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Военное крыло ХАМАС заявило о нанесении удара по израильским солдатам
Военное крыло ХАМАС заявило о нанесении удара по израильским солдатам
Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады аль-Кассам" заявило, что нанесло удар по израильским солдатам в кибуце Киссуфим, который расположен недалеко РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T12:47
2021-05-15T13:36
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
хамас
израиль
в мире
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ГАЗА, 15 мая - РИА Новости. Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады аль-Кассам" заявило, что нанесло удар по израильским солдатам в кибуце Киссуфим, который расположен недалеко от границы с сектором Газа."Бригады аль-Кассам" также заявили, что нанесли ракетные удары по израильскому городу Сдерот, расположенному недалеко от границы с анклавом.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. Около 2 тысяч ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации к вечеру пятницы, примерно 350 запусков были неудачными, сообщила армия Израиля. По последним данным, в Израиле погибли семь мирных жителей и один военный. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. По данным палестинского минздрава, жертвами израильских обстрелов стали 139 палестинцев, 1000 человек ранены.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, хамас, израиль, в мире

Военное крыло ХАМАС заявило о нанесении удара по израильским солдатам

12:47 15.05.2021 (обновлено: 13:36 15.05.2021)
 
© AP Photo / Khalil HamraПоследствия ракетных ударов в Секторе Газа.12 ноября 2019
Последствия ракетных ударов в Секторе Газа.12 ноября 2019 - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
© AP Photo / Khalil Hamra
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ГАЗА, 15 мая - РИА Новости. Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады аль-Кассам" заявило, что нанесло удар по израильским солдатам в кибуце Киссуфим, который расположен недалеко от границы с сектором Газа.
"Бригады аль-Кассам" нанесли удар по скоплению израильских солдат на военном посту в Киссуфим с помощью беспилотника со взрывчаткой и минометного снаряда", - говорится в заявлении военного крыла ХАМАС.
"Бригады аль-Кассам" также заявили, что нанесли ракетные удары по израильскому городу Сдерот, расположенному недалеко от границы с анклавом.
Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. Около 2 тысяч ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации к вечеру пятницы, примерно 350 запусков были неудачными, сообщила армия Израиля. По последним данным, в Израиле погибли семь мирных жителей и один военный. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. По данным палестинского минздрава, жертвами израильских обстрелов стали 139 палестинцев, 1000 человек ранены.
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуХамасИзраильВ мире
 
 
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