https://ria.ru/20210515/kanal-1732469677.html

В Египте начали углублять русло Суэцкого канала

В Египте начали углублять русло Суэцкого канала

Администрация Суэцкого канала (SCA) в субботу заявила о начале работ по углублению русла канала, чтобы обеспечить двустороннее движение в южной части недалеко... РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T19:17

2021-05-15T19:17

2021-05-15T19:17

суэцкий канал

китай

роттердам

египет

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1d/1603259453_0:196:1891:1260_1920x0_80_0_0_3cdeb18256f2b066d191de9f5dd4fc5d.jpg

ДОХА, 15 мая - РИА Новости. Администрация Суэцкого канала (SCA) в субботу заявила о начале работ по углублению русла канала, чтобы обеспечить двустороннее движение в южной части недалеко от того места, где в марте на шесть дней застрял контейнеровоз, блокировавший судоходство."Генерал-лейтенант Усама Рабии, председатель управления Суэцкого канала, в субботу стал свидетелем начала дноуглубительных работ на месте проекта дублирования канала, который в настоящее время осуществляется на 122-м километре к югу от Большого и Малого Горьких озер с помощью земснарядов в рамках проекта развития южного входа русла канала", - говорится в сообщении администрации, полученном РИА Новости.В апреле Рабиа заявлял, что администрация изучает вариант расширения русла канала после инцидента с контейнеровозом Ever Given, заблокировавшим движение по каналу на шесть дней. По словам Рабиа, в рамках стратегического плана по развитию Суэцкого канала в 2023 году планируется также углубить части канала, где глубина меньше 20 метров. Инцидент с Ever Given произошел в той части, где глубина составляет около 22 метров.Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, направлявшийся из КНР в Роттердам, 23 марта сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала, перегородив его на шесть дней и заблокировав движение. Судно сняли с мели 29 марта после нескольких попыток, в операции участвовали более 15 буксиров, навигация возобновилась. Последние из 422 судов, ожидавших очереди из-за инцидента, прошли канал 3 апреля.

https://ria.ru/20210407/sudno-1727268715.html

суэцкий канал

китай

роттердам

египет

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

суэцкий канал, китай, роттердам, египет, в мире