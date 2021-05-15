https://ria.ru/20210515/les-1732463934.html

Глава Подмосковья принял участие в акции "Лес Победы"

Глава Подмосковья принял участие в акции "Лес Победы"

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с учителями, детьми и их родителями посадил в субботу деревья на территории новой школы в селе Тропарево... РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T18:12

2021-05-15T18:12

2021-05-15T22:04

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с учителями, детьми и их родителями посадил в субботу деревья на территории новой школы в селе Тропарево Можайского округа в рамках акции "Лес Победы", сообщает пресс-служба облправительства.Школа на 275 мест начнет работу осенью. Ее построили по поручению губернатора на месте старой школы, где в 2019 году обрушилась крыша."Наша задача - в каждом муниципалитете сделать флагманскую школу. Важно настроить ее работу, подобрать сильных учителей, чтобы, например, сюда приезжали из Можайска, планировали здесь своё будущее", - сказал Воробьев. Он отметил, что в акции "Лес Победы" приняло участие огромное количество и детей, и взрослых. "Идёт преемственность поколений. Мы сажаем деревья в тех местах, где люди много времени проводят - скверы, школы", - сказал Воробьев. Акция проводится в Подмосковье с 2013 года - жители высаживают деревья и кустарники в память о героях Великой Отечественной войны. В этом году она продлится до 25 мая, сегодня прошёл единый день посадки растений.

https://ria.ru/20210514/borschevik-1732380450.html

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россия, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество