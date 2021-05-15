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Израиль готовит атаку на здание с офисами СМИ в Газе, сообщили источники
Израиль готовит атаку на здание с офисами СМИ в Газе, сообщили источники
Израиль сделал "предупреждение", что в течение следующего часа его силы атакуют здание, в котором расположены офисы телеканала Al-Jazeera, агентства Ассошиэйтед РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T15:11
2021-05-15T15:11
2021-05-15T15:28
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
сектор газа
израиль
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ГАЗА/МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Израиль сделал "предупреждение", что в течение следующего часа его силы атакуют здание, в котором расположены офисы телеканала Al-Jazeera, агентства Ассошиэйтед Пресс и других международных СМИ в секторе Газа, сообщили РИА Новости местные источники.О получении "предупреждения" сообщают также телеканал Al-Jazeera и агентство Ассошиэйтед Пресс. Агентство передает, что его сотрудники и жители дома покинули здание в панике.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. Около 2 тысяч ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации к вечеру пятницы, примерно 350 запусков были неудачными, сообщила армия Израиля. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, сектор газа, израиль, в мире