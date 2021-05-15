https://ria.ru/20210515/mars-1732408898.html

Китай впервые осуществил успешную посадку зонда на поверхность Марса

Китай впервые осуществил успешную посадку зонда на поверхность Марса

Китайский космический аппарат "Тяньвэнь-1" с марсоходом "Чжужун" в субботу осуществил успешную мягкую посадку на поверхность Марса, сообщает агентство Синьхуа... РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T04:04

2021-05-15T04:04

2021-05-15T08:11

наука

марс

китай

в мире

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ПЕКИН, 15 мая - РИА Новости. Китайский космический аппарат "Тяньвэнь-1" с марсоходом "Чжужун" в субботу осуществил успешную мягкую посадку на поверхность Марса, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой Национальное космическое управление Китая.Первый китайский космический аппарат для исследований Марса "Тяньвэнь-1", состоящий из орбитального модуля, посадочной капсулы и марсохода, был запущен 23 июля 2020 года с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. В конце февраля успешно вышел на орбиту ожидания Марса. В случае успеха миссии аппарат направит полученные данные на Землю уже в этом году.Уточняется, что аппарат сошел с орбиты ожидания в субботу примерно в 1.00 по пекинскому времени (пятница 20.00 мкс). Около 4.00 по пекинскому времени спускаемый аппарат отделился от орбитального модуля и примерно через 3 часа полета вошел в атмосферу Марса, далее последовали 9 минут снижения, зависания и уклонения от препятствий, после чего зонд произвел успешную посадку в 7.18 по пекинскому времени (2.18 мск).Миссия включает выход и вращение на орбите Марса, посадку и перемещение по поверхности Красной планеты. В случае успеха миссии ученые смогут изучить атмосферу, рельеф, геологические характеристики, особенности магнитного поля планеты, что поможет получить ключ к разгадке происхождения и эволюции Марса и всей Солнечной системы.При этом главная цель миссии - найти возможные признаки жизни на Марсе, а также помочь ученым понять, могут ли условия на этой планете измениться в будущем так, что она станет пригодна для жизни людей.Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поздравил Китай с успешной посадкой зонда на Марс.Он напомнил, что в следующем году к Марсу будет отправлена российско-европейская миссия ExoMars. "Подтверждаем настрой на укрепление международного сотрудничества для совместного продвижения исследований Вселенной", - написал глава госкорпорации.Китай стал третьей страной после Советского Союза и США, кто смог осуществить мягкую посадку исследовательского аппарата на поверхность Красной планеты.Советский спускаемый аппарат АМС "Марс‑3" совершил мягкую посадку на поверхность Марса 2 декабря 1971 года. После посадки станция была приведена в рабочее состояние и начала передавать на Землю видеосигнал, однако передача продолжалась 20 секунд и резко прекратилась.Первыми в истории американской космонавтики аппаратами, совершившими успешную посадку на Марсе, стали Viking-1 (20 июля 1976 года ) и Viking-2 (7 августа 1976 года).

https://ria.ru/20210429/vertolet-1730595959.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210508/mask-1731502932.html

https://ria.ru/20210429/kosmoprogramma-1730457234.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марс, китай, в мире