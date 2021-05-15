В Кубинке прошло авиашоу в честь юбилея "Стрижей" и "Русских Витязей"
17:34 15.05.2021 (обновлено: 20:07 15.05.2021)
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. В подмосковной Кубинке прошло масштабное авиашоу в честь 30-летия пилотажных групп "Русские Витязи" и "Стрижи".
Как сообщило Минобороны, в мероприятии также приняли участие группы "Беркуты", "Реакторы", "Первый полет" и семикратная абсолютная чемпионка мира в женском зачете по самолетному спорту Светлана Капанина.
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Зрители смогли услышать ее поздравление во время выступления: радиопереговоры летчицы в этот момент вывели на колонки.
Экипажи "Беркутов" на вертолетах Ми-28Н отработали комплекс фигур высшего пилотажа в полетных порядках "пеленг", "треугольник", "стрела", "ромб", а также одиночный пилотаж.
Летчики "Русских Витязей" выполнили групповой, встречный, одиночный пилотаж на истребителях Су-35С, в том числе с демонстрацией сверхманевренных характеристик самолета. Зрители смогли увидеть наиболее зрелищные фигуры, такие как групповая "Петля Нестерова", синхронные "Бочки", парный "Колокол", "Зеркало", "Коробочка", "Ухо", "Горка", роспуск "Фонтан", роспуск "Тюльпан" и многие другие.
"Основное достижение авиационной группы высшего пилотажа "Русские Витязи" — освоение новой авиационной техники. Мы получили восемь самолетов Су-30СМ и восемь самолетов Су-35С", — сказал начальник Центра показа авиационной техники имени И. Н. Кожедуба командир группы Андрей Алексеев.
В свою очередь, "Стрижи" впервые на открытом показе продемонстрировали групповой пилотаж с многочисленными перестроениями на МиГ-29 в составе девяти самолетов.
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