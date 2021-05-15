Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210515/bespilogtnik-1732435892.html
В Израиле перехватили беспилотник, запущенный из сектора Газа
В Израиле перехватили беспилотник, запущенный из сектора Газа
Израильская система ПРО "Железный купол" перехватила беспилотник со взрывчаткой, запущенный из сектора Газа, сообщила пресс-служба израильской армии. РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T12:58
2021-05-15T12:58
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
сектор газа
палестина
израиль
безопасность
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731894795_0:277:2665:1776_1920x0_80_0_0_1e84eb19efbcd0bb2beb3446c1bdab52.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 15 мая - РИА Новости. Израильская система ПРО "Железный купол" перехватила беспилотник со взрывчаткой, запущенный из сектора Газа, сообщила пресс-служба израильской армии.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. Более 2,2 тысяч ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации к утру субботы, сообщила армия Израиля. По последним данным, в Израиле погибли семь мирных жителей и один военный. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа.
сектор газа
палестина
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731894795_297:0:2665:1776_1920x0_80_0_0_9cd842a7ddb7deab5331d1b319b79710.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, сектор газа, палестина, израиль, безопасность, в мире

В Израиле перехватили беспилотник, запущенный из сектора Газа

12:58 15.05.2021
 
© REUTERS / Nir EliasИзраильская противоракетная система "Железный купол" ведет огонь для перехвата ракет, запущенных из сектора Газа, из Ашкелона на юге Израиля
Израильская противоракетная система Железный купол ведет огонь для перехвата ракет, запущенных из сектора Газа, из Ашкелона на юге Израиля - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
© REUTERS / Nir Elias
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 15 мая - РИА Новости. Израильская система ПРО "Железный купол" перехватила беспилотник со взрывчаткой, запущенный из сектора Газа, сообщила пресс-служба израильской армии.
"Только что система ПРО "Железный купол" перехватила БПЛА с взрывчаткой, который был запущен из сектора Газа на территорию Израиля. ВВС отслеживали БПЛА до момента его перехвата", - говорится в сообщении военных.
Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. Более 2,2 тысяч ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации к утру субботы, сообщила армия Израиля. По последним данным, в Израиле погибли семь мирных жителей и один военный. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа.
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуСектор ГазаПалестинаИзраильБезопасностьВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:45"Вызывает болезнь почек": врач рассказала об опасном маринаде для шашлыка
02:42В секторе Газа сообщили о погибших после обстрела ВВС Израиля
02:42Посол Чехии прокомментировал включение страны в черный список
02:15Журналист, взявший у Обамы интервью в 11 лет, умер в 23 года
02:15Юрист назвала бесплатные медицинские услуги, о которых никто не знает
02:12Жириновский "закрыл" шоу "Вечерний Ургант" в прямом эфире
02:10Россиянам объяснили, как одной фразой разоблачить телефонного мошенника
02:09Эксперт объяснил, чем новые правила WhatsApp опасны для пользователей
02:08Депутат Госдумы назвал "потрясающей" реакцию Европы по Медведчуку
02:04Россиян предупредили о похолодании
01:57Источники сообщили о ракетном ударе ВВС Израиля по городам сектора Газа
01:43Лидер украинской группы "Нервы" устроил драку в Москве
01:37В Лондоне на акции в поддержку Палестины пострадали девять полицейских
01:34В Нью-Йорке началось шествие в поддержку Палестины
01:28Город Газа остался без электричества после серии взрывов
01:15Финансист подсказал, как заработать на падении рубля
01:14Генсек ООН прокомментировал авиаудар по редакциям СМИ в Газе
00:53В Нью-Йорке проходит акция в поддержку Палестины
00:42Telegram заблокировал канал военного крыла ХАМАС
00:39Число пострадавших в Иерусалиме палестинцев достигло 360 человек
Лента новостейМолния