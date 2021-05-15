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Военное крыло ХАМАС заявило о нанесении удара по израильским солдатам

Военное крыло ХАМАС заявило о нанесении удара по израильским солдатам

Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады аль-Кассам" заявило, что нанесло удар по израильским солдатам в кибуце Киссуфим, который расположен недалеко РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T12:47

2021-05-15T12:47

2021-05-15T13:36

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

хамас

израиль

в мире

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ГАЗА, 15 мая - РИА Новости. Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады аль-Кассам" заявило, что нанесло удар по израильским солдатам в кибуце Киссуфим, который расположен недалеко от границы с сектором Газа."Бригады аль-Кассам" также заявили, что нанесли ракетные удары по израильскому городу Сдерот, расположенному недалеко от границы с анклавом.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. Около 2 тысяч ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации к вечеру пятницы, примерно 350 запусков были неудачными, сообщила армия Израиля. По последним данным, в Израиле погибли семь мирных жителей и один военный. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. По данным палестинского минздрава, жертвами израильских обстрелов стали 139 палестинцев, 1000 человек ранены.

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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, хамас, израиль, в мире