https://ria.ru/20210515/nepogoda-1732428471.html

Москвичей предупредили о сильном ветре, грозе и граде

Москвичей предупредили о сильном ветре, грозе и граде

Столичный главк МЧС предупредил москвичей и гостей столицы о сильном ветре, дожде, грозе и граде в ближайшие два часа, экстренное предупреждение опубликовано на РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T11:47

2021-05-15T11:47

2021-05-15T11:47

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574042270_0:344:3030:2048_1920x0_80_0_0_b08ca6ba3bc42bcb3377ab52e45c9600.jpg

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Столичный главк МЧС предупредил москвичей и гостей столицы о сильном ветре, дожде, грозе и граде в ближайшие два часа, экстренное предупреждение опубликовано на сайте ведомства."По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца суток 15 мая местами по г. Москве ожидается дождь, гроза, град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами до 15-20 м/с", - говорится в сообщении.МЧС рекомендует при управлении автомобилем значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин и парковать автомобиль вдали от деревьев. Также ведомство рекомендует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

https://ria.ru/20210515/zhara-1732416067.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество