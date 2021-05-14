https://ria.ru/20210514/yubiley-1732384323.html
Школа "Интеграция XXI век" проведет трансляцию, посвященную юбилею
Школа "Интеграция XXI век" проведет трансляцию, посвященную юбилею
Школа "Интеграция XXI век" проведет 15 мая прямую трансляцию праздника, посвящённого предстоящему 25-летнему юбилею организации. РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T20:07
2021-05-14T20:07
2021-05-14T20:07
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МОСКВА, 14 мая – пресс-служба школы "Интеграция XXI век". Школа "Интеграция XXI век" проведет 15 мая прямую трансляцию праздника, посвящённого предстоящему 25-летнему юбилею организации.13:30 - 15:00 - в фойе будет представлена выставка, работа творческих мастерских, проект "Живые картины" (инсценировки художественных произведений на иностранных языках)15:00 большой юбилейный концерт с участием учеников и их родителей, выпускников, а также известных музыкантов – друзей школы.Школа приглашает всех желающих присоединиться к нашему празднику, который мы будем транслировать на школьном YouTube канале (XXI Century Integration). Подключиться к трансляции можно через QR-код (необходимо запустить камеру смартфона и навести ее на матричный код и устройство автоматически откроет ссылку) или перейти по ссылке.Школа образована 3 сентября 1996 года. Сегодня это многоуровневый образовательный комплекс, включающий детский сад, подготовительную группу, начальную, среднюю и старшую школы. Здесь ребёнок может непрерывно обучаться, начиная с 5 лет и до поступления в вуз. Школа работает в режиме школы полного дня с 9.00 до 20.00.Школа является базовой школой Государственного университета высшей школы экономики и входит в попечительский совет Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова.Миссия международной общеобразовательной школы "Интеграция XXI век" - подготовить и воспитать любознательного, умного, неравнодушного к проблемам окружающей жизни человека, стремящегося к созданию безопасного мира, знающего и любящего свою культуру и историю, уважающего культуры и историю других народов, имеющего активную жизненную позицию, свободно ориентирующегося в мировом пространстве, эффективно использующего полученные знания для достижения успеха в динамичном современном мире.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
МОСКВА, 14 мая – пресс-служба школы "Интеграция XXI век". Школа
"Интеграция XXI век" проведет 15 мая прямую трансляцию праздника, посвящённого предстоящему 25-летнему юбилею организации.
13:30 - 15:00 - в фойе будет представлена выставка, работа творческих мастерских, проект "Живые картины" (инсценировки художественных произведений на иностранных языках)
15:00 большой юбилейный концерт с участием учеников и их родителей, выпускников, а также известных музыкантов – друзей школы.
Школа приглашает всех желающих присоединиться к нашему празднику, который мы будем транслировать на школьном YouTube канале (XXI Century Integration). Подключиться к трансляции можно через QR-код (необходимо запустить камеру смартфона и навести ее на матричный код и устройство автоматически откроет ссылку) или перейти по ссылке
.
Школа образована 3 сентября 1996 года. Сегодня это многоуровневый образовательный комплекс, включающий детский сад, подготовительную группу, начальную, среднюю и старшую школы. Здесь ребёнок может непрерывно обучаться, начиная с 5 лет и до поступления в вуз. Школа работает в режиме школы полного дня с 9.00 до 20.00.
Школа является базовой школой Государственного университета высшей школы экономики и входит в попечительский совет Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова.
Миссия международной общеобразовательной школы "Интеграция XXI век" - подготовить и воспитать любознательного, умного, неравнодушного к проблемам окружающей жизни человека, стремящегося к созданию безопасного мира, знающего и любящего свою культуру и историю, уважающего культуры и историю других народов, имеющего активную жизненную позицию, свободно ориентирующегося в мировом пространстве, эффективно использующего полученные знания для достижения успеха в динамичном современном мире.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.