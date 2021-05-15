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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210515/koronavirus-1732425097.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшим приростом пациентов с COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшим приростом пациентов с COVID-19
Прироста коронавируса за сутки нет в Ненецком автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T11:04
2021-05-15T11:04
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Прироста коронавируса за сутки нет в Ненецком автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ - 0%, 2. Еврейская автономная область - 0,02%, 3. Республика Тыва - 0,03%", - говорится в сообщении.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество

Оперштаб назвал регионы с наименьшим приростом пациентов с COVID-19

11:04 15.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер Тамбовской областной станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф возле автомобиля скорой помощи
Фельдшер Тамбовской областной станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф возле автомобиля скорой помощи - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Прироста коронавируса за сутки нет в Ненецком автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ - 0%, 2. Еврейская автономная область - 0,02%, 3. Республика Тыва - 0,03%", - говорится в сообщении.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - Общество
 
 
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