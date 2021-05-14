https://ria.ru/20210514/zaderzhanie-1732376662.html

Подозреваемого в убийстве 12-летней девочки в Балахне задержали

Подозреваемого в убийстве 12-летней девочки в Балахне задержали

Правоохранители в Нижегородской области задержали 49-летнего местного жителя по делу об убийстве 12-летней девочки, тело которой нашли в четверг в лесу,... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T19:13

2021-05-14T19:13

2021-05-14T20:04

россия

александр бастрыкин

балахнинский район

следственный комитет россии (ск рф)

нижегородская область

происшествия

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Правоохранители в Нижегородской области задержали 49-летнего местного жителя по делу об убийстве 12-летней девочки, тело которой нашли в четверг в лесу, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.Тринадцатого мая в поселке Большое Козино Балахнинского района из школы не вернулась домой 12-летняя девочка. Вечером тело девочки было обнаружено в лесу недалеко от поселка. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего)."В рамках расследования уголовного дела следователями следственных органов СК России по Нижегородской области во взаимодействии с оперативными сотрудниками регионального ГУ МВД России по горячим следам установлен и задержан 49-летний житель Нижегородской области", - сказали в ведомстве.Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, оперативная информация с приметами подозреваемого была разослана для опознания сотрудникам полиции области. Один из сотрудников ОВД опознал в мужчине гражданина - 49-летнего жителя Нижегородской области, состоящего на учёте как ранее неоднократно судимого.Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил ход расследования дела на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил доложить о проведенных следственных действиях.

https://ria.ru/20210217/ubiystvo-1597865912.html

россия

балахнинский район

нижегородская область

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2021

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Следком ищет свидетеля убийства 12-летней девочки в Балахне. Кадры с камер наблюдения Следствию нужна помощь в опознании личности (https://t.me/operdrain/26181) свидетеля по делу об убийстве 12-летней девочки в Балахне. 13 мая 2021 года в пос. Б. Козино Балахнинского района Нижегородской области из школы не вернулась домой 12-летняя девочка. Вечером того же дня тело девочки было обнаружено в лесополосе (https://t.me/opernn/3894) поселка. С целью установления возможного очевидца произошедшей трагедии (https://t.me/polkovnikt/1646) следователи СК обращаются к жителям п. Б. Козино, Балахнинского района и Нижегородской области, проезжавшим 13 мая 2021 года в период с 13 до 14 часов и имеющие видеорегистраторы, а также жителям пос. Б. Козино (ул.Скосырева, Серова, 1-я Лесная, Песочная, Воинская), имеющим на домах камеры видеонаблюдения, оказать помощь в опознании велосипедиста, передвигавшегося по у. 1-я Лесная в сторону ул. Серова. 2021-05-14T19:13 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр бастрыкин, балахнинский район, следственный комитет россии (ск рф), нижегородская область, происшествия