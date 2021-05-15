https://ria.ru/20210515/london-1732353961.html
Из-за пандемии собор Святого Павла в Лондоне может закрыться
Из-за пандемии собор Святого Павла в Лондоне может закрыться
Собор Святого Павла в Лондоне может быть навсегда закрыт в связи с вызванными пандемией коронавируса финансовыми потерями, сообщает RATA-News. РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T02:27
2021-05-15T02:27
2021-05-15T02:27
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Собор Святого Павла в Лондоне может быть навсегда закрыт в связи с вызванными пандемией коронавируса финансовыми потерями, сообщает RATA-News. По словам управляющих, достопримечательность переживает самый тяжелый финансовый кризис за последние 300 лет. Собор почти полностью зависит от продаж билетов туристам. Есть опасения, что под угрозой может оказаться и всемирно известный хор собора, который существует с XIII века.Настоятель храма, преподобный доктор Дэвид Айсон считает, что для сохранения исторического здания необходимы "кардинальные решения". "Если мы не сможем собрать средства, чтобы нанять людей для ухода за собором и платить за отопление и освещение, нам придется закрыться", – заявил он.Кроме того, как сообщается, почти вся деятельность по реконструкции собора также пока отложена. Одним из важнейших проектов, который был отменен, является замена больших участков свинцовой крыши площадью семь тысяч квадратных метров, часть которой была построена еще в XVII-XVIII веках.Нынешний собор, творение известного британского архитектора сэра Кристофера Рена (1632-1723 годов). Это по меньшей мере четвертое по счету здание (первый деревянный собор был построен в 604 году), стоявшее на этом месте. Собор был возведен между 1675 и 1710 годами, после того как предыдущее сооружение было уничтожено во время Великого лондонского пожара.
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коронавирус covid-19, новости - туризм, великобритания, лондон, достопримечательности
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости.
Собор Святого Павла в Лондоне может быть навсегда закрыт в связи с вызванными пандемией коронавируса финансовыми потерями, сообщает
RATA-News.
По словам управляющих, достопримечательность переживает самый тяжелый финансовый кризис за последние 300 лет. Собор почти полностью зависит от продаж билетов туристам. Есть опасения, что под угрозой может оказаться и всемирно известный хор собора, который существует с XIII века.
Настоятель храма, преподобный доктор Дэвид Айсон считает, что для сохранения исторического здания необходимы "кардинальные решения". "Если мы не сможем собрать средства, чтобы нанять людей для ухода за собором и платить за отопление и освещение, нам придется закрыться", – заявил он.
Кроме того, как сообщается, почти вся деятельность по реконструкции собора также пока отложена. Одним из важнейших проектов, который был отменен, является замена больших участков свинцовой крыши площадью семь тысяч квадратных метров, часть которой была построена еще в XVII-XVIII веках.
Нынешний собор, творение известного британского архитектора сэра Кристофера Рена (1632-1723 годов). Это по меньшей мере четвертое по счету здание (первый деревянный собор был построен в 604 году), стоявшее на этом месте. Собор был возведен между 1675 и 1710 годами, после того как предыдущее сооружение было уничтожено во время Великого лондонского пожара.