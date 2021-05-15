https://ria.ru/20210515/draka-1732474525.html

В лондонском аэропорту четыре человека пострадали в массовой драке

В лондонском аэропорту четыре человека пострадали в массовой драке

Массовая драка произошла в лондонском аэропорту Лутон в пятницу, четыре человека получили ранения, 17 задержаны, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на... РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T20:35

2021-05-15T20:35

2021-05-15T20:45

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Массовая драка произошла в лондонском аэропорту Лутон в пятницу, четыре человека получили ранения, 17 задержаны, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на полицию графства Бедфордшир.Инцидент произошел утром в пятницу по местному времени. Как отмечают СМИ, потасовка произошла в зоне после паспортного контроля. В субботу полиция сообщила, что пять из 17 задержанных были отпущены после проверки, один – отпущен под залог.По данным телеканала, трое пострадавших в результате драки были госпитализированы. Причина потасовки не называется.

https://ria.ru/20210509/draka-1731585807.html

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