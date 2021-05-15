https://ria.ru/20210515/frantsuzy-1732453011.html

"Браво Путину". Читатели Figaro поддержали решение России по Чехии и США

"Браво Путину". Читатели Figaro поддержали решение России по Чехии и США

Читатели французской газеты Le Figaro поддержали решение России внести США и Чехию в список недружественных государств и предложили добавить туда еще несколько... РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T16:00

2021-05-15T16:00

2021-05-15T22:31

россия

сергей лавров

польша

франция

чехия

сша

политика

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro поддержали решение России внести США и Чехию в список недружественных государств и предложили добавить туда еще несколько стран."Россия окончательно определилась. Наконец-то она поняла, что США не заботятся о других и думают только о своих интересах и без колебаний применяют экономические и политические санкции. <…> Москва проявила правильную инициативу", — написал один из читателей."Это честно. Поведение США в отношении России в течение последних 15 лет было абсолютно недружелюбным", — считает Ja9978.Другой комментатор призвал перестать называть эти страны "недружественными государствами", так как скорее это настоящие враги, которые, по его мнению, лишь ищут способ ослабить Россию и "атаковать прямо в лоб".Некоторые читатели сочли необходимым расширить этот список."Здесь не хватает только Франции и Польши!" — заявил gauloisrefractaires."Нам нужно отказаться от пронатовского видения вещей и признать, что США ненавидят по всей планете", — отметил Le Magicien."Браво Путину, который не пускает вещи на самотек, как это делает Макрон", — написал LETITAN.По мнению еще одного пользователя, России удалось доказать, что санкции — это "не улица с односторонним движением"."Наступит день, когда мы будем умолять россиян принять нас в свои дома", — заключил Charlattend.Накануне российское правительство утвердило перечень недружественных государств. В нем пока значатся только две страны: США и Чехия. Как пояснял министр иностранных дел Сергей Лавров, Москва не будет огульно записывать в этот перечень любую страну — решение будет предварять глубокий анализ. Кроме того, по словам Лаврова, это будет не "мертвая бумага": список будут пересматривать по мере развития отношений с каким-либо государством.

https://radiosputnik.ria.ru/20210514/chekhiya-1732391628.html

https://ria.ru/20210428/konkurent-1730201430.html

https://ria.ru/20210505/bolgariya-1731238129.html

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чехия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей лавров, польша, франция, чехия, сша, политика