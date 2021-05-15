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Морская держава
https://ria.ru/20210515/artefakty-1603517324.html
Петровские артефакты: как Алексей Толстой спас вещи императора
Петровские артефакты: как Алексей Толстой спас вещи императора
Несколько редких артефактов, принадлежавших Петру Великому, могли навсегда быть утерянными, если бы не увлечение Алексея Толстого легендарной личностью. Так,... РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T10:00
2021-05-15T10:00
морская держава
морская держава
алексей толстой (писатель)
петр i
объединенная судостроительная корпорация
москва
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Несколько редких артефактов, принадлежавших Петру Великому, могли навсегда быть утерянными, если бы не увлечение Алексея Толстого легендарной личностью. Так, советскому писателю удалось сохранить уникальные вещи, которые до сих пор находятся в его московской квартире. Императорские артефакты Толстой находил на дворцовых распродажах и в антикварных магазинах Северной столицы. Об истории оригинальных экспонатов корреспонденту спецпроекта "Морская держава" рассказала директор квартиры-музея писателя Инна Андреева.Портрет императораОдин из таких редких предметов – портрет Петра I, написанный при его жизни. Он занимает почетное место в кабинете Алексея Толстого. Это парадный портрет монаршей особы, что подтверждает соответствующая атрибутика: лавровый венок, голубая лента с орденом Святого Андрея Первозванного, а также доспехи на императоре. Однако специалисты до сих пор не могут определить точное авторство работы. Известно, что придворными художниками Петра в начале XVIII века были немец Иоганн Таннауэр и француз Луи Каравак. Оба писали в стиле Голландской школы живописи. Как пояснила Инна Андреева, знаменитых мастеров император пригласил на работу, чтобы те обучили российских художников объемной портретной живописи. По ее словам, зарождение нового стиля вдохновило и самого Петра на обучение – он стал писать автопортреты, и одну из своих работ он подарил своему сподвижнику, первому графу рода Толстых – Петру Андреевичу.Рундук и часы с флагмана ПетраСчитается, что деревянный корабельный сундук из домашней коллекции писателя также принадлежал Петру I. Так называемый рундук Толстой выкупил у потомка ближайшего сподвижника императора, князя Александра Меньшикова, когда тот собирался сдать его в антикварный магазин. Он утверждал, что этот сундук самодержец привез из своего первого иностранного посольства."Это можно считать музейной легендой, но тем не менее мы оперируем фондовыми записями и экспертизой, которая подтвердила, что этот рундук относится к первой четверти XVI века и он сделан из особого сорта дуба, который растет только на юге Франции", – поделилась директор музея.Еще одна вещь с одного из кораблей Петра Великого, которую в буквальном смысле спас Алексей Толстой, – это бронзовые часы голландского производства. Их писатель нашел либо на блошином рынке, либо среди антиквариата.От оригинальных часов остался только корпус, механизм был полностью утрачен. Восстановил его друг Толстого, академик Петр Капица. Изучив другие голландские часы того времени, он создал механизм заново. Недавно часы были отреставрированы Объединенной судостроительной корпорацией. Специалисты почистили бронзу и настроили механизм. Сейчас часы полностью функционируют. По словам Андреевой, аналогичный артефакт можно найти на рабочем столе адмирала Меньшикова в его дворце в Санкт-Петербурге. И это можно считать аргументом в пользу того, что часы из коллекции Толстого скорее всего находились на одном из императорских флагманов."Принадлежали ли эти часы непосредственно императору узнать невозможно. Но мы знаем, что когда Петр озаботился кораблестроением, то, конечно, даже такие корабельные детали он отбирал самостоятельно и привозил из-за границы в Россию", – рассказала Инна Андреева.Прижизненная маска императораОднако не все вещи Петра писатель находил на развалах. Гипсовую маску, снятую с лица императора за восемь лет до его смерти, Толстому подарил художник Александр Бенуа. Это одна из четырех масок, выполненных для царя итальянским скульптором Бартоломео Карло Растрелли. Перед отъездом в эмиграцию Бенуа разбирал и архивировал запасники Государственного Эрмитажа, откуда и привез писателю одну из масок.Директор квартиры-музея рассказала, что такие маски стали новым веянием моды, пришедшим из Европы. Благодаря тому, что маска Петра сделана при жизни, она передает эмоции на лице императора. "Мы видим недовольство на лице Петра: по его лицу ходили желваки, он недоволен и грозен. Представьте себе, как это – сделать гипсовую маску. Это как надеть смирительную рубашку. Когда гипс высыхает, кожу стягивает, она чешется. И все эти неприятные ощущения вы видите на лице Петра", – отметила Инна Андреева, пояснив, что процесс изготовления маски был практически невыносим.Сказать точно, прикасался ли сам Петр Великий к тем вещам, которые Алексей Толстой бережно собирал из всех возможных источников, специалисты не могут. Однако и художественные экспертизы, и комментарии, сохранившиеся в документах писателя, доказывают их непосредственное отношение к личности императора.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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морская держава, алексей толстой (писатель), петр i, объединенная судостроительная корпорация, москва

