Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210515/ekvador-1732465574.html
Эквадор зарегистрировал вакцину "Спутник V"
Эквадор зарегистрировал вакцину "Спутник V"
Эквадор зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T18:31
2021-05-15T18:31
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
эквадор
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599763264_0:109:3230:1926_1920x0_80_0_0_ce0dce7413a2b7b164c4042037b16d29.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Эквадор зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире."Эквадор присоединился к ряду других государств Южной Америки, которые включили "Спутник V" в национальные портфели препаратов против коронавируса, многие из них уже успешно применяют российскую вакцину. Одобрение "Спутника V" регулирующими органами Эквадора является важным шагом для защиты населения при помощи одной из лучших вакцин в мире, продемонстрировавшей высокие показатели эффективности и безопасности в клинических исследованиях и при массовой вакцинации", - прокомментировал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
https://ria.ru/20210515/sputnik-1732445701.html
эквадор
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599763264_250:0:2979:2047_1920x0_80_0_0_81f2f74fbbb031aefeb281dee913622b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, эквадор, в мире

Эквадор зарегистрировал вакцину "Спутник V"

18:31 15.05.2021
 
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкВакцина Sputnik V
Вакцина Sputnik V - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
© Sputnik / Владислав Воднев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Эквадор зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Республике Эквадор. Таким образом, "Спутник V" зарегистрирован в 66 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек", - заявили в фонде.

Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).
По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.
Сербский политик, депутат горсовета Белграда Драгиния Влк привилась Спутником - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
14:49Распространение коронавируса
Сербский политик привилась "Спутником V" в футболке с Путиным
"Эквадор присоединился к ряду других государств Южной Америки, которые включили "Спутник V" в национальные портфели препаратов против коронавируса, многие из них уже успешно применяют российскую вакцину. Одобрение "Спутника V" регулирующими органами Эквадора является важным шагом для защиты населения при помощи одной из лучших вакцин в мире, продемонстрировавшей высокие показатели эффективности и безопасности в клинических исследованиях и при массовой вакцинации", - прокомментировал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Инфографика
Посмотреть
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Кирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийЭквадорВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:45"Вызывает болезнь почек": врач рассказала об опасном маринаде для шашлыка
02:42В секторе Газа сообщили о погибших после обстрела ВВС Израиля
02:42Посол Чехии прокомментировал включение страны в черный список
02:15Журналист, взявший у Обамы интервью в 11 лет, умер в 23 года
02:15Юрист назвала бесплатные медицинские услуги, о которых никто не знает
02:12Жириновский "закрыл" шоу "Вечерний Ургант" в прямом эфире
02:10Россиянам объяснили, как одной фразой разоблачить телефонного мошенника
02:09Эксперт объяснил, чем новые правила WhatsApp опасны для пользователей
02:08Депутат Госдумы назвал "потрясающей" реакцию Европы по Медведчуку
02:04Россиян предупредили о похолодании
01:57Источники сообщили о ракетном ударе ВВС Израиля по городам сектора Газа
01:43Лидер украинской группы "Нервы" устроил драку в Москве
01:37В Лондоне на акции в поддержку Палестины пострадали девять полицейских
01:34В Нью-Йорке началось шествие в поддержку Палестины
01:28Город Газа остался без электричества после серии взрывов
01:15Финансист подсказал, как заработать на падении рубля
01:14Генсек ООН прокомментировал авиаудар по редакциям СМИ в Газе
00:53В Нью-Йорке проходит акция в поддержку Палестины
00:42Telegram заблокировал канал военного крыла ХАМАС
00:39Число пострадавших в Иерусалиме палестинцев достигло 360 человек
Лента новостейМолния