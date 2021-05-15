https://ria.ru/20210515/donbass-1732463355.html

В ДНР обвинили ВСУ в размещении вооружения вблизи домов в Донбассе

В ДНР обвинили ВСУ в размещении вооружения вблизи домов в Донбассе

Украинские силовики разместили тяжелое вооружение в черте населенных пунктов в Донбассе, заявил представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой... РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T18:06

2021-05-15T18:06

2021-05-15T23:57

донбасс

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729705470_124:55:3082:1719_1920x0_80_0_0_8cca5b1606aae8e170d80332ca5b3be6.jpg

ДОНЕЦК, 15 мая — РИА Новости. Украинские силовики разместили тяжелое вооружение в черте населенных пунктов в Донбассе, заявил представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.Так, на территории Красноармейска на улице Вербицкого обнаружен танк Т-64, а в Новоигнатовке — замаскированная зенитная установка в жилом районе.Представитель ведомства подчеркнул, что это нарушает третий пункт дополнительных мер обеспечения перемирия.Кроме того, за минувшие сутки украинские силовики три раза нарушили режим прекращения огня. По данным Народной милиции, при обстрелах использовались гранатометы и стрелковое оружие, по югу ДНР было выпущено семь мин.Гражданское противостояние продолжается в Донбассе семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждается на встречах в Минске. Стороны приняли несколько документов, направленных на деэскалацию, но перестрелки продолжаются.В регионе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия, которые, в том числе, предполагают полный запрет ведения огня и размещения вооружения в населенных пунктах.Ситуация в Донбассе обострилась в феврале этого года. В самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявили, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые войска.

https://ria.ru/20210515/donbass-1732430884.html

https://ria.ru/20210514/donbass-1732357174.html

донбасс

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, в мире