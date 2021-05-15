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СМИ: Израиль применил слезоточивый газ против демонстрантов из Ливана
СМИ: Израиль применил слезоточивый газ против демонстрантов из Ливана
Демонстранты из Ливана забрались в субботу на заградительную стену в районе Адейси на границе с Израилем с палестинскими флагами, израильская армия применила... РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T21:20
2021-05-15T21:20
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
мишель аун
восточный иерусалим
израиль
ливан
в мире
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Демонстранты из Ливана забрались в субботу на заградительную стену в районе Адейси на границе с Израилем с палестинскими флагами, израильская армия применила против них слезоточивый газ и дымовые шашки, сообщает ливанское агентство NNA.По информации агентства, пострадали три демонстранта. На место прибыла ливанская армия и приняла меры с целью стабилизации ситуации в районе.Ранее в пятницу гражданин Ливана погиб от ранений во время демонстрации на границе Ливана. Президент Ливана Мишель Аун осудил применение огнестрельного оружия израильскими военными против ливанских демонстрантов, собравшихся на границе с Израилем в знак поддержки палестинцев.В ночь на 8 мая масштабные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими вспыхнули в Восточном Иерусалиме. Волнения начались сразу в двух районах: возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей, из-за чего несколько дней продолжались акции протеста, перерастающие в беспорядки.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. Около 2 тысяч ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации к вечеру пятницы, примерно 350 запусков были неудачными, сообщила армия Израиля. По последним данным, в Израиле погибли семь мирных жителей и один военный. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. По данным палестинского минздрава, жертвами израильских обстрелов стали 139 палестинцев, 1000 человек ранены.
восточный иерусалим
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Место удара ракетой в израильском городе Рамат-Ган: есть погибшие и пострадавшие
По меньшей мере один человек погиб в результате ракетного удара, осуществленного с территории сектора Газа, в израильском городе Рамат-Ган в субботу.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, мишель аун, восточный иерусалим, израиль, ливан, в мире

СМИ: Израиль применил слезоточивый газ против демонстрантов из Ливана

21:20 15.05.2021
 
© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские солдаты на Голанских высотах рядом с сирийской и ливанской границами
Израильские солдаты на Голанских высотах рядом с сирийской и ливанской границами - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
© AP Photo / Ariel Schalit
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Демонстранты из Ливана забрались в субботу на заградительную стену в районе Адейси на границе с Израилем с палестинскими флагами, израильская армия применила против них слезоточивый газ и дымовые шашки, сообщает ливанское агентство NNA.
По информации агентства, пострадали три демонстранта. На место прибыла ливанская армия и приняла меры с целью стабилизации ситуации в районе.
Что происходит в зоне палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
14 мая, 18:56Инфографика
Что происходит в зоне палестино-израильского конфликта
Инфографика
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Ранее в пятницу гражданин Ливана погиб от ранений во время демонстрации на границе Ливана. Президент Ливана Мишель Аун осудил применение огнестрельного оружия израильскими военными против ливанских демонстрантов, собравшихся на границе с Израилем в знак поддержки палестинцев.
В ночь на 8 мая масштабные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими вспыхнули в Восточном Иерусалиме. Волнения начались сразу в двух районах: возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей, из-за чего несколько дней продолжались акции протеста, перерастающие в беспорядки.
Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. Около 2 тысяч ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации к вечеру пятницы, примерно 350 запусков были неудачными, сообщила армия Израиля. По последним данным, в Израиле погибли семь мирных жителей и один военный. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. По данным палестинского минздрава, жертвами израильских обстрелов стали 139 палестинцев, 1000 человек ранены.
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуМишель АунВосточный ИерусалимИзраильЛиванВ мире
 
 
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