https://ria.ru/20210515/okhrannik-1732431539.html

В Москве охранник магазина выстрелил в ребенка

В Москве охранник магазина выстрелил в ребенка

Прокуратура Москвы начала проверку после того, как охранник выстрелил в ребенка, как предполагается, сигнальной ракетой. РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T12:16

2021-05-15T12:16

2021-05-15T15:24

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку после того, как охранник выстрелил в ребенка, как предполагается, сигнальной ракетой.По данным прокуратуры, инцидент произошел 14 мая около 23:00 на улице Паустовского. Мальчик катался на самокате у магазина, охранник, 21-летний мужчина, внезапно выстрелил в него. Отмечается, что ребенок отделался синяком на руке.Черемушкинская межрайонная прокуратура выясняет все обстоятельства произошедшего. Она также даст оценку исполнению требований законодательства о несовершеннолетних и о частной охранной деятельности и действиям матери ребенка.Столичный главк Следственного комитета также проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, его обследовали в больнице.Следователи возбудили уголовное дело после того, как охранник выстрелил из сигнального пистолета в десятилетнего ребенка на юго-западе Москвы, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.

https://ria.ru/20210513/detsad-1732217294.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия