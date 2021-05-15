https://ria.ru/20210515/aviashou-1732461147.html

В Кубинке прошло авиашоу в честь юбилея "Стрижей" и "Русских Витязей"

В Кубинке прошло авиашоу в честь юбилея "Стрижей" и "Русских Витязей"

В подмосковной Кубинке прошло масштабное авиашоу в честь 30-летия пилотажных групп "Русские Витязи" и "Стрижи". РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T17:34

2021-05-15T17:34

2021-05-15T20:07

россия

су-35с

светлана капанина

русские витязи

ми-28

миг-29

кубинка

безопасность

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. В подмосковной Кубинке прошло масштабное авиашоу в честь 30-летия пилотажных групп "Русские Витязи" и "Стрижи".Как сообщило Минобороны, в мероприятии также приняли участие группы "Беркуты", "Реакторы", "Первый полет" и семикратная абсолютная чемпионка мира в женском зачете по самолетному спорту Светлана Капанина.Зрители смогли услышать ее поздравление во время выступления: радиопереговоры летчицы в этот момент вывели на колонки.Экипажи "Беркутов" на вертолетах Ми-28Н отработали комплекс фигур высшего пилотажа в полетных порядках "пеленг", "треугольник", "стрела", "ромб", а также одиночный пилотаж.Летчики "Русских Витязей" выполнили групповой, встречный, одиночный пилотаж на истребителях Су-35С, в том числе с демонстрацией сверхманевренных характеристик самолета. Зрители смогли увидеть наиболее зрелищные фигуры, такие как групповая "Петля Нестерова", синхронные "Бочки", парный "Колокол", "Зеркало", "Коробочка", "Ухо", "Горка", роспуск "Фонтан", роспуск "Тюльпан" и многие другие.В свою очередь, "Стрижи" впервые на открытом показе продемонстрировали групповой пилотаж с многочисленными перестроениями на МиГ-29 в составе девяти самолетов.

https://ria.ru/20210405/vityazi-1603993828.html

https://ria.ru/20210506/strizhi-1730643002.html

россия

кубинка

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"Стрижи" и "Витязи" в небе Подмосковья "Русские Витязи" и "Стрижи" поднялись в небо на аэродроме в подмосковной Кубинке. Авиашоу было посвящено 30-летию создания российских авиационных групп высшего пилотажа. Летчики выполняли сложные фигуры на истребителях Су-35С и МиГ-29. Также в демонстрационных полетах приняли участие пилотажные группы "Первый полет" на Як-52, "Реакторы" на Л-29, "Беркуты" на вертолетах Ми-28Н. Одиночный пилотаж на самолете EXTRA показала семикратная абсолютная чемпионка мира по самолетному спорту Светлана Капанина. 2021-05-15T17:34 true PT1M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, су-35с, светлана капанина, русские витязи, ми-28, миг-29, кубинка, безопасность