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https://ria.ru/20210515/makron-1732407788.html
Отставные полицейские поддержали военных в письме Макрону
Отставные полицейские поддержали военных в письме Макрону
Ряд отставных сотрудников полиции опубликовали открытое письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону, премьер-министру Жану Кастексу и сенату, в котором призвали РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T02:47
2021-05-15T02:47
эммануэль макрон
франция
в мире
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ПАРИЖ, 15 мая - РИА Новости. Ряд отставных сотрудников полиции опубликовали открытое письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону, премьер-министру Жану Кастексу и сенату, в котором призвали обеспечить безопасность сотрудников правоохранительных органов и граждан страны.Письмо было опубликовано на сайте MesOpinions.com 11 мая. Под ним подписались 93 полицейских в отставке различных рангов, в частности, генеральный контролер Ален Дешам. Данное послание уже поддержали более 30 тысяч человек."Торжественно просим Вас сделать все возможное, чтобы положить конец чрезвычайно серьезной ситуации, с которой сталкивается Франция в сфере безопасности и общественного спокойствия", - говорится в письме. Отмечается, что в настоящее время власть государства подрывается агрессивными меньшинствами и законы не действуют в отдельных частях страны.По словам авторов письма, участились нападения на сотрудников правоохранительных органов."В то же время полицейские и жандармы стоят на страже мира и защищают наши институты. Они являются краеугольным камнем всех наших свобод. Без безопасности нет смысла в свободах", - гласит послание. Полицейские в отставке призвали "материально, морально и юридически" перевооружить правоохранительные органы, а также защитить семьи полицейских и жандармов."Пришло время предпринять эффективные меры, чтобы отвоевать собственную страну и восстановить власть государства везде, где она неэффективна", - добавляется в письме.Кроме того, авторы послания говорят об острой необходимости контролировать нелегальную миграцию, которая содействует беспорядкам и правонарушениям."Мы надеемся, что наш призыв… будет услышан государственными органами, и мы присоединяемся к голосам наших товарищей-военных, которые первыми заговорили", - написали в заключение авторы послания.Издание Valeurs actuelles ночью 9 мая опубликовало открытое письмо действующих военных Франции, которые поддержали обращение бывших военнослужащих, заявивших о "распаде" страны, и осудили реакцию на это обращение французских властей. Военные заявили, что во Франции сейчас "назревает гражданская война". В этом письме они также сравнили себя с участниками движения Сопротивления, которые "продолжали борьбу" и погибали, в то время как коллаборационисты решили уступить захватчикам. Военные пожелали сохранить анонимность.Под письмом уже подписались более 100 тысяч человек.Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен обвинил военных, опубликовавших анонимное обращение, в отсутствии смелости, и посоветовал им идти на выборы, если они чем-то недовольны. В Генштабе ВС страны, по данным СМИ, усомнились в существовании авторов письма из-за его анонимности.В апреле в издании Valeurs actuelles было опубликовано открытое обращение 20 французских генералов, находящихся в отставке, с призывом к президенту Эммануэлю Макрону "защитить патриотизм". По мнению военных, "распад - через определенный антирасизм - проявляется с единственной целью: создать на национальной территории Франции трудности и ненависть между сообществами". Они отмечали, что некоторые говорят о расизме, деколониальных теориях, "но в этих терминах эти ненавистные и фанатичные сторонники хотят расовой войны". В поддержку этого обращения высказалась Марин Ле Пен.
https://ria.ru/20210514/makron-1732308875.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210510/frantsiya-1731647476.html
https://ria.ru/20210429/voennye-1730408710.html
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эммануэль макрон, франция, в мире

Отставные полицейские поддержали военных в письме Макрону

02:47 15.05.2021
 
© AP Photo / Francois MoriПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
© AP Photo / Francois Mori
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 15 мая - РИА Новости. Ряд отставных сотрудников полиции опубликовали открытое письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону, премьер-министру Жану Кастексу и сенату, в котором призвали обеспечить безопасность сотрудников правоохранительных органов и граждан страны.
Письмо было опубликовано на сайте MesOpinions.com 11 мая. Под ним подписались 93 полицейских в отставке различных рангов, в частности, генеральный контролер Ален Дешам. Данное послание уже поддержали более 30 тысяч человек.
"Торжественно просим Вас сделать все возможное, чтобы положить конец чрезвычайно серьезной ситуации, с которой сталкивается Франция в сфере безопасности и общественного спокойствия", - говорится в письме. Отмечается, что в настоящее время власть государства подрывается агрессивными меньшинствами и законы не действуют в отдельных частях страны.
По словам авторов письма, участились нападения на сотрудников правоохранительных органов.
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"В то же время полицейские и жандармы стоят на страже мира и защищают наши институты. Они являются краеугольным камнем всех наших свобод. Без безопасности нет смысла в свободах", - гласит послание. Полицейские в отставке призвали "материально, морально и юридически" перевооружить правоохранительные органы, а также защитить семьи полицейских и жандармов.
"Пришло время предпринять эффективные меры, чтобы отвоевать собственную страну и восстановить власть государства везде, где она неэффективна", - добавляется в письме.
Кроме того, авторы послания говорят об острой необходимости контролировать нелегальную миграцию, которая содействует беспорядкам и правонарушениям.
"Мы надеемся, что наш призыв… будет услышан государственными органами, и мы присоединяемся к голосам наших товарищей-военных, которые первыми заговорили", - написали в заключение авторы послания.
Издание Valeurs actuelles ночью 9 мая опубликовало открытое письмо действующих военных Франции, которые поддержали обращение бывших военнослужащих, заявивших о "распаде" страны, и осудили реакцию на это обращение французских властей. Военные заявили, что во Франции сейчас "назревает гражданская война". В этом письме они также сравнили себя с участниками движения Сопротивления, которые "продолжали борьбу" и погибали, в то время как коллаборационисты решили уступить захватчикам. Военные пожелали сохранить анонимность.
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В апреле в издании Valeurs actuelles было опубликовано открытое обращение 20 французских генералов, находящихся в отставке, с призывом к президенту Эммануэлю Макрону "защитить патриотизм". По мнению военных, "распад - через определенный антирасизм - проявляется с единственной целью: создать на национальной территории Франции трудности и ненависть между сообществами". Они отмечали, что некоторые говорят о расизме, деколониальных теориях, "но в этих терминах эти ненавистные и фанатичные сторонники хотят расовой войны". В поддержку этого обращения высказалась Марин Ле Пен.
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