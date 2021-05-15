https://ria.ru/20210515/koronavirus-1732422019.html

Индийский политик заявил, что SARS-CoV-2 имеет право на жизнь, как и люди

Индийский политик заявил, что SARS-CoV-2 имеет право на жизнь, как и люди

Коронавирус имеет такое же право на существование, как и люди, заявил бывший премьер-министр индийского штата Уттаракханд Тривендра Сингх Раван, сообщает... РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T10:28

2021-05-15T10:28

2021-05-15T11:05

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Коронавирус имеет такое же право на существование, как и люди, заявил бывший премьер-министр индийского штата Уттаракханд Тривендра Сингх Раван, сообщает Navbharat Times.Заявление бывшего премьер-министра вызвало бурную реакцию в не только соцсетях, но и в политических кругах Индии. Так, вице-президент Конгресса Уттаракханда Сурьякант Дхасмана назвал это высказывание глупостью и вздором, обвинив Равана в потере самообладания.Примечательно, что это не первое высказывание бывшего премьер-министра подобного рода. Ранее он заявлял, что корова — это единственное животное, которое вдыхает и выдыхает кислород.Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным Минздрава, общее число заболевших COVID-19 людей в стране превысило 24,04 миллиона.

https://ria.ru/20210509/plesen-1731584601.html

уттаракханд

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, уттаракханд, индия, в мире