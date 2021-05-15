https://ria.ru/20210515/koronavirus-1732424601.html

В России за сутки выявили 8790 новых случаев COVID-19

В России за сутки выявили 8790 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в России выявили 8790 случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T11:01

2021-05-15T11:01

2021-05-15T14:26

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 8790 случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба.Накануне сообщалось о 9462 заразившихся (это максимальный показатель с 20 марта). Темп прироста несколько замедлился — до 0,18 процента. Умерли 364 человека, выписались после лечения — 9866. У 17 процентов инфицированных не наблюдается симптомов.Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве — 3073 (днем ранее их было 3818), Санкт-Петербурге — 749, Подмосковье — 671, Ростовской области — 205, Воронежской — 131, Нижегородской — 125, Саратовской — 120.Меньше всего заразившихся выявили в Еврейской автономной области — один пациент, на Чукотке их трое, а в Туве и Магаданской области — по пять. В Ненецком автономном округе прироста нет.Всего за время пандемии в России заразился коронавирусом 4 931 691 человек, 115 480 из них умерли, 4 547 500 вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 160,8 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже приближается к 162 миллионам. Более 3,3 миллиона пациентов спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия, Франция и Турция. Россия в этом списке спустилась на шестую строчку, но по-прежнему опережает Великобританию, Италию, Испанию и Германию.

https://ria.ru/20210515/koronavirus-1732422019.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество