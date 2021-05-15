Военное крыло ХАМАС заявило о нанесении удара по израильским солдатам
12:47 15.05.2021 (обновлено: 13:36 15.05.2021)
© AP Photo / Khalil HamraПоследствия ракетных ударов в Секторе Газа.12 ноября 2019
© AP Photo / Khalil Hamra
ГАЗА, 15 мая - РИА Новости. Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады аль-Кассам" заявило, что нанесло удар по израильским солдатам в кибуце Киссуфим, который расположен недалеко от границы с сектором Газа.
"Бригады аль-Кассам" нанесли удар по скоплению израильских солдат на военном посту в Киссуфим с помощью беспилотника со взрывчаткой и минометного снаряда", - говорится в заявлении военного крыла ХАМАС.
"Бригады аль-Кассам" также заявили, что нанесли ракетные удары по израильскому городу Сдерот, расположенному недалеко от границы с анклавом.
Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. Около 2 тысяч ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации к вечеру пятницы, примерно 350 запусков были неудачными, сообщила армия Израиля. По последним данным, в Израиле погибли семь мирных жителей и один военный. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. По данным палестинского минздрава, жертвами израильских обстрелов стали 139 палестинцев, 1000 человек ранены.