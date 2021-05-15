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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210515/koronavirus-1732424601.html
В России за сутки выявили 8790 новых случаев COVID-19
В России за сутки выявили 8790 новых случаев COVID-19
За минувшие сутки в России выявили 8790 случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T11:01
2021-05-15T14:26
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 8790 случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба.Накануне сообщалось о 9462 заразившихся (это максимальный показатель с 20 марта). Темп прироста несколько замедлился — до 0,18 процента. Умерли 364 человека, выписались после лечения — 9866. У 17 процентов инфицированных не наблюдается симптомов.Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве — 3073 (днем ранее их было 3818), Санкт-Петербурге — 749, Подмосковье — 671, Ростовской области — 205, Воронежской — 131, Нижегородской — 125, Саратовской — 120.Меньше всего заразившихся выявили в Еврейской автономной области — один пациент, на Чукотке их трое, а в Туве и Магаданской области — по пять. В Ненецком автономном округе прироста нет.Всего за время пандемии в России заразился коронавирусом 4 931 691 человек, 115 480 из них умерли, 4 547 500 вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 160,8 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже приближается к 162 миллионам. Более 3,3 миллиона пациентов спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия, Франция и Турция. Россия в этом списке спустилась на шестую строчку, но по-прежнему опережает Великобританию, Италию, Испанию и Германию.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество

В России за сутки выявили 8790 новых случаев COVID-19

11:01 15.05.2021 (обновлено: 14:26 15.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБригада скорой медицинской помощи доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке
Бригада скорой медицинской помощи доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 8790 случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба.
Накануне сообщалось о 9462 заразившихся (это максимальный показатель с 20 марта). Темп прироста несколько замедлился — до 0,18 процента. Умерли 364 человека, выписались после лечения — 9866. У 17 процентов инфицированных не наблюдается симптомов.
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Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве — 3073 (днем ранее их было 3818), Санкт-Петербурге — 749, Подмосковье — 671, Ростовской области — 205, Воронежской — 131, Нижегородской — 125, Саратовской — 120.
Меньше всего заразившихся выявили в Еврейской автономной области — один пациент, на Чукотке их трое, а в Туве и Магаданской области — по пять. В Ненецком автономном округе прироста нет.
Всего за время пандемии в России заразился коронавирусом 4 931 691 человек, 115 480 из них умерли, 4 547 500 вылечились.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 160,8 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже приближается к 162 миллионам. Более 3,3 миллиона пациентов спасти не удалось.
Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия, Франция и Турция. Россия в этом списке спустилась на шестую строчку, но по-прежнему опережает Великобританию, Италию, Испанию и Германию.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
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