Китай, что в итоге позволит им противостоять Вашингтону, пишет The National Interest. РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T11:26

2021-05-15T11:26

2021-05-15T15:58

россия

дональд трамп

джо байден

китай

япония

сша

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576058262_0:62:2639:1546_1920x0_80_0_0_2a76f48de3b199f559f4e22e9962785b.jpg

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Стратегическая близорукость новой администрации США сближает Россию и Китай, что в итоге позволит им противостоять Вашингтону, пишет The National Interest.Автор статьи отмечает, что конфронтационная позиция администрации Джо Байдена по отношению к России не вызывает удивления, так как еще до вступления в должность президента он и его коллеги-демократы продвигали теорию заговора, согласно которой Москва якобы активно поддерживала Дональда Трампа и вмешивалась во внутренние дела США.Взяв бразды правления в свои руки, Байден лишь усилил напряженность, а его заявление о желании встретиться с президентом России существенно не изменило ситуацию, считает обозреватель.По его мнению, не изменился и курс Вашингтона в отношении Пекина, надежды на проведение более примирительной политики не оправдались. США продолжают поддерживать претендующий на независимость от Китая Тайвань, а также Японию в территориальном споре за острова Сенкаку.Неспособность администрации Байдена расставить приоритеты увеличивает риски для США, считает автор. В частности, отмечает он, продолжение нынешней политики лишь способствует сближению России и Китая, расширяя их дипломатическое, экономическое и военное сотрудничество. Это, в свою очередь, позволит Москве и Пекину противостоять доминированию Вашингтона в мировой политике.

https://ria.ru/20210514/otpor-1732370985.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210509/ssha-1731565228.html

россия

китай

япония

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дональд трамп, джо байден, китай, япония, сша, политика