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Наука
https://ria.ru/20210515/mars-1732408898.html
Китай впервые осуществил успешную посадку зонда на поверхность Марса
Китай впервые осуществил успешную посадку зонда на поверхность Марса
Китайский космический аппарат "Тяньвэнь-1" с марсоходом "Чжужун" в субботу осуществил успешную мягкую посадку на поверхность Марса, сообщает агентство Синьхуа... РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T04:04
2021-05-15T08:11
наука
марс
китай
в мире
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ПЕКИН, 15 мая - РИА Новости. Китайский космический аппарат "Тяньвэнь-1" с марсоходом "Чжужун" в субботу осуществил успешную мягкую посадку на поверхность Марса, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой Национальное космическое управление Китая.Первый китайский космический аппарат для исследований Марса "Тяньвэнь-1", состоящий из орбитального модуля, посадочной капсулы и марсохода, был запущен 23 июля 2020 года с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. В конце февраля успешно вышел на орбиту ожидания Марса. В случае успеха миссии аппарат направит полученные данные на Землю уже в этом году.Уточняется, что аппарат сошел с орбиты ожидания в субботу примерно в 1.00 по пекинскому времени (пятница 20.00 мкс). Около 4.00 по пекинскому времени спускаемый аппарат отделился от орбитального модуля и примерно через 3 часа полета вошел в атмосферу Марса, далее последовали 9 минут снижения, зависания и уклонения от препятствий, после чего зонд произвел успешную посадку в 7.18 по пекинскому времени (2.18 мск).Миссия включает выход и вращение на орбите Марса, посадку и перемещение по поверхности Красной планеты. В случае успеха миссии ученые смогут изучить атмосферу, рельеф, геологические характеристики, особенности магнитного поля планеты, что поможет получить ключ к разгадке происхождения и эволюции Марса и всей Солнечной системы.При этом главная цель миссии - найти возможные признаки жизни на Марсе, а также помочь ученым понять, могут ли условия на этой планете измениться в будущем так, что она станет пригодна для жизни людей.Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поздравил Китай с успешной посадкой зонда на Марс.Он напомнил, что в следующем году к Марсу будет отправлена российско-европейская миссия ExoMars. "Подтверждаем настрой на укрепление международного сотрудничества для совместного продвижения исследований Вселенной", - написал глава госкорпорации.Китай стал третьей страной после Советского Союза и США, кто смог осуществить мягкую посадку исследовательского аппарата на поверхность Красной планеты.Советский спускаемый аппарат АМС "Марс‑3" совершил мягкую посадку на поверхность Марса 2 декабря 1971 года. После посадки станция была приведена в рабочее состояние и начала передавать на Землю видеосигнал, однако передача продолжалась 20 секунд и резко прекратилась.Первыми в истории американской космонавтики аппаратами, совершившими успешную посадку на Марсе, стали Viking-1 (20 июля 1976 года ) и Viking-2 (7 августа 1976 года).
https://ria.ru/20210429/vertolet-1730595959.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210508/mask-1731502932.html
https://ria.ru/20210429/kosmoprogramma-1730457234.html
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марс, китай, в мире

Китай впервые осуществил успешную посадку зонда на поверхность Марса

04:04 15.05.2021 (обновлено: 08:11 15.05.2021)
 
© NASAМарс
Марс - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
© NASA
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ПЕКИН, 15 мая - РИА Новости. Китайский космический аппарат "Тяньвэнь-1" с марсоходом "Чжужун" в субботу осуществил успешную мягкую посадку на поверхность Марса, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой Национальное космическое управление Китая.
"Аппарат "Тяньвэнь-1" 15 мая в рамках первой миссии Китая по исследованию Марса совершил успешную посадку в предварительно выбранном районе в южной части равнины Утопия на Марсе", - цитирует агентство сообщение управления.
Первый китайский космический аппарат для исследований Марса "Тяньвэнь-1", состоящий из орбитального модуля, посадочной капсулы и марсохода, был запущен 23 июля 2020 года с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. В конце февраля успешно вышел на орбиту ожидания Марса. В случае успеха миссии аппарат направит полученные данные на Землю уже в этом году.
Уточняется, что аппарат сошел с орбиты ожидания в субботу примерно в 1.00 по пекинскому времени (пятница 20.00 мкс). Около 4.00 по пекинскому времени спускаемый аппарат отделился от орбитального модуля и примерно через 3 часа полета вошел в атмосферу Марса, далее последовали 9 минут снижения, зависания и уклонения от препятствий, после чего зонд произвел успешную посадку в 7.18 по пекинскому времени (2.18 мск).
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При этом главная цель миссии - найти возможные признаки жизни на Марсе, а также помочь ученым понять, могут ли условия на этой планете измениться в будущем так, что она станет пригодна для жизни людей.
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поздравил Китай с успешной посадкой зонда на Марс.
"Роскосмос" приветствует возобновление исследований планет Солнечной системы ведущими космическими державами. Успешная посадка на поверхность Марса космического аппарата Китая - это большой успех программы фундаментальных космических исследований КНР", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что в следующем году к Марсу будет отправлена российско-европейская миссия ExoMars. "Подтверждаем настрой на укрепление международного сотрудничества для совместного продвижения исследований Вселенной", - написал глава госкорпорации.
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Советский спускаемый аппарат АМС "Марс‑3" совершил мягкую посадку на поверхность Марса 2 декабря 1971 года. После посадки станция была приведена в рабочее состояние и начала передавать на Землю видеосигнал, однако передача продолжалась 20 секунд и резко прекратилась.
Первыми в истории американской космонавтики аппаратами, совершившими успешную посадку на Марсе, стали Viking-1 (20 июля 1976 года ) и Viking-2 (7 августа 1976 года).
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