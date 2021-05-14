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Наука
https://ria.ru/20210514/xiaomi-1732243344.html
Xiaomi Mi 11 для России оказался дороже iPhone 12
Xiaomi Mi 11 для России оказался дороже iPhone 12
Китайская компания Xiaomi объявила о старте продаж флагманского смартфона Mi 11 и версий Lite в России. Первый отличается очень высокой ценой. РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T08:17
2021-05-14T10:18
наука
xiaomi inc
google android
китай
гаджеты
технологии
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Китайская компания Xiaomi объявила о старте продаж флагманского смартфона Mi 11 и версий Lite в России. Первый отличается очень высокой ценой.Xiaomi Mi 11, который дебютировал в Китае еще в декабре 2020 года, получил 6,81-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, ультравысоким разрешением WQHD+. Вполне естественно, что топовый гаджет умеет работать с 5G и оснащен наиболее мощным (в мире Android) на сегодня процессором Snapdragon 888. Хотя в Xiaomi и называют набор камер в смартфоне кинематографическим, но вместе со 108-мегапиксельным основным и "шириком" на 13 Мп работает лишь 5 Мп макро-сенсор — телефото зум достался Ultra-версии, которая в Россию не поставляется. В Xiaomi решили не экономить и смартфоны для нашего рынка будут идти в комплекте с 55-ваттной зарядкой, которая может полностью зарядить батарейку на 4600 мАч меньше, чем за час.Для нашего потребителя стали доступны и две версии Mi 11 Lite — с 5G и без. Вторая, ожидаемо проще — она работает с чипом Snapdragon 732G, тогда как вариант для мобильных сетей пятого поколения оснащен гораздо более мощным Snapdragon 780G. По другим характеристикам трубки одинаковы: 6,65-дюймовый AMOLED-дисплей с повышенной герцовкой, трехсенсорная камера и аккумулятор на 4250 мАч (без поддержки беспроводной зарядки).Стоимость Xiaomi Mi 11 оказалась чуть ли не самой высокой за истории бренда в России — за версию 8/256 ГБ просят 85 990 рублей. Для предзаказа смартфон станет доступен 14 мая, а старт продаж запланирован на 21 мая. Тем, кто поспешит, Xiaomi подарит беспроводной пылесос Mi Handheld Vacuum Cleaner G10. Mi 11 Lite гораздо демократичнее: LTE-вариант 8/128 ГБ обойдется в 30 990 рублей, а за 5G придется отдать 37 990 рублей. Эти смартфоны доступны уже с 14 мая.
https://ria.ru/20210411/xiaomi-1727334391.html
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60
xiaomi inc, google android, китай, гаджеты, технологии

Xiaomi Mi 11 для России оказался дороже iPhone 12

08:17 14.05.2021 (обновлено: 10:18 14.05.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл КаримовXiaomi Mi 11
Xiaomi Mi 11 - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Кирилл Каримов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Китайская компания Xiaomi объявила о старте продаж флагманского смартфона Mi 11 и версий Lite в России. Первый отличается очень высокой ценой.
Xiaomi Mi 11, который дебютировал в Китае еще в декабре 2020 года, получил 6,81-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, ультравысоким разрешением WQHD+. Вполне естественно, что топовый гаджет умеет работать с 5G и оснащен наиболее мощным (в мире Android) на сегодня процессором Snapdragon 888. Хотя в Xiaomi и называют набор камер в смартфоне кинематографическим, но вместе со 108-мегапиксельным основным и "шириком" на 13 Мп работает лишь 5 Мп макро-сенсор — телефото зум достался Ultra-версии, которая в Россию не поставляется. В Xiaomi решили не экономить и смартфоны для нашего рынка будут идти в комплекте с 55-ваттной зарядкой, которая может полностью зарядить батарейку на 4600 мАч меньше, чем за час.
Для нашего потребителя стали доступны и две версии Mi 11 Lite — с 5G и без. Вторая, ожидаемо проще — она работает с чипом Snapdragon 732G, тогда как вариант для мобильных сетей пятого поколения оснащен гораздо более мощным Snapdragon 780G. По другим характеристикам трубки одинаковы: 6,65-дюймовый AMOLED-дисплей с повышенной герцовкой, трехсенсорная камера и аккумулятор на 4250 мАч (без поддержки беспроводной зарядки).
Стоимость Xiaomi Mi 11 оказалась чуть ли не самой высокой за истории бренда в России — за версию 8/256 ГБ просят 85 990 рублей. Для предзаказа смартфон станет доступен 14 мая, а старт продаж запланирован на 21 мая. Тем, кто поспешит, Xiaomi подарит беспроводной пылесос Mi Handheld Vacuum Cleaner G10. Mi 11 Lite гораздо демократичнее: LTE-вариант 8/128 ГБ обойдется в 30 990 рублей, а за 5G придется отдать 37 990 рублей. Эти смартфоны доступны уже с 14 мая.
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