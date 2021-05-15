https://ria.ru/20210515/donbass-1732463355.html
В ДНР обвинили ВСУ в размещении вооружения вблизи домов в Донбассе
В ДНР обвинили ВСУ в размещении вооружения вблизи домов в Донбассе
Украинские силовики разместили тяжелое вооружение в черте населенных пунктов в Донбассе, заявил представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой... РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T18:06
2021-05-15T18:06
2021-05-15T23:57
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ДОНЕЦК, 15 мая — РИА Новости. Украинские силовики разместили тяжелое вооружение в черте населенных пунктов в Донбассе, заявил представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.Так, на территории Красноармейска на улице Вербицкого обнаружен танк Т-64, а в Новоигнатовке — замаскированная зенитная установка в жилом районе.Представитель ведомства подчеркнул, что это нарушает третий пункт дополнительных мер обеспечения перемирия.Кроме того, за минувшие сутки украинские силовики три раза нарушили режим прекращения огня. По данным Народной милиции, при обстрелах использовались гранатометы и стрелковое оружие, по югу ДНР было выпущено семь мин.Гражданское противостояние продолжается в Донбассе семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждается на встречах в Минске. Стороны приняли несколько документов, направленных на деэскалацию, но перестрелки продолжаются.В регионе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия, которые, в том числе, предполагают полный запрет ведения огня и размещения вооружения в населенных пунктах.Ситуация в Донбассе обострилась в феврале этого года. В самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявили, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые войска.
https://ria.ru/20210515/donbass-1732430884.html
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