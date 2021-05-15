https://ria.ru/20210515/ekvador-1732465574.html

Эквадор зарегистрировал вакцину "Спутник V"

Эквадор зарегистрировал вакцину "Спутник V"

Эквадор зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T18:31

2021-05-15T18:31

2021-05-15T18:31

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

эквадор

в мире

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Эквадор зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире."Эквадор присоединился к ряду других государств Южной Америки, которые включили "Спутник V" в национальные портфели препаратов против коронавируса, многие из них уже успешно применяют российскую вакцину. Одобрение "Спутника V" регулирующими органами Эквадора является важным шагом для защиты населения при помощи одной из лучших вакцин в мире, продемонстрировавшей высокие показатели эффективности и безопасности в клинических исследованиях и при массовой вакцинации", - прокомментировал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

https://ria.ru/20210515/sputnik-1732445701.html

эквадор

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, эквадор, в мире