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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20210514/zhile-1732369327.html
Более 250 ямальских семей получили свидетельства по жилищной программе
Более 250 ямальских семей получили свидетельства по жилищной программе
Более 250 ямальских семей получили свидетельства по жилищной программе, сообщает в пятницу пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T18:35
2021-05-14T18:35
ямало-ненецкий автономный округ
дмитрий артюхов
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
новый уренгой
ноябрьск
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мая - РИА Новости. Более 250 ямальских семей получили свидетельства по жилищной программе, сообщает в пятницу пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО)."257 многодетных ямальских семей получили с начала года свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья взамен земельному участку. 30 семей уже воспользовались мерой поддержки. Наибольшее количество свидетельств выдано семьям из Нового Уренгоя, Ноябрьска и Ямальского района. Реализация региональной программы соответствует целям нацпроекта "Жилье и городская среда", - говорится в сообщении.Решение о том, что вместо земельного участка семьи, имеющие трех и более детей, будут получать компенсационные выплаты, озвучил во время поездки по округу губернатор Дмитрий Артюхов. Ранее поддержку получали только малоимущие семьи, состоящие в очереди на получение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).Благодаря решению губернатора получить денежную выплату могут все многодетные семьи, состоящие в очереди на различные категории земельных участков: индивидуальное жилищное строительство, ведение личного подсобного хозяйства и земля для садоводства. Выплату можно использовать для покупки капитального жилья на территории округа, в том числе для погашения уже имеющихся ипотечных займов.Сумма денежной компенсации различается в зависимости от доходов граждан и жилищных условий, отмечает пресс-служба.Семья, стоящая в очереди для получения участка под ИЖС и не состоящая на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, может получить социальную выплату в размере 464,5 тысячи рублей, а состоящая на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий - максимальную выплату. В среднем по региону на семью из пяти человек это 1,8 миллиона тысяч рублей.Вместо земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства и садоводства можно получить выплату в размере 100 тысяч рублей. Встать на очередь на получение субсидии для ведения личного подсобного хозяйства и садоводства могут все желающие многодетные семьи ЯНАО, уточняют власти.
https://ria.ru/20210430/yamal-1730715108.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210421/yamal-1729285314.html
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дмитрий артюхов, ямало-ненецкий автономный округ (янао), новый уренгой, ноябрьск, общество

Более 250 ямальских семей получили свидетельства по жилищной программе

18:35 14.05.2021
 
© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкВид на Новый Уренгой
Вид на Новый Уренгой - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мая - РИА Новости. Более 250 ямальских семей получили свидетельства по жилищной программе, сообщает в пятницу пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).
"257 многодетных ямальских семей получили с начала года свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья взамен земельному участку. 30 семей уже воспользовались мерой поддержки. Наибольшее количество свидетельств выдано семьям из Нового Уренгоя, Ноябрьска и Ямальского района. Реализация региональной программы соответствует целям нацпроекта "Жилье и городская среда", - говорится в сообщении.
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Решение о том, что вместо земельного участка семьи, имеющие трех и более детей, будут получать компенсационные выплаты, озвучил во время поездки по округу губернатор Дмитрий Артюхов. Ранее поддержку получали только малоимущие семьи, состоящие в очереди на получение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).
Благодаря решению губернатора получить денежную выплату могут все многодетные семьи, состоящие в очереди на различные категории земельных участков: индивидуальное жилищное строительство, ведение личного подсобного хозяйства и земля для садоводства. Выплату можно использовать для покупки капитального жилья на территории округа, в том числе для погашения уже имеющихся ипотечных займов.
Сумма денежной компенсации различается в зависимости от доходов граждан и жилищных условий, отмечает пресс-служба.
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Семья, стоящая в очереди для получения участка под ИЖС и не состоящая на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, может получить социальную выплату в размере 464,5 тысячи рублей, а состоящая на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий - максимальную выплату. В среднем по региону на семью из пяти человек это 1,8 миллиона тысяч рублей.
Вместо земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства и садоводства можно получить выплату в размере 100 тысяч рублей. Встать на очередь на получение субсидии для ведения личного подсобного хозяйства и садоводства могут все желающие многодетные семьи ЯНАО, уточняют власти.
 
Ямало-Ненецкий автономный округДмитрий АртюховЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Новый УренгойНоябрьскОбщество
 
 
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