https://ria.ru/20210515/draka-1732474525.html
В лондонском аэропорту четыре человека пострадали в массовой драке
В лондонском аэропорту четыре человека пострадали в массовой драке
Массовая драка произошла в лондонском аэропорту Лутон в пятницу, четыре человека получили ранения, 17 задержаны, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на... РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T20:35
2021-05-15T20:35
2021-05-15T20:45
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Массовая драка произошла в лондонском аэропорту Лутон в пятницу, четыре человека получили ранения, 17 задержаны, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на полицию графства Бедфордшир.Инцидент произошел утром в пятницу по местному времени. Как отмечают СМИ, потасовка произошла в зоне после паспортного контроля. В субботу полиция сообщила, что пять из 17 задержанных были отпущены после проверки, один – отпущен под залог.По данным телеканала, трое пострадавших в результате драки были госпитализированы. Причина потасовки не называется.
https://ria.ru/20210509/draka-1731585807.html
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