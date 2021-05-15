https://ria.ru/20210515/makron-1732407788.html

Отставные полицейские поддержали военных в письме Макрону

Отставные полицейские поддержали военных в письме Макрону

Ряд отставных сотрудников полиции опубликовали открытое письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону, премьер-министру Жану Кастексу и сенату, в котором призвали РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T02:47

2021-05-15T02:47

2021-05-15T02:47

эммануэль макрон

франция

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589713453_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2e4703a765b72a0322986878e7b6eca5.jpg

ПАРИЖ, 15 мая - РИА Новости. Ряд отставных сотрудников полиции опубликовали открытое письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону, премьер-министру Жану Кастексу и сенату, в котором призвали обеспечить безопасность сотрудников правоохранительных органов и граждан страны.Письмо было опубликовано на сайте MesOpinions.com 11 мая. Под ним подписались 93 полицейских в отставке различных рангов, в частности, генеральный контролер Ален Дешам. Данное послание уже поддержали более 30 тысяч человек."Торжественно просим Вас сделать все возможное, чтобы положить конец чрезвычайно серьезной ситуации, с которой сталкивается Франция в сфере безопасности и общественного спокойствия", - говорится в письме. Отмечается, что в настоящее время власть государства подрывается агрессивными меньшинствами и законы не действуют в отдельных частях страны.По словам авторов письма, участились нападения на сотрудников правоохранительных органов."В то же время полицейские и жандармы стоят на страже мира и защищают наши институты. Они являются краеугольным камнем всех наших свобод. Без безопасности нет смысла в свободах", - гласит послание. Полицейские в отставке призвали "материально, морально и юридически" перевооружить правоохранительные органы, а также защитить семьи полицейских и жандармов."Пришло время предпринять эффективные меры, чтобы отвоевать собственную страну и восстановить власть государства везде, где она неэффективна", - добавляется в письме.Кроме того, авторы послания говорят об острой необходимости контролировать нелегальную миграцию, которая содействует беспорядкам и правонарушениям."Мы надеемся, что наш призыв… будет услышан государственными органами, и мы присоединяемся к голосам наших товарищей-военных, которые первыми заговорили", - написали в заключение авторы послания.Издание Valeurs actuelles ночью 9 мая опубликовало открытое письмо действующих военных Франции, которые поддержали обращение бывших военнослужащих, заявивших о "распаде" страны, и осудили реакцию на это обращение французских властей. Военные заявили, что во Франции сейчас "назревает гражданская война". В этом письме они также сравнили себя с участниками движения Сопротивления, которые "продолжали борьбу" и погибали, в то время как коллаборационисты решили уступить захватчикам. Военные пожелали сохранить анонимность.Под письмом уже подписались более 100 тысяч человек.Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен обвинил военных, опубликовавших анонимное обращение, в отсутствии смелости, и посоветовал им идти на выборы, если они чем-то недовольны. В Генштабе ВС страны, по данным СМИ, усомнились в существовании авторов письма из-за его анонимности.В апреле в издании Valeurs actuelles было опубликовано открытое обращение 20 французских генералов, находящихся в отставке, с призывом к президенту Эммануэлю Макрону "защитить патриотизм". По мнению военных, "распад - через определенный антирасизм - проявляется с единственной целью: создать на национальной территории Франции трудности и ненависть между сообществами". Они отмечали, что некоторые говорят о расизме, деколониальных теориях, "но в этих терминах эти ненавистные и фанатичные сторонники хотят расовой войны". В поддержку этого обращения высказалась Марин Ле Пен.

https://ria.ru/20210514/makron-1732308875.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210510/frantsiya-1731647476.html

https://ria.ru/20210429/voennye-1730408710.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эммануэль макрон, франция, в мире