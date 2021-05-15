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В Египте начали углублять русло Суэцкого канала
В Египте начали углублять русло Суэцкого канала
Администрация Суэцкого канала (SCA) в субботу заявила о начале работ по углублению русла канала, чтобы обеспечить двустороннее движение в южной части недалеко... РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T19:17
2021-05-15T19:17
суэцкий канал
китай
роттердам
египет
в мире
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ДОХА, 15 мая - РИА Новости. Администрация Суэцкого канала (SCA) в субботу заявила о начале работ по углублению русла канала, чтобы обеспечить двустороннее движение в южной части недалеко от того места, где в марте на шесть дней застрял контейнеровоз, блокировавший судоходство."Генерал-лейтенант Усама Рабии, председатель управления Суэцкого канала, в субботу стал свидетелем начала дноуглубительных работ на месте проекта дублирования канала, который в настоящее время осуществляется на 122-м километре к югу от Большого и Малого Горьких озер с помощью земснарядов в рамках проекта развития южного входа русла канала", - говорится в сообщении администрации, полученном РИА Новости.В апреле Рабиа заявлял, что администрация изучает вариант расширения русла канала после инцидента с контейнеровозом Ever Given, заблокировавшим движение по каналу на шесть дней. По словам Рабиа, в рамках стратегического плана по развитию Суэцкого канала в 2023 году планируется также углубить части канала, где глубина меньше 20 метров. Инцидент с Ever Given произошел в той части, где глубина составляет около 22 метров.Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, направлявшийся из КНР в Роттердам, 23 марта сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала, перегородив его на шесть дней и заблокировав движение. Судно сняли с мели 29 марта после нескольких попыток, в операции участвовали более 15 буксиров, навигация возобновилась. Последние из 422 судов, ожидавших очереди из-за инцидента, прошли канал 3 апреля.
https://ria.ru/20210407/sudno-1727268715.html
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суэцкий канал, китай, роттердам, египет, в мире

В Египте начали углублять русло Суэцкого канала

19:17 15.05.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Суэцкого канала / Перейти в фотобанкКонтейнеровоз Ever Given сняли с мели в Суэцком канале
Контейнеровоз Ever Given сняли с мели в Суэцком канале - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Суэцкого канала
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ДОХА, 15 мая - РИА Новости. Администрация Суэцкого канала (SCA) в субботу заявила о начале работ по углублению русла канала, чтобы обеспечить двустороннее движение в южной части недалеко от того места, где в марте на шесть дней застрял контейнеровоз, блокировавший судоходство.
"Генерал-лейтенант Усама Рабии, председатель управления Суэцкого канала, в субботу стал свидетелем начала дноуглубительных работ на месте проекта дублирования канала, который в настоящее время осуществляется на 122-м километре к югу от Большого и Малого Горьких озер с помощью земснарядов в рамках проекта развития южного входа русла канала", - говорится в сообщении администрации, полученном РИА Новости.
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В апреле Рабиа заявлял, что администрация изучает вариант расширения русла канала после инцидента с контейнеровозом Ever Given, заблокировавшим движение по каналу на шесть дней. По словам Рабиа, в рамках стратегического плана по развитию Суэцкого канала в 2023 году планируется также углубить части канала, где глубина меньше 20 метров. Инцидент с Ever Given произошел в той части, где глубина составляет около 22 метров.
Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, направлявшийся из КНР в Роттердам, 23 марта сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала, перегородив его на шесть дней и заблокировав движение. Судно сняли с мели 29 марта после нескольких попыток, в операции участвовали более 15 буксиров, навигация возобновилась. Последние из 422 судов, ожидавших очереди из-за инцидента, прошли канал 3 апреля.
 
Суэцкий каналКитайРоттердамЕгипетВ мире
 
 
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