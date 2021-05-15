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"Браво Путину". Читатели Figaro поддержали решение России по Чехии и США
"Браво Путину". Читатели Figaro поддержали решение России по Чехии и США
Читатели французской газеты Le Figaro поддержали решение России внести США и Чехию в список недружественных государств и предложили добавить туда еще несколько... РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T16:00
2021-05-15T22:31
россия
сергей лавров
польша
франция
чехия
сша
политика
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro поддержали решение России внести США и Чехию в список недружественных государств и предложили добавить туда еще несколько стран."Россия окончательно определилась. Наконец-то она поняла, что США не заботятся о других и думают только о своих интересах и без колебаний применяют экономические и политические санкции. &lt;…&gt; Москва проявила правильную инициативу", — написал один из читателей."Это честно. Поведение США в отношении России в течение последних 15 лет было абсолютно недружелюбным", — считает Ja9978.Другой комментатор призвал перестать называть эти страны "недружественными государствами", так как скорее это настоящие враги, которые, по его мнению, лишь ищут способ ослабить Россию и "атаковать прямо в лоб".Некоторые читатели сочли необходимым расширить этот список."Здесь не хватает только Франции и Польши!" — заявил gauloisrefractaires."Нам нужно отказаться от пронатовского видения вещей и признать, что США ненавидят по всей планете", — отметил Le Magicien."Браво Путину, который не пускает вещи на самотек, как это делает Макрон", — написал LETITAN.По мнению еще одного пользователя, России удалось доказать, что санкции — это "не улица с односторонним движением"."Наступит день, когда мы будем умолять россиян принять нас в свои дома", — заключил Charlattend.Накануне российское правительство утвердило перечень недружественных государств. В нем пока значатся только две страны: США и Чехия. Как пояснял министр иностранных дел Сергей Лавров, Москва не будет огульно записывать в этот перечень любую страну — решение будет предварять глубокий анализ. Кроме того, по словам Лаврова, это будет не "мертвая бумага": список будут пересматривать по мере развития отношений с каким-либо государством.
https://radiosputnik.ria.ru/20210514/chekhiya-1732391628.html
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россия, сергей лавров, польша, франция, чехия, сша, политика

"Браво Путину". Читатели Figaro поддержали решение России по Чехии и США

16:00 15.05.2021 (обновлено: 22:31 15.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro поддержали решение России внести США и Чехию в список недружественных государств и предложили добавить туда еще несколько стран.
"Россия окончательно определилась. Наконец-то она поняла, что США не заботятся о других и думают только о своих интересах и без колебаний применяют экономические и политические санкции. <…> Москва проявила правильную инициативу", — написал один из читателей.
"Это честно. Поведение США в отношении России в течение последних 15 лет было абсолютно недружелюбным", — считает Ja9978.
Другой комментатор призвал перестать называть эти страны "недружественными государствами", так как скорее это настоящие враги, которые, по его мнению, лишь ищут способ ослабить Россию и "атаковать прямо в лоб".
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В Чехии ответили на включение в список недружественных России стран
Некоторые читатели сочли необходимым расширить этот список.
"Здесь не хватает только Франции и Польши!" — заявил gauloisrefractaires.
"Нам нужно отказаться от пронатовского видения вещей и признать, что США ненавидят по всей планете", — отметил Le Magicien.
"Браво Путину, который не пускает вещи на самотек, как это делает Макрон", — написал LETITAN.
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По мнению еще одного пользователя, России удалось доказать, что санкции — это "не улица с односторонним движением".
"Наступит день, когда мы будем умолять россиян принять нас в свои дома", — заключил Charlattend.
Накануне российское правительство утвердило перечень недружественных государств. В нем пока значатся только две страны: США и Чехия. Как пояснял министр иностранных дел Сергей Лавров, Москва не будет огульно записывать в этот перечень любую страну — решение будет предварять глубокий анализ. Кроме того, по словам Лаврова, это будет не "мертвая бумага": список будут пересматривать по мере развития отношений с каким-либо государством.
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