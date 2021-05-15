https://ria.ru/20210515/nepogoda-1732460570.html

Коммунальщики Москвы оперативно устраняют последствия ураганного ветра

Коммунальщики Москвы оперативно устраняют последствия ураганного ветра

Коммунальные службы Москвы оперативно устраняют последствия сильного ветра, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T17:28

2021-05-15T17:28

2021-05-15T17:28

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городское хозяйство москвы

москва

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Коммунальные службы Москвы оперативно устраняют последствия сильного ветра, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Городские службы работают в режиме повышенной готовности из-за ураганного ветра. Последствия непогоды оперативно устраняются. Ветер сохранится до конца суток. Будьте предельно внимательны на улице", - говорится в сообщении.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, москва