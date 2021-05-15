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Коммунальщики Москвы оперативно устраняют последствия ураганного ветра
Коммунальщики Москвы оперативно устраняют последствия ураганного ветра
Коммунальные службы Москвы оперативно устраняют последствия сильного ветра, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T17:28
2021-05-15T17:28
2021-05-15T17:28
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Коммунальные службы Москвы оперативно устраняют последствия сильного ветра, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Городские службы работают в режиме повышенной готовности из-за ураганного ветра. Последствия непогоды оперативно устраняются. Ветер сохранится до конца суток. Будьте предельно внимательны на улице", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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городское хозяйство москвы, москва