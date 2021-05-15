https://ria.ru/20210515/evrovidenie-1732481648.html
Победительница Евровидения пошла работать в супермаркет из-за мужа
Победительница Евровидения пошла работать в супермаркет из-за мужа
Ирландская певица Ниив Кавана, выигравшая конкурс Евровидение-1993, пошла работать в супермаркет после тяжелого инсульта у мужа, музыканта Пола Мегахи. РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-15T22:47
2021-05-15T22:47
2021-05-16T00:04
евровидение
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Ирландская певица Ниив Кавана, выигравшая конкурс Евровидение-1993, пошла работать в супермаркет после тяжелого инсульта у мужа, музыканта Пола Мегахи. Болезнь настигла супруга певицы в 2018 году во время выступления на концерте в Корке с другими ирландскими победителями Евровидения. Кавана узнала о случившемся от одного из сыновей. "Оказалось, что у Пола был ишемический инсульт", — сказала она в эфире RTE. По ее словам, сопровождавшие отца дети и помогли выявить болезнь. Сама певица не могла быть рядом с мужем в это время, так как выступала в другом месте. Кавана рассказала, что супруг не сможет полностью восстановиться. У него до сих пор нарушена речь. Как и другие музыканты, певица лишилась дохода из-за пандемии коронавируса и невозможности выступать. Чтобы содержать семью, Кавана вместе с 17-летним сыном пошла работать в супермаркет. "Мой младший сын и я получили одинаковую работу, поэтому мы прошли один и тот же вводный день в Tesco (название супермаркета. — Прим. ред.), что было очень весело", — пошутила она.По словам певицы, она не афишировала свою новую работу, но люди стали ее узнавать.
https://ria.ru/20201117/help-1585062254.html
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евровидение, ирландия, в мире
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Ирландская певица Ниив Кавана, выигравшая конкурс Евровидение-1993, пошла работать в супермаркет после тяжелого инсульта у мужа, музыканта Пола Мегахи.
Болезнь настигла супруга певицы в 2018 году во время выступления на концерте в Корке с другими ирландскими победителями Евровидения
. Кавана узнала о случившемся от одного из сыновей.
"Оказалось, что у Пола был ишемический инсульт", — сказала она в эфире RTE
.
По ее словам, сопровождавшие отца дети и помогли выявить болезнь. Сама певица не могла быть рядом с мужем в это время, так как выступала в другом месте.
Кавана рассказала, что супруг не сможет полностью восстановиться. У него до сих пор нарушена речь.
Как и другие музыканты, певица лишилась дохода из-за пандемии коронавируса и невозможности выступать. Чтобы содержать семью, Кавана вместе с 17-летним сыном пошла работать в супермаркет.
"Мой младший сын и я получили одинаковую работу, поэтому мы прошли один и тот же вводный день в Tesco
(название супермаркета. — Прим. ред.), что было очень весело", — пошутила она.
По словам певицы, она не афишировала свою новую работу, но люди стали ее узнавать.