Вице-премьер Чехии ответил на включение в список недружественных стран
20:49 14.05.2021 (обновлено: 21:00 14.05.2021)
© REUTERS / David W CernyАкция протеста напротив Российского посольства в Праге, связанная с объявленной причастностью России ко взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году
ПРАГА, 14 мая – РИА Новости. Решение РФ включить Чехию в число недружественных государств подтверждает, что Прага правильно отреагировала на "дело Врбетице", заявил первый вице-премьер Ян Гамачек.
"Решение РФ является подтверждением того, что Чехия правильно отреагировала на "дело Врбетице", и что чешская реакция так сильно повлияла на Россию, что нас сочли необходимым внести в список недружественных стран вместе с США. Я горжусь тем, что смог принять участие в подготовке и реализации данной чешской реакции", - заявил Гамачек журналистам.
Вчера, 18:22Опубликован список недружественных России стран
Прага в середине апреля обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву во Врбетице и выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали на то, что данные обвинения в адрес России являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.