https://ria.ru/20210515/groza-1732402038.html
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за грозы до утра воскресенья, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T00:09
2021-05-15T00:09
2021-05-15T09:39
гидрометцентр
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за грозы до утра воскресенья, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении.Отмечается, что предупреждение о грозе местами действует в Москве и Подмосковье до 09:00 16 мая.
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гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество