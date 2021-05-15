https://ria.ru/20210515/izrail-1732459962.html
Израиль заявил о предотвращении запуска беспилотника из сектора Газа
Израиль заявил о предотвращении запуска беспилотника из сектора Газа
Израильская армия предотвратила попытку запуска начинённого взрывчаткой беспилотника из сектора Газа, сообщила пресс-служба военных. РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T17:15
2021-05-15T17:15
2021-05-15T17:19
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
сектор газа
израиль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 мая - РИА Новости. Израильская армия предотвратила попытку запуска начинённого взрывчаткой беспилотника из сектора Газа, сообщила пресс-служба военных.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. Около 2 тысяч ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации к вечеру пятницы, примерно 350 запусков были неудачными, сообщила армия Израиля. По последним данным, в Израиле погибли семь мирных жителей и один военный. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. По данным палестинского минздрава, жертвами израильских обстрелов стали 139 палестинцев, тысяча человек ранены.
https://ria.ru/20210515/aviaudar-1732449163.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, сектор газа, израиль, в мире