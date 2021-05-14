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Онлайн-конференция о подготовке сборной РФ по велоспорту к Олимпиаде
Онлайн-конференция о подготовке сборной РФ по велоспорту к Олимпиаде
17 мая в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная подготовке сборной команды России по велоспорту к XXXII летним Олимпийским играм в Токио.
2021-05-14T09:42
2021-05-14T09:42
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Задать вопросУчастники:- президент Федерации велосипедного спорта России, трехкратный олимпийский чемпион Вячеслав ЕКИМОВ;- главный тренер сборной России по велоспорту на шоссе Иракли АБРАМЯН;- главный тренер сборной России по велоспорту на треке Сергей КОВПАНЕЦ;- призеры Олимпийских игр в велоспорте на треке Анастасия ВОЙНОВА, Денис ДМИТРИЕВ, Дарья ШМЕЛЕВА;- призер Кубка мира в ВМХ-фристайле Ирек РИЗАЕВ.Впереди - два международных старта на территории России: Гран-при Москвы (Крылатское, 21-23 мая) и Санкт-Петербурга (28-31 мая), а также чемпионат Европы по велоспорту на треке в Минске (23-27 июня), по итогам которого определится состав олимпийской команды на Игры в Токио (23 июля - 8 августа 2021 г.).В Пензе с 17 по 20 июня пройдет чемпионат России по велоспорту на шоссе, также в июне сборная России по ВМХ-фристайлу выступит на предолимпийском чемпионате мира во Франции. Этот вид велоспорта дебютирует в олимпийской программе.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о подготовке сборной РФ по велоспорту к Олимпиаде

09:42 14.05.2021
 
Читать ria.ru в
17 мая в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная подготовке сборной команды России по велоспорту к XXXII летним Олимпийским играм в Токио.
Задать вопрос

Участники:
- президент Федерации велосипедного спорта России, трехкратный олимпийский чемпион Вячеслав ЕКИМОВ;
- главный тренер сборной России по велоспорту на шоссе Иракли АБРАМЯН;
- главный тренер сборной России по велоспорту на треке Сергей КОВПАНЕЦ;
- призеры Олимпийских игр в велоспорте на треке Анастасия ВОЙНОВА, Денис ДМИТРИЕВ, Дарья ШМЕЛЕВА;
- призер Кубка мира в ВМХ-фристайле Ирек РИЗАЕВ.

Впереди - два международных старта на территории России: Гран-при Москвы (Крылатское, 21-23 мая) и Санкт-Петербурга (28-31 мая), а также чемпионат Европы по велоспорту на треке в Минске (23-27 июня), по итогам которого определится состав олимпийской команды на Игры в Токио (23 июля - 8 августа 2021 г.).
В Пензе с 17 по 20 июня пройдет чемпионат России по велоспорту на шоссе, также в июне сборная России по ВМХ-фристайлу выступит на предолимпийском чемпионате мира во Франции. Этот вид велоспорта дебютирует в олимпийской программе.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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