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МИД заявил о неспособности Чехии объективно расследовать ЧП во Врбетице
МИД заявил о неспособности Чехии объективно расследовать ЧП во Врбетице
В Министерстве иностранных дел прокомментировали ход расследования в Чехии взрывов на складах во Врбетице в 2014 году, указав на "тотальную неразбериху" и... РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T13:32
2021-05-15T17:36
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
главное разведывательное управление рф
россия
чехия
в мире
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. В Министерстве иностранных дел прокомментировали ход расследования в Чехии взрывов на складах во Врбетице в 2014 году, указав на "тотальную неразбериху" и желание Праги переложить ответственность на Москву.Как отметила в своем комментарии на сайте ведомства официальный представитель МИД Мария Захарова, Москва обратила внимание на публикацию в издании Mladá fronta DNES по поводу пропажи из арсеналов большого количества вооружений. Сообщается, что арендатор складов компания Imex Group подала иск о краже своего имущества, поскольку там уверены, что взрывы не могли уничтожить полностью такое количество оружия.Захарова отметила, что, судя по публикациям, комментировать ситуацию отказались и в Государственной инспекции органов безопасности Чехии, и в Национальном центре по борьбе с оргпреступностью, и отдельные следователи."Власти Чехии не только не в состоянии провести объективное расследование, но и не могут выстроить логическую цепочку происходящих на территории собственной страны безобразий", — подчеркнула Захарова.В середине апреля Прага обвинила российские спецслужбы в организации взрыва на складе боеприпасов во Врбетице, в результате которого погибли два человека. В Кремле эти обвинения назвали возмутительными и голословными.Прага выслала 18 сотрудников российского посольства. В ответ МИД объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. В Кремле предупредили, что случившееся сильно навредило отношениям двух государств.
https://ria.ru/20210423/chehiya-1729520962.html
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мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), главное разведывательное управление рф, россия, чехия, в мире

МИД заявил о неспособности Чехии объективно расследовать ЧП во Врбетице

13:32 15.05.2021 (обновлено: 17:36 15.05.2021)
 
© Фото : Полиция ЧехииВзрыв в Врбетице в 2014 году
Взрыв в Врбетице в 2014 году - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
© Фото : Полиция Чехии
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. В Министерстве иностранных дел прокомментировали ход расследования в Чехии взрывов на складах во Врбетице в 2014 году, указав на "тотальную неразбериху" и желание Праги переложить ответственность на Москву.
Как отметила в своем комментарии на сайте ведомства официальный представитель МИД Мария Захарова, Москва обратила внимание на публикацию в издании Mladá fronta DNES по поводу пропажи из арсеналов большого количества вооружений.
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Сообщается, что арендатор складов компания Imex Group подала иск о краже своего имущества, поскольку там уверены, что взрывы не могли уничтожить полностью такое количество оружия.
Захарова отметила, что, судя по публикациям, комментировать ситуацию отказались и в Государственной инспекции органов безопасности Чехии, и в Национальном центре по борьбе с оргпреступностью, и отдельные следователи.
"Власти Чехии не только не в состоянии провести объективное расследование, но и не могут выстроить логическую цепочку происходящих на территории собственной страны безобразий", — подчеркнула Захарова.
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В середине апреля Прага обвинила российские спецслужбы в организации взрыва на складе боеприпасов во Врбетице, в результате которого погибли два человека. В Кремле эти обвинения назвали возмутительными и голословными.
Прага выслала 18 сотрудников российского посольства. В ответ МИД объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. В Кремле предупредили, что случившееся сильно навредило отношениям двух государств.
 
Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Главное разведывательное управление РФРоссияЧехияВ мире
 
 
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