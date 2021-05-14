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Генпрокурор Чехии уходит в отставку
Генпрокурор Чехии уходит в отставку
Генпрокурор Чехии Павел Земан подал в отставку, об этом журналистам сообщил вице-премьер Карел Гавличек. РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T16:55
2021-05-14T16:55
2021-05-14T20:27
чехия
в мире
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ПРАГА, 14 мая — РИА Новости. Генпрокурор Чехии Павел Земан подал в отставку, об этом журналистам сообщил вице-премьер Карел Гавличек."Глава Минюста Мария Бенешова объявила на заседании правительства о том, что генпрокурор Павел Земан изъявил желание уйти в отставку с 30 июня. Кабмин принял информацию главы Минюста к сведению, без ее обсуждения", — сообщил вице-премьер.Земан занимал пост генпрокурора с 2011 года. Ранее местные СМИ сообщали о том, что Бенешова настаивает на отставке генпрокурора в связи с его заявлениями по "делу о Врбетице". Ранее Земан заявлял, что расследование взрыва на оружейном складе могут прекратить, если не удастся допросить подозреваемых по делу. Чешские власти сообщали, что речь идет об Александре Петрове и Руслане Боширове. По информации Чешского ТВ, во второй половине дня Земан проведет пресс-конференцию в связи со своим уходом в отставку.В середине апреля Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности к взрыву во Врбетице и выслала из страны 18 сотрудников посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 чешских дипломатов, заявив, что претензии абсурдны и возмутительны. В Кремле подчеркнули, что случившееся сильно навредило отношениям двух государств. В МИД происходящее назвали частью широкомасштабной кампании Запада.После этого несколько европейских стран выслали российских дипломатов, Москва приняла ответные меры.
https://radiosputnik.ria.ru/20210514/klaus-1732302552.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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чехия, в мире
ПРАГА, 14 мая — РИА Новости. Генпрокурор Чехии Павел Земан подал в отставку, об этом журналистам сообщил вице-премьер Карел Гавличек.
"Глава Минюста Мария Бенешова объявила на заседании правительства о том, что генпрокурор Павел Земан изъявил желание уйти в отставку с 30 июня. Кабмин принял информацию главы Минюста к сведению, без ее обсуждения", — сообщил вице-премьер.
Земан занимал пост генпрокурора с 2011 года. Ранее местные СМИ сообщали о том, что Бенешова настаивает на отставке генпрокурора в связи с его заявлениями по "делу о Врбетице".
Ранее Земан заявлял, что расследование взрыва на оружейном складе могут прекратить, если не удастся допросить подозреваемых по делу. Чешские власти сообщали, что речь идет об Александре Петрове и Руслане Боширове.
По информации Чешского ТВ, во второй половине дня Земан проведет пресс-конференцию в связи со своим уходом в отставку.
В середине апреля Чехия
обвинила российские спецслужбы в причастности к взрыву во Врбетице и выслала из страны 18 сотрудников посольства. В ответ Москва
объявила персонами нон грата 20 чешских дипломатов, заявив, что претензии абсурдны и возмутительны. В Кремле подчеркнули, что случившееся сильно навредило отношениям двух государств. В МИД происходящее назвали частью широкомасштабной кампании Запада.
После этого несколько европейских стран выслали российских дипломатов, Москва приняла ответные меры.