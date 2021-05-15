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Москвичей предупредили о сильном ветре, грозе и граде
Москвичей предупредили о сильном ветре, грозе и граде
Столичный главк МЧС предупредил москвичей и гостей столицы о сильном ветре, дожде, грозе и граде в ближайшие два часа, экстренное предупреждение опубликовано на РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T11:47
2021-05-15T11:47
2021-05-15T11:47
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
общество
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Столичный главк МЧС предупредил москвичей и гостей столицы о сильном ветре, дожде, грозе и граде в ближайшие два часа, экстренное предупреждение опубликовано на сайте ведомства."По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца суток 15 мая местами по г. Москве ожидается дождь, гроза, град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами до 15-20 м/с", - говорится в сообщении.МЧС рекомендует при управлении автомобилем значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин и парковать автомобиль вдали от деревьев. Также ведомство рекомендует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество