https://ria.ru/20210515/donbass-1732430884.html

Американская делегация посетила Донбасс

Американская делегация посетила Донбасс

Представители совета США по вопросам внешней политики посетили территорию Донбасса, сообщил пресс-центр штаба Операции объединенных сил Украины. РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T12:04

2021-05-15T12:04

2021-05-15T14:18

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КИЕВ, 15 мая — РИА Новости. Представители совета США по вопросам внешней политики посетили территорию Донбасса, сообщил пресс-центр штаба Операции объединенных сил Украины.Отмечается, что представители США были ознакомлены с вопросами безопасности в районе проведения операции Объединенных сил. Также представители американской делегации посетили одно из подразделений Вооруженных сил Украины."Побывав возле линии соприкосновения, иностранные делегаты воочию увидели последствия "русского мира" на Приазовье, оценили ситуацию на фронте и убедились в присутствии российских войск на востоке Украины", — добавили в штабе.Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины, власти которой в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис. В России заявляли, что не поставляют ополченцам Донбасса военной техники, боеприпасов и другой помощи, а утверждения о якобы присутствии военных России в Донбассе бездоказательны.Кроме того, Запад выражал обеспокоенность в связи с якобы имеющим место усилением "агрессивных действий" со стороны России. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск России в Крыму и на восточной границе Украины. На это в Москве заявили, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и не должно никого волновать.

https://ria.ru/20210406/ukraina-1604427141.html

https://ria.ru/20210514/ukraina-1732182174.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, сша, украина, безопасность, в мире