Петровские артефакты: как Алексей Толстой спас вещи императора

10:00 15.05.2021
 
© Александр НаумовБронзовые часы голландского производства с одного из флагманов Петра I
Бронзовые часы голландского производства с одного из флагманов Петра I - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
© Александр Наумов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Несколько редких артефактов, принадлежавших Петру Великому, могли навсегда быть утерянными, если бы не увлечение Алексея Толстого легендарной личностью. Так, советскому писателю удалось сохранить уникальные вещи, которые до сих пор находятся в его московской квартире. Императорские артефакты Толстой находил на дворцовых распродажах и в антикварных магазинах Северной столицы. Об истории оригинальных экспонатов корреспонденту спецпроекта "Морская держава" рассказала директор квартиры-музея писателя Инна Андреева.

Портрет императора

Один из таких редких предметов – портрет Петра I, написанный при его жизни. Он занимает почетное место в кабинете Алексея Толстого. Это парадный портрет монаршей особы, что подтверждает соответствующая атрибутика: лавровый венок, голубая лента с орденом Святого Андрея Первозванного, а также доспехи на императоре.
© Александр НаумовПрижизненный портрет Петра I
Прижизненный портрет Петра I - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© Александр Наумов
Прижизненный портрет Петра I
Однако специалисты до сих пор не могут определить точное авторство работы. Известно, что придворными художниками Петра в начале XVIII века были немец Иоганн Таннауэр и француз Луи Каравак. Оба писали в стиле Голландской школы живописи.
Как пояснила Инна Андреева, знаменитых мастеров император пригласил на работу, чтобы те обучили российских художников объемной портретной живописи. По ее словам, зарождение нового стиля вдохновило и самого Петра на обучение – он стал писать автопортреты, и одну из своих работ он подарил своему сподвижнику, первому графу рода Толстых – Петру Андреевичу.

