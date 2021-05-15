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В Москве охранник магазина выстрелил в ребенка
В Москве охранник магазина выстрелил в ребенка
Прокуратура Москвы начала проверку после того, как охранник выстрелил в ребенка, как предполагается, сигнальной ракетой. РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T12:16
2021-05-15T15:24
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку после того, как охранник выстрелил в ребенка, как предполагается, сигнальной ракетой.По данным прокуратуры, инцидент произошел 14 мая около 23:00 на улице Паустовского. Мальчик катался на самокате у магазина, охранник, 21-летний мужчина, внезапно выстрелил в него. Отмечается, что ребенок отделался синяком на руке.Черемушкинская межрайонная прокуратура выясняет все обстоятельства произошедшего. Она также даст оценку исполнению требований законодательства о несовершеннолетних и о частной охранной деятельности и действиям матери ребенка.Столичный главк Следственного комитета также проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, его обследовали в больнице.Следователи возбудили уголовное дело после того, как охранник выстрелил из сигнального пистолета в десятилетнего ребенка на юго-западе Москвы, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
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юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

В Москве охранник магазина выстрелил в ребенка

12:16 15.05.2021 (обновлено: 15:24 15.05.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку после того, как охранник выстрелил в ребенка, как предполагается, сигнальной ракетой.
По данным прокуратуры, инцидент произошел 14 мая около 23:00 на улице Паустовского. Мальчик катался на самокате у магазина, охранник, 21-летний мужчина, внезапно выстрелил в него. Отмечается, что ребенок отделался синяком на руке.
Черемушкинская межрайонная прокуратура выясняет все обстоятельства произошедшего. Она также даст оценку исполнению требований законодательства о несовершеннолетних и о частной охранной деятельности и действиям матери ребенка.
Столичный главк Следственного комитета также проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, его обследовали в больнице.
Автомобиль следственного комитета РФ у здания Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
13 мая, 21:08
Ребенок сбежал из частного детского сада в Москве
Следователи возбудили уголовное дело после того, как охранник выстрелил из сигнального пистолета в десятилетнего ребенка на юго-западе Москвы, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК России ("Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия")", — сказала она.

 
Юлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
 
 
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