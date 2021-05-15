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Глава Татарстана поручил жестко пресекать попытки героизации Галявиева
Глава Татарстана поручил жестко пресекать попытки героизации Галявиева
Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил правоохранительным органам республики жестко пресекать интернет-ресурсы, героизирующие устроившего стрельбу в... РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T11:44
2021-05-15T11:44
ильназ галявиев
стрельба в школе в казани
рустам минниханов
казань
происшествия
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КАЗАНЬ, 15 мая - РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил правоохранительным органам республики жестко пресекать интернет-ресурсы, героизирующие устроившего стрельбу в казанской гимназии Ильнара Галявиева, сообщает пресс-служба главы республики.Минниханов в субботу провел координационное совещание с правоохранительными органами, на котором были обсуждены вопросы обеспечения безопасности в учебных учреждениях."В ходе совещания президенту также доложили о выявлении в интернете большого количества ресурсов, которые в своих публикациях героизируют преступника, ежедневно рассказывая подробности его жизни. Такая накрученная популярность, по убеждению президента, крайне опасна. Рустам Минниханов обратил внимание правоохранителей на необходимость жестко пресекать такие действия", - говорится в сообщении.По мнению главы республики, на фоне общей трагедии своими публикациями данные ресурсы не просто не осуждают жестокое преступление, а побуждают к совершению подобных действий. Поэтому любые попытки романтизации преступника должны быть под особым взором правоохранителей, подчеркнул Минниханов.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы, еще 24 человека пострадали. Пять детей и трое взрослых, а также мама пострадавшей девочки были перевезены из Казани бортом МЧС в шесть клиник Москвы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
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Из "тихушников" в "боги": что произошло со студентами ТИСБИ
Ильназ Галявиев оказался не единственным "богом" из колледжа ТИСБИ. Год назад сын Натальи Андреевой Даниил покончил жизнь самоубийством. По словам Натальи, он, как и Ильназ, учился на программиста и сильно изменился после поступления. "Когда я увидела, как Ильназ Галявиев лежит, и как он произносит все эти слова, и его поведение, я увидела своего ребенка. Все слова, которые говорит сейчас стрелок, говорил мой сын", – рассказала Наталья. Она обратилась в Следственный комитет с просьбой проверить, есть ли связь между стрельбой в гимназии и самоубийством ее сына. По словам Натальи Андреевой, СК вновь поднимет дело Даниила.
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ильназ галявиев, стрельба в школе в казани, рустам минниханов, казань, происшествия

Глава Татарстана поручил жестко пресекать попытки героизации Галявиева

11:44 15.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкИльназ Галявиев в суде
Ильназ Галявиев в суде - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 15 мая - РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил правоохранительным органам республики жестко пресекать интернет-ресурсы, героизирующие устроившего стрельбу в казанской гимназии Ильнара Галявиева, сообщает пресс-служба главы республики.
Минниханов в субботу провел координационное совещание с правоохранительными органами, на котором были обсуждены вопросы обеспечения безопасности в учебных учреждениях.
Диляра Галиуллина - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
13 мая, 08:00
"Закрыла нас собой": как учителя спасали детей в Казани
"В ходе совещания президенту также доложили о выявлении в интернете большого количества ресурсов, которые в своих публикациях героизируют преступника, ежедневно рассказывая подробности его жизни. Такая накрученная популярность, по убеждению президента, крайне опасна. Рустам Минниханов обратил внимание правоохранителей на необходимость жестко пресекать такие действия", - говорится в сообщении.
По мнению главы республики, на фоне общей трагедии своими публикациями данные ресурсы не просто не осуждают жестокое преступление, а побуждают к совершению подобных действий. Поэтому любые попытки романтизации преступника должны быть под особым взором правоохранителей, подчеркнул Минниханов.
Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы, еще 24 человека пострадали. Пять детей и трое взрослых, а также мама пострадавшей девочки были перевезены из Казани бортом МЧС в шесть клиник Москвы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
 
Ильназ ГалявиевСтрельба в школе в КазаниРустам МиннихановКазаньПроисшествия
 
 
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