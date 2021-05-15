Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210515/gimnaziya-1732431956.html
Учащимся казанской гимназии могут предложить досрочно закончить учебу
Учащимся казанской гимназии могут предложить досрочно закончить учебу
Родителям учеников невыпускных классов казанской гимназии № 175, где при стрельбе погибли семеро детей и двое взрослых, могут предложить уже сейчас завершить... РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T12:18
2021-05-15T18:44
стрельба в школе в казани
следственный комитет россии (ск рф)
рустам минниханов
казань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731773686_0:0:3050:1716_1920x0_80_0_0_92f8957cccbd7527e1e0546367fc0188.jpg
КАЗАНЬ, 15 мая — РИА Новости. Родителям учеников невыпускных классов казанской гимназии № 175, где при стрельбе погибли семеро детей и двое взрослых, могут предложить уже сейчас завершить учебный год, сообщает мэрия."Девятые и одиннадцатые классы, как предлагалось чуть раньше, продолжат учебу в школе № 174 с учетом будущих экзаменов, а остальные классы перейдут на дистант. Родителям учеников остальных классов могут предложить несколько путей на выбор: к примеру, если родитель считает, что для ребенка лучше завершить учебный процесс, такая возможность будет предоставлена", — говорится в Telegram-канале городской администрации.Если родители выберут второй вариант, то им нужно будет написать заявление. Итоговую отметку ребенку выставят по текущим.В мэрии отметили, что эти вопросы пока обсуждаются, а родители придерживаются разных точек зрения: некоторые просят завершить занятия досрочно, другие считают, что лучше занять ребенка учебой и как можно скорее вернуть к привычной жизни.Ранее предполагалось, что ученики гимназии № 175 вернутся к занятиям в понедельник, 17 мая. При этом девяти- и одиннадцатиклассники будут учиться в школе № 174, преподавать там будут их же педагоги. Для первоклассников организуют дежурные классы в школе № 171. Остальные классы будут обучаться дистанционно.Во вторник, 11 мая, 19-летний студент Ильназ Галявиев открыл огонь в гимназии № 175, которую он окончил несколько лет назад. Погибли семь учеников и две учительницы, пострадали 24 человека.Стрелявшего задержали, выяснилось, что у него было официально зарегистрированное оружие. Следователи возбудили уголовное дело о массовом убийстве, максимальная санкция — пожизненное лишение свободы.
https://radiosputnik.ria.ru/20210515/kazan-1732425401.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210514/kazan-1732368515.html
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Школа № 174, в которой будут учиться дети из казанской гимназии
Ученики выпускных классов гимназии №175, где 11 мая произошла стрельба, продолжат обучение в соседней школе. Для организации учебного процесса в здании школы №174 был выделен целый блок, где обучающиеся двух девятых и одиннадцатого классов смогут подготовиться к сдаче экзаменов.
2021-05-15T12:18
true
PT1M42S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731773686_90:0:2821:2048_1920x0_80_0_0_7d46a0c853c7dfdcd4132627accd5887.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
стрельба в школе в казани, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, казань

Учащимся казанской гимназии могут предложить досрочно закончить учебу

12:18 15.05.2021 (обновлено: 18:44 15.05.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба НАК / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов у школы в Казани, где произошла стрельба
Сотрудники правоохранительных органов у школы в Казани, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба НАК
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 15 мая — РИА Новости. Родителям учеников невыпускных классов казанской гимназии № 175, где при стрельбе погибли семеро детей и двое взрослых, могут предложить уже сейчас завершить учебный год, сообщает мэрия.
"Девятые и одиннадцатые классы, как предлагалось чуть раньше, продолжат учебу в школе № 174 с учетом будущих экзаменов, а остальные классы перейдут на дистант. Родителям учеников остальных классов могут предложить несколько путей на выбор: к примеру, если родитель считает, что для ребенка лучше завершить учебный процесс, такая возможность будет предоставлена", — говорится в Telegram-канале городской администрации.
Сотрудники правоохранительных органов у школы №174 в Казани - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
Вчера, 11:12В России
В Казани рассказали об охране школы, куда отправили детей после стрельбы
Если родители выберут второй вариант, то им нужно будет написать заявление. Итоговую отметку ребенку выставят по текущим.
В мэрии отметили, что эти вопросы пока обсуждаются, а родители придерживаются разных точек зрения: некоторые просят завершить занятия досрочно, другие считают, что лучше занять ребенка учебой и как можно скорее вернуть к привычной жизни.
Ранее предполагалось, что ученики гимназии № 175 вернутся к занятиям в понедельник, 17 мая. При этом девяти- и одиннадцатиклассники будут учиться в школе № 174, преподавать там будут их же педагоги. Для первоклассников организуют дежурные классы в школе № 171. Остальные классы будут обучаться дистанционно.
Во вторник, 11 мая, 19-летний студент Ильназ Галявиев открыл огонь в гимназии № 175, которую он окончил несколько лет назад. Погибли семь учеников и две учительницы, пострадали 24 человека.
Стрелявшего задержали, выяснилось, что у него было официально зарегистрированное оружие. Следователи возбудили уголовное дело о массовом убийстве, максимальная санкция — пожизненное лишение свободы.
Акция памяти погибшим в казанской школе в Алеппо - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
14 мая, 18:30В России
Более 62 млн рублей собрано для пострадавших и семей погибших в Казани
 
Стрельба в школе в КазаниСледственный комитет России (СК РФ)Рустам МиннихановКазань
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:45"Вызывает болезнь почек": врач рассказала об опасном маринаде для шашлыка
02:42В секторе Газа сообщили о погибших после обстрела ВВС Израиля
02:42Посол Чехии прокомментировал включение страны в черный список
02:15Журналист, взявший у Обамы интервью в 11 лет, умер в 23 года
02:15Юрист назвала бесплатные медицинские услуги, о которых никто не знает
02:12Жириновский "закрыл" шоу "Вечерний Ургант" в прямом эфире
02:10Россиянам объяснили, как одной фразой разоблачить телефонного мошенника
02:09Эксперт объяснил, чем новые правила WhatsApp опасны для пользователей
02:08Депутат Госдумы назвал "потрясающей" реакцию Европы по Медведчуку
02:04Россиян предупредили о похолодании
01:57Источники сообщили о ракетном ударе ВВС Израиля по городам сектора Газа
01:43Лидер украинской группы "Нервы" устроил драку в Москве
01:37В Лондоне на акции в поддержку Палестины пострадали девять полицейских
01:34В Нью-Йорке началось шествие в поддержку Палестины
01:28Город Газа остался без электричества после серии взрывов
01:15Финансист подсказал, как заработать на падении рубля
01:14Генсек ООН прокомментировал авиаудар по редакциям СМИ в Газе
00:53В Нью-Йорке проходит акция в поддержку Палестины
00:42Telegram заблокировал канал военного крыла ХАМАС
00:39Число пострадавших в Иерусалиме палестинцев достигло 360 человек
Лента новостейМолния