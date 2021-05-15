https://ria.ru/20210515/obvineniya-1732438464.html
МИД заявил о неспособности Чехии объективно расследовать ЧП во Врбетице
МИД заявил о неспособности Чехии объективно расследовать ЧП во Врбетице
В Министерстве иностранных дел прокомментировали ход расследования в Чехии взрывов на складах во Врбетице в 2014 году, указав на "тотальную неразбериху" и... РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T13:32
2021-05-15T13:32
2021-05-15T17:36
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
главное разведывательное управление рф
россия
чехия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729150000_0:150:1600:1050_1920x0_80_0_0_c02d82b7aa73082c5e04e04d3d689b26.jpg
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. В Министерстве иностранных дел прокомментировали ход расследования в Чехии взрывов на складах во Врбетице в 2014 году, указав на "тотальную неразбериху" и желание Праги переложить ответственность на Москву.Как отметила в своем комментарии на сайте ведомства официальный представитель МИД Мария Захарова, Москва обратила внимание на публикацию в издании Mladá fronta DNES по поводу пропажи из арсеналов большого количества вооружений. Сообщается, что арендатор складов компания Imex Group подала иск о краже своего имущества, поскольку там уверены, что взрывы не могли уничтожить полностью такое количество оружия.Захарова отметила, что, судя по публикациям, комментировать ситуацию отказались и в Государственной инспекции органов безопасности Чехии, и в Национальном центре по борьбе с оргпреступностью, и отдельные следователи."Власти Чехии не только не в состоянии провести объективное расследование, но и не могут выстроить логическую цепочку происходящих на территории собственной страны безобразий", — подчеркнула Захарова.В середине апреля Прага обвинила российские спецслужбы в организации взрыва на складе боеприпасов во Врбетице, в результате которого погибли два человека. В Кремле эти обвинения назвали возмутительными и голословными.Прага выслала 18 сотрудников российского посольства. В ответ МИД объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. В Кремле предупредили, что случившееся сильно навредило отношениям двух государств.
https://ria.ru/20210423/chehiya-1729520962.html
https://ria.ru/20210514/spisok-1732385685.html
россия
чехия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729150000_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_b44de1c09f81dbaddb061c21aa556d9f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), главное разведывательное управление рф, россия, чехия, в мире
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости.
В Министерстве иностранных дел прокомментировали ход расследования в Чехии
взрывов на складах во Врбетице в 2014 году, указав на "тотальную неразбериху" и желание Праги переложить ответственность на Москву.
Как отметила в своем комментарии на сайте
ведомства официальный представитель МИД Мария Захарова
, Москва
обратила внимание на публикацию в издании Mladá fronta DNES
по поводу пропажи из арсеналов большого количества вооружений.
Сообщается, что арендатор складов компания Imex Group подала иск о краже своего имущества, поскольку там уверены, что взрывы не могли уничтожить полностью такое количество оружия.
Захарова отметила, что, судя по публикациям, комментировать ситуацию отказались и в Государственной инспекции органов безопасности Чехии, и в Национальном центре по борьбе с оргпреступностью, и отдельные следователи.
"Власти Чехии не только не в состоянии провести объективное расследование, но и не могут выстроить логическую цепочку происходящих на территории собственной страны безобразий", — подчеркнула Захарова.
В середине апреля Прага
обвинила российские спецслужбы в организации взрыва на складе боеприпасов во Врбетице, в результате которого погибли два человека. В Кремле эти обвинения назвали возмутительными и голословными.
Прага выслала 18 сотрудников российского посольства. В ответ МИД объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. В Кремле предупредили, что случившееся сильно навредило отношениям двух государств.