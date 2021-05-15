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В Израиле перехватили беспилотник, запущенный из сектора Газа

В Израиле перехватили беспилотник, запущенный из сектора Газа

Израильская система ПРО "Железный купол" перехватила беспилотник со взрывчаткой, запущенный из сектора Газа, сообщила пресс-служба израильской армии. РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T12:58

2021-05-15T12:58

2021-05-15T12:58

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

сектор газа

палестина

израиль

безопасность

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 мая - РИА Новости. Израильская система ПРО "Железный купол" перехватила беспилотник со взрывчаткой, запущенный из сектора Газа, сообщила пресс-служба израильской армии.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. Более 2,2 тысяч ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации к утру субботы, сообщила армия Израиля. По последним данным, в Израиле погибли семь мирных жителей и один военный. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа.

сектор газа

палестина

израиль

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, сектор газа, палестина, израиль, безопасность, в мире