https://ria.ru/20210515/evrovidenie-1732481648.html

Победительница Евровидения пошла работать в супермаркет из-за мужа

Победительница Евровидения пошла работать в супермаркет из-за мужа

Ирландская певица Ниив Кавана, выигравшая конкурс Евровидение-1993, пошла работать в супермаркет после тяжелого инсульта у мужа, музыканта Пола Мегахи. РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-15T22:47

2021-05-15T22:47

2021-05-16T00:04

евровидение

ирландия

в мире

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Ирландская певица Ниив Кавана, выигравшая конкурс Евровидение-1993, пошла работать в супермаркет после тяжелого инсульта у мужа, музыканта Пола Мегахи. Болезнь настигла супруга певицы в 2018 году во время выступления на концерте в Корке с другими ирландскими победителями Евровидения. Кавана узнала о случившемся от одного из сыновей. "Оказалось, что у Пола был ишемический инсульт", — сказала она в эфире RTE. По ее словам, сопровождавшие отца дети и помогли выявить болезнь. Сама певица не могла быть рядом с мужем в это время, так как выступала в другом месте. Кавана рассказала, что супруг не сможет полностью восстановиться. У него до сих пор нарушена речь. Как и другие музыканты, певица лишилась дохода из-за пандемии коронавируса и невозможности выступать. Чтобы содержать семью, Кавана вместе с 17-летним сыном пошла работать в супермаркет. "Мой младший сын и я получили одинаковую работу, поэтому мы прошли один и тот же вводный день в Tesco (название супермаркета. — Прим. ред.), что было очень весело", — пошутила она.По словам певицы, она не афишировала свою новую работу, но люди стали ее узнавать.

https://ria.ru/20201117/help-1585062254.html

https://ria.ru/20201201/podayaniya-1587098294.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евровидение, ирландия, в мире