https://ria.ru/20210515/bulgakov-1732374104.html

Эксперты объяснили популярность Булгакова у читателей

Эксперты объяснили популярность Булгакова у читателей

Михаил Булгаков остается одним из самых популярных отечественных писателей, к творчеству которого обращаются не только в рамках школьной программы, но и уже... РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T06:49

2021-05-15T06:49

2021-05-15T10:33

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Михаил Булгаков остается одним из самых популярных отечественных писателей, к творчеству которого обращаются не только в рамках школьной программы, но и уже будучи взрослыми, автор сумел охватить в своих произведениях весь спектр вечных тем и оставить открытые вопросы, позволяющие читателям рефлексировать и отождествлять себя с его героями, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты накануне юбилея писателя.15 мая исполняется 130 лет со дня рождения Булгакова."Михаил Булгаков – один из самых популярных авторов XX века. И не только потому, что его проходят в школе – многие обращаются к его произведениям уже позже, повзрослев. Все его тексты актуальны и по сей день – каждый сможет найти в них что-то свое. Задумываетесь о том, что делает нас людьми? Читайте "Собачье сердце". Как функционирует театр и какую нелицеприятную правду скрывает закулисье? "Театральный роман". Интересно о том, как люди сохраняли рассудок в водовороте событий во время Гражданской войны? "Бег", "Белая гвардия" и "Дни Турбиных" для вас", - рассказала главный редактор книжного сервиса по подписке MyBook Екатерина Писарева.По мнению эксперта, в XXI веке люди ничем не отличаются от персонажей Булгакова: их по-прежнему портят квартирный вопрос, деньги, власть и несовершенство системы.Как сообщила главный редактор "ЛитРес: Издательства" Ася Гасымова, самым популярным произведением автора, ожидаемо, является роман "Мастер и Маргарита". Он в отличие от многостраничных "Войны и мира" Льва Толстого и "Преступления и наказания" Федора Достоевского не пугает читателей объемом, а "дарит больше надежды робкому книголюбу"."И тут его поджидает сюрприз: три мира, в которых события развиваются параллельно: земной, библейский и демонический. Подчас сложно понять, как автор переключается между этими мирами", - сказала она.При этом читатели упорно разбираются со сложным повествованием Булгакова, который сумел охватить весь спектр вечных тем, добавила эксперт."Любовь и ненависть, жизнь и смерть, свобода и долг. Открытые вопросы, которые оставляет автор для своих героев, позволяют и читателю отрефлексировать эти моменты. И, конечно, отождествлять себя с героями Булгакова. Кроме того, Булгаков, следуя традициям Федора Михайловича Достоевского, поднимает тему справедливости и милосердия. Отчетливее всего это прослеживается на примере Мастера, которому дарован именно покой вместо вечной жизни", - отметила Гасымова.Популярность Булгакова у читателей подтверждает и статистика. По итогам исследования, в котором приняли участие более 1,5 тысяч россиян, выяснилось, что более 99 процентов из них прочитали или прослушали хотя бы одну книгу Булгакова, сообщила пресс-служба книжного сервиса."Основная часть опрошенных — 64 процента — познакомилась с двумя - пятью произведениями писателя, 20 процентов — с пятью - десятью, а шесть процентов основательно изучили творчество автора: на их счету более десяти прочитанных и прослушанных книг. Более 93 процентов пользователей сервиса назвали Булгакова одним из самых значимых писателей в русской литературе, а 82 процента считают, что он оказал влияние на формирование их мировоззрения", - говорится в сообщении пресс-службы.Большинство опрошенных рассказало, что ценит творчество автора "за особый талант соединять реальное и фантастическое", а также за философские размышления и тонкое понимание человеческих пороков. Читатели также отметили богатый, смелый и выразительный язык Булгакова и чувство юмора, пронизывающее его произведения.Более 40 процентов опрошенных отметили, что ценят творчество Михаила Булгакова за интересных персонажей, самыми любимыми среди них оказались герои "Мастера и Маргариты", но не те, чьи имена вынесены в название книги, а "дух зла" Воланд и член его свиты кот Бегемот."То, что симпатии большинства респондентов оказались у Воланда и Бегемота, вполне объяснимо. Людям всегда хочется солидаризироваться с сильными персонажами, а Воланд, он же князь тьмы, именно таков: всесильный, бессмертный, таинственный, мудрый и хладнокровный. Воланд в романе Булгакова не просто темная сила — он милосерден, справедлив и ироничен, а еще он умеет держать свое слово. Если же говорить о Бегемоте, то это самый обаятельный персонаж "Мастера и Маргариты". Он сочетает интеллигентность с нахальностью, ловок, хитер и с первого появления в романе совершенно очаровывает читателя", — прокомментировала Писарева результаты исследования.

https://ria.ru/20200127/1563907189.html

https://ria.ru/20210420/bulgakov-1729092777.html

https://ria.ru/20210503/teatry-1730141274.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

книги, новости культуры, михаил булгаков