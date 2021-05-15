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Американская делегация посетила Донбасс
Американская делегация посетила Донбасс
Представители совета США по вопросам внешней политики посетили территорию Донбасса, сообщил пресс-центр штаба Операции объединенных сил Украины. РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T12:04
2021-05-15T14:18
ситуация в днр и лнр
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сша
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в мире
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КИЕВ, 15 мая — РИА Новости. Представители совета США по вопросам внешней политики посетили территорию Донбасса, сообщил пресс-центр штаба Операции объединенных сил Украины.Отмечается, что представители США были ознакомлены с вопросами безопасности в районе проведения операции Объединенных сил. Также представители американской делегации посетили одно из подразделений Вооруженных сил Украины."Побывав возле линии соприкосновения, иностранные делегаты воочию увидели последствия "русского мира" на Приазовье, оценили ситуацию на фронте и убедились в присутствии российских войск на востоке Украины", — добавили в штабе.Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины, власти которой в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис. В России заявляли, что не поставляют ополченцам Донбасса военной техники, боеприпасов и другой помощи, а утверждения о якобы присутствии военных России в Донбассе бездоказательны.Кроме того, Запад выражал обеспокоенность в связи с якобы имеющим место усилением "агрессивных действий" со стороны России. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск России в Крыму и на восточной границе Украины. На это в Москве заявили, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
https://ria.ru/20210406/ukraina-1604427141.html
https://ria.ru/20210514/ukraina-1732182174.html
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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, сша, украина, безопасность, в мире

Американская делегация посетила Донбасс

12:04 15.05.2021 (обновлено: 14:18 15.05.2021)
 
© Фото : прес-служба Об'єднаних силДелегация совета при Конгрессе США во время посещения позиции ВС Украины в Донбассе
Делегация совета при Конгрессе США во время посещения позиции ВС Украины в Донбассе - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
© Фото : прес-служба Об'єднаних сил
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КИЕВ, 15 мая — РИА Новости. Представители совета США по вопросам внешней политики посетили территорию Донбасса, сообщил пресс-центр штаба Операции объединенных сил Украины.

"Вчера, 14 мая, состоялся визит представителей американского совета по внешней политике в район проведения операции Объединенных сил. Делегация посетила Мариупольский отряд морской охраны Украины, а при выходе в море убедилась в присутствии военных катеров России в акватории Азовского моря. В дальнейшем иностранные гости ознакомились с работой контрольного пункта въезда-выезда "Гнутово", — говорится в сообщении штаба в Facebook.

Отмечается, что представители США были ознакомлены с вопросами безопасности в районе проведения операции Объединенных сил. Также представители американской делегации посетили одно из подразделений Вооруженных сил Украины.
"Побывав возле линии соприкосновения, иностранные делегаты воочию увидели последствия "русского мира" на Приазовье, оценили ситуацию на фронте и убедились в присутствии российских войск на востоке Украины", — добавили в штабе.
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Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины, власти которой в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис. В России заявляли, что не поставляют ополченцам Донбасса военной техники, боеприпасов и другой помощи, а утверждения о якобы присутствии военных России в Донбассе бездоказательны.
Кроме того, Запад выражал обеспокоенность в связи с якобы имеющим место усилением "агрессивных действий" со стороны России. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск России в Крыму и на восточной границе Украины. На это в Москве заявили, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
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