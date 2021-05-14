Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210514/zaderzhanie-1732376662.html
Подозреваемого в убийстве 12-летней девочки в Балахне задержали
Подозреваемого в убийстве 12-летней девочки в Балахне задержали
Правоохранители в Нижегородской области задержали 49-летнего местного жителя по делу об убийстве 12-летней девочки, тело которой нашли в четверг в лесу,... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T19:13
2021-05-14T20:04
россия
александр бастрыкин
балахнинский район
следственный комитет россии (ск рф)
нижегородская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ccca7adfabcc951057cf1ffe559596fe.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Правоохранители в Нижегородской области задержали 49-летнего местного жителя по делу об убийстве 12-летней девочки, тело которой нашли в четверг в лесу, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.Тринадцатого мая в поселке Большое Козино Балахнинского района из школы не вернулась домой 12-летняя девочка. Вечером тело девочки было обнаружено в лесу недалеко от поселка. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего)."В рамках расследования уголовного дела следователями следственных органов СК России по Нижегородской области во взаимодействии с оперативными сотрудниками регионального ГУ МВД России по горячим следам установлен и задержан 49-летний житель Нижегородской области", - сказали в ведомстве.Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, оперативная информация с приметами подозреваемого была разослана для опознания сотрудникам полиции области. Один из сотрудников ОВД опознал в мужчине гражданина - 49-летнего жителя Нижегородской области, состоящего на учёте как ранее неоднократно судимого.Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил ход расследования дела на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил доложить о проведенных следственных действиях.
https://ria.ru/20210217/ubiystvo-1597865912.html
россия
балахнинский район
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Следком ищет свидетеля убийства 12-летней девочки в Балахне. Кадры с камер наблюдения
Следствию нужна помощь в опознании личности (https://t.me/operdrain/26181) свидетеля по делу об убийстве 12-летней девочки в Балахне. 13 мая 2021 года в пос. Б. Козино Балахнинского района Нижегородской области из школы не вернулась домой 12-летняя девочка. Вечером того же дня тело девочки было обнаружено в лесополосе (https://t.me/opernn/3894) поселка. С целью установления возможного очевидца произошедшей трагедии (https://t.me/polkovnikt/1646) следователи СК обращаются к жителям п. Б. Козино, Балахнинского района и Нижегородской области, проезжавшим 13 мая 2021 года в период с 13 до 14 часов и имеющие видеорегистраторы, а также жителям пос. Б. Козино (ул.Скосырева, Серова, 1-я Лесная, Песочная, Воинская), имеющим на домах камеры видеонаблюдения, оказать помощь в опознании велосипедиста, передвигавшегося по у. 1-я Лесная в сторону ул. Серова.
2021-05-14T19:13
true
PT0M25S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1c643a4687f4a27c948b6e8f4486245b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, александр бастрыкин, балахнинский район, следственный комитет россии (ск рф), нижегородская область, происшествия

Подозреваемого в убийстве 12-летней девочки в Балахне задержали

19:13 14.05.2021 (обновлено: 20:04 14.05.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Правоохранители в Нижегородской области задержали 49-летнего местного жителя по делу об убийстве 12-летней девочки, тело которой нашли в четверг в лесу, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
Тринадцатого мая в поселке Большое Козино Балахнинского района из школы не вернулась домой 12-летняя девочка. Вечером тело девочки было обнаружено в лесу недалеко от поселка. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).
"В рамках расследования уголовного дела следователями следственных органов СК России по Нижегородской области во взаимодействии с оперативными сотрудниками регионального ГУ МВД России по горячим следам установлен и задержан 49-летний житель Нижегородской области", - сказали в ведомстве.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, оперативная информация с приметами подозреваемого была разослана для опознания сотрудникам полиции области. Один из сотрудников ОВД опознал в мужчине гражданина - 49-летнего жителя Нижегородской области, состоящего на учёте как ранее неоднократно судимого.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил ход расследования дела на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил доложить о проведенных следственных действиях.
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
17 февраля, 16:00
Стали известны подробности убийства девочки в Чите
 
РоссияАлександр БастрыкинБалахнинский районСледственный комитет России (СК РФ)Нижегородская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:23Экипаж МКС совершит три выхода в открытый космос в июне
03:21Военное крыло ХАМАС заявило об обстреле двух израильских городов
03:10"Деривация-ПВО" сбила на испытаниях дроны различных типов
03:07Восемь человек погибли при авиаударе по лагерю беженцев в городе Газа
02:47Отставные полицейские поддержали военных в письме Макрону
02:32Шесть человек погибли, 218 пострадали из-за торнадо в Ухане
02:12Эксперт назвал сюрпризы, которые готовит доллар
02:10Врач назвал смартфоны причиной неожиданных травм
01:57Красный полумесяц рассказал о помощи пострадавшим палестинцам
01:51Армия Израиля прокомментировала неудачный пуск ракеты ХАМАС
01:49В ЮНИСЕФ рассказали о погибших при конфликте в секторе Газа детях
01:45ХАМАС назвал требования для перемирия с Израилем
01:37ВВС Израиля нанесли удар по трем подземным пусковым установкам ХАМАС
01:16Израиль нанес удар по квартирам членов ХАМАС, служившим складами оружия
00:55Байден отменил ряд указов Трампа
00:54ООН назвала число палестинцев, покинувших дома из-за конфликта в Газе
00:49Израильские военные уничтожили офис главы службы безопасности ХАМАС
00:42В России пройдет акция "Ночь музеев"
00:37Пушков объяснил обвинения в адрес Медведчука на Украине
00:34В ГП Украины заявили, что ничего не мешает расследованию дела Медведчука
Лента новостейМолния