Рундук и часы с флагмана Петра

Считается, что деревянный корабельный сундук из домашней коллекции писателя также принадлежал Петру I. Так называемый рундук Толстой выкупил у потомка ближайшего сподвижника императора, князя Александра Меньшикова, когда тот собирался сдать его в антикварный магазин. Он утверждал, что этот сундук самодержец привез из своего первого иностранного посольства.
© Александр НаумовРундук первой четверти XVI века с одного из кораблей Петра I
Рундук первой четверти XVI века с одного из кораблей Петра I
1 из 3
Рундук первой четверти XVI века с одного из кораблей Петра I
© Александр Наумов
© Александр НаумовРундук первой четверти XVI века с одного из кораблей Петра I
Рундук первой четверти XVI века с одного из кораблей Петра I
2 из 3
Рундук первой четверти XVI века с одного из кораблей Петра I
© Александр Наумов
© Александр НаумовРундук первой четверти XVI века с одного из кораблей Петра I
Рундук первой четверти XVI века с одного из кораблей Петра I
3 из 3
Рундук первой четверти XVI века с одного из кораблей Петра I
© Александр Наумов
1 из 3
Рундук первой четверти XVI века с одного из кораблей Петра I
© Александр Наумов
2 из 3
Рундук первой четверти XVI века с одного из кораблей Петра I
© Александр Наумов
3 из 3
Рундук первой четверти XVI века с одного из кораблей Петра I
© Александр Наумов
"Это можно считать музейной легендой, но тем не менее мы оперируем фондовыми записями и экспертизой, которая подтвердила, что этот рундук относится к первой четверти XVI века и он сделан из особого сорта дуба, который растет только на юге Франции", – поделилась директор музея.
Еще одна вещь с одного из кораблей Петра Великого, которую в буквальном смысле спас Алексей Толстой, – это бронзовые часы голландского производства. Их писатель нашел либо на блошином рынке, либо среди антиквариата.
От оригинальных часов остался только корпус, механизм был полностью утрачен. Восстановил его друг Толстого, академик Петр Капица. Изучив другие голландские часы того времени, он создал механизм заново. Недавно часы были отреставрированы Объединенной судостроительной корпорацией. Специалисты почистили бронзу и настроили механизм. Сейчас часы полностью функционируют.
© Александр НаумовБронзовые часы голландского производства с одного из флагманов Петра I
Бронзовые часы голландского производства с одного из флагманов Петра I - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© Александр Наумов
Бронзовые часы голландского производства с одного из флагманов Петра I
По словам Андреевой, аналогичный артефакт можно найти на рабочем столе адмирала Меньшикова в его дворце в Санкт-Петербурге. И это можно считать аргументом в пользу того, что часы из коллекции Толстого скорее всего находились на одном из императорских флагманов.
"Принадлежали ли эти часы непосредственно императору узнать невозможно. Но мы знаем, что когда Петр озаботился кораблестроением, то, конечно, даже такие корабельные детали он отбирал самостоятельно и привозил из-за границы в Россию", – рассказала Инна Андреева.

Прижизненная маска императора

Однако не все вещи Петра писатель находил на развалах. Гипсовую маску, снятую с лица императора за восемь лет до его смерти, Толстому подарил художник Александр Бенуа.
Это одна из четырех масок, выполненных для царя итальянским скульптором Бартоломео Карло Растрелли. Перед отъездом в эмиграцию Бенуа разбирал и архивировал запасники Государственного Эрмитажа, откуда и привез писателю одну из масок.
© Александр НаумовПрижизненная маска Петра I
Прижизненная маска Петра I - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© Александр Наумов
Прижизненная маска Петра I
Директор квартиры-музея рассказала, что такие маски стали новым веянием моды, пришедшим из Европы. Благодаря тому, что маска Петра сделана при жизни, она передает эмоции на лице императора.
"Мы видим недовольство на лице Петра: по его лицу ходили желваки, он недоволен и грозен. Представьте себе, как это – сделать гипсовую маску. Это как надеть смирительную рубашку. Когда гипс высыхает, кожу стягивает, она чешется. И все эти неприятные ощущения вы видите на лице Петра", – отметила Инна Андреева, пояснив, что процесс изготовления маски был практически невыносим.
© Александр НаумовКабинет Алексея Толстого в квартире-музее писателя
Кабинет Алексея Толстого в квартире-музее писателя - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© Александр Наумов
Кабинет Алексея Толстого в квартире-музее писателя
Сказать точно, прикасался ли сам Петр Великий к тем вещам, которые Алексей Толстой бережно собирал из всех возможных источников, специалисты не могут. Однако и художественные экспертизы, и комментарии, сохранившиеся в документах писателя, доказывают их непосредственное отношение к личности императора.
 
Морская державаМорская державаАлексей Толстой (писатель)Петр IОбъединенная судостроительная корпорацияМосква
 
 
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