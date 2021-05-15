https://ria.ru/20210515/obvineniya-1732438464.html

МИД заявил о неспособности Чехии объективно расследовать ЧП во Врбетице

МИД заявил о неспособности Чехии объективно расследовать ЧП во Врбетице

В Министерстве иностранных дел прокомментировали ход расследования в Чехии взрывов на складах во Врбетице в 2014 году, указав на "тотальную неразбериху" и... РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T13:32

2021-05-15T13:32

2021-05-15T17:36

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

главное разведывательное управление рф

россия

чехия

в мире

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. В Министерстве иностранных дел прокомментировали ход расследования в Чехии взрывов на складах во Врбетице в 2014 году, указав на "тотальную неразбериху" и желание Праги переложить ответственность на Москву.Как отметила в своем комментарии на сайте ведомства официальный представитель МИД Мария Захарова, Москва обратила внимание на публикацию в издании Mladá fronta DNES по поводу пропажи из арсеналов большого количества вооружений. Сообщается, что арендатор складов компания Imex Group подала иск о краже своего имущества, поскольку там уверены, что взрывы не могли уничтожить полностью такое количество оружия.Захарова отметила, что, судя по публикациям, комментировать ситуацию отказались и в Государственной инспекции органов безопасности Чехии, и в Национальном центре по борьбе с оргпреступностью, и отдельные следователи."Власти Чехии не только не в состоянии провести объективное расследование, но и не могут выстроить логическую цепочку происходящих на территории собственной страны безобразий", — подчеркнула Захарова.В середине апреля Прага обвинила российские спецслужбы в организации взрыва на складе боеприпасов во Врбетице, в результате которого погибли два человека. В Кремле эти обвинения назвали возмутительными и голословными.Прага выслала 18 сотрудников российского посольства. В ответ МИД объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. В Кремле предупредили, что случившееся сильно навредило отношениям двух государств.

https://ria.ru/20210423/chehiya-1729520962.html

https://ria.ru/20210514/spisok-1732385685.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), главное разведывательное управление рф, россия, чехия, в мире