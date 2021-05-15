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В Израиле перехватили беспилотник, запущенный из сектора Газа
В Израиле перехватили беспилотник, запущенный из сектора Газа
Израильская система ПРО "Железный купол" перехватила беспилотник со взрывчаткой, запущенный из сектора Газа, сообщила пресс-служба израильской армии. РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T12:58
2021-05-15T12:58
2021-05-15T12:58
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
сектор газа
палестина
израиль
безопасность
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 мая - РИА Новости. Израильская система ПРО "Железный купол" перехватила беспилотник со взрывчаткой, запущенный из сектора Газа, сообщила пресс-служба израильской армии.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. Более 2,2 тысяч ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации к утру субботы, сообщила армия Израиля. По последним данным, в Израиле погибли семь мирных жителей и один военный. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, сектор газа, палестина, израиль, безопасность, в мире