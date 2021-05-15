https://ria.ru/20210515/gimnaziya-1732431956.html

Учащимся казанской гимназии могут предложить досрочно закончить учебу

Учащимся казанской гимназии могут предложить досрочно закончить учебу

Родителям учеников невыпускных классов казанской гимназии № 175, где при стрельбе погибли семеро детей и двое взрослых, могут предложить уже сейчас завершить... РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T12:18

2021-05-15T12:18

2021-05-15T18:44

стрельба в школе в казани

следственный комитет россии (ск рф)

рустам минниханов

казань

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КАЗАНЬ, 15 мая — РИА Новости. Родителям учеников невыпускных классов казанской гимназии № 175, где при стрельбе погибли семеро детей и двое взрослых, могут предложить уже сейчас завершить учебный год, сообщает мэрия."Девятые и одиннадцатые классы, как предлагалось чуть раньше, продолжат учебу в школе № 174 с учетом будущих экзаменов, а остальные классы перейдут на дистант. Родителям учеников остальных классов могут предложить несколько путей на выбор: к примеру, если родитель считает, что для ребенка лучше завершить учебный процесс, такая возможность будет предоставлена", — говорится в Telegram-канале городской администрации.Если родители выберут второй вариант, то им нужно будет написать заявление. Итоговую отметку ребенку выставят по текущим.В мэрии отметили, что эти вопросы пока обсуждаются, а родители придерживаются разных точек зрения: некоторые просят завершить занятия досрочно, другие считают, что лучше занять ребенка учебой и как можно скорее вернуть к привычной жизни.Ранее предполагалось, что ученики гимназии № 175 вернутся к занятиям в понедельник, 17 мая. При этом девяти- и одиннадцатиклассники будут учиться в школе № 174, преподавать там будут их же педагоги. Для первоклассников организуют дежурные классы в школе № 171. Остальные классы будут обучаться дистанционно.Во вторник, 11 мая, 19-летний студент Ильназ Галявиев открыл огонь в гимназии № 175, которую он окончил несколько лет назад. Погибли семь учеников и две учительницы, пострадали 24 человека.Стрелявшего задержали, выяснилось, что у него было официально зарегистрированное оружие. Следователи возбудили уголовное дело о массовом убийстве, максимальная санкция — пожизненное лишение свободы.

https://radiosputnik.ria.ru/20210515/kazan-1732425401.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210514/kazan-1732368515.html

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Школа № 174, в которой будут учиться дети из казанской гимназии Ученики выпускных классов гимназии №175, где 11 мая произошла стрельба, продолжат обучение в соседней школе. Для организации учебного процесса в здании школы №174 был выделен целый блок, где обучающиеся двух девятых и одиннадцатого классов смогут подготовиться к сдаче экзаменов. 2021-05-15T12:18 true PT1M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, казань