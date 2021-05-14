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Вице-премьер Чехии ответил на включение в список недружественных стран
Вице-премьер Чехии ответил на включение в список недружественных стран
Решение РФ включить Чехию в число недружественных государств подтверждает, что Прага правильно отреагировала на "дело Врбетице", заявил первый вице-премьер Ян... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T20:49
2021-05-14T21:00
россия
ян гамачек
москва
сша
в мире
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ПРАГА, 14 мая – РИА Новости. Решение РФ включить Чехию в число недружественных государств подтверждает, что Прага правильно отреагировала на "дело Врбетице", заявил первый вице-премьер Ян Гамачек."Решение РФ является подтверждением того, что Чехия правильно отреагировала на "дело Врбетице", и что чешская реакция так сильно повлияла на Россию, что нас сочли необходимым внести в список недружественных стран вместе с США. Я горжусь тем, что смог принять участие в подготовке и реализации данной чешской реакции", - заявил Гамачек журналистам.Прага в середине апреля обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву во Врбетице и выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали на то, что данные обвинения в адрес России являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.
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россия, ян гамачек, москва, сша, в мире

Вице-премьер Чехии ответил на включение в список недружественных стран

20:49 14.05.2021 (обновлено: 21:00 14.05.2021)
 
© REUTERS / David W CernyАкция протеста напротив Российского посольства в Праге, связанная с объявленной причастностью России ко взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году
Акция протеста напротив Российского посольства в Праге, связанная с объявленной причастностью России ко взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© REUTERS / David W Cerny
Читать ria.ru в
ПРАГА, 14 мая – РИА Новости. Решение РФ включить Чехию в число недружественных государств подтверждает, что Прага правильно отреагировала на "дело Врбетице", заявил первый вице-премьер Ян Гамачек.
"Решение РФ является подтверждением того, что Чехия правильно отреагировала на "дело Врбетице", и что чешская реакция так сильно повлияла на Россию, что нас сочли необходимым внести в список недружественных стран вместе с США. Я горжусь тем, что смог принять участие в подготовке и реализации данной чешской реакции", - заявил Гамачек журналистам.
Дом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
Вчера, 18:22
Опубликован список недружественных России стран
Прага в середине апреля обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву во Врбетице и выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали на то, что данные обвинения в адрес России являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.
 
РоссияЯн ГамачекМоскваСШАВ мире
 
 
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