https://ria.ru/20210514/velosport-1732251916.html

Онлайн-конференция о подготовке сборной РФ по велоспорту к Олимпиаде

Онлайн-конференция о подготовке сборной РФ по велоспорту к Олимпиаде

17 мая в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная подготовке сборной команды России по велоспорту к XXXII летним Олимпийским играм в Токио.

2021-05-14T09:42

2021-05-14T09:42

2021-05-14T09:42

анонсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/sharing/article/1732251916.jpg?1620974538

Задать вопросУчастники:- президент Федерации велосипедного спорта России, трехкратный олимпийский чемпион Вячеслав ЕКИМОВ;- главный тренер сборной России по велоспорту на шоссе Иракли АБРАМЯН;- главный тренер сборной России по велоспорту на треке Сергