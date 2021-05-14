https://ria.ru/20210514/vrbetitse-1732388756.html

Вице-премьер Чехии ответил на включение в список недружественных стран

Вице-премьер Чехии ответил на включение в список недружественных стран

Решение РФ включить Чехию в число недружественных государств подтверждает, что Прага правильно отреагировала на "дело Врбетице", заявил первый вице-премьер Ян... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T20:49

2021-05-14T20:49

2021-05-14T21:00

россия

ян гамачек

москва

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729204629_0:106:3072:1834_1920x0_80_0_0_3b7ea5e8a18a2a5b211f18450753710b.jpg

ПРАГА, 14 мая – РИА Новости. Решение РФ включить Чехию в число недружественных государств подтверждает, что Прага правильно отреагировала на "дело Врбетице", заявил первый вице-премьер Ян Гамачек."Решение РФ является подтверждением того, что Чехия правильно отреагировала на "дело Врбетице", и что чешская реакция так сильно повлияла на Россию, что нас сочли необходимым внести в список недружественных стран вместе с США. Я горжусь тем, что смог принять участие в подготовке и реализации данной чешской реакции", - заявил Гамачек журналистам.Прага в середине апреля обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву во Врбетице и выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали на то, что данные обвинения в адрес России являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.

https://ria.ru/20210514/gosudarstva-1732366764.html

россия

москва

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ян гамачек, москва, сша, в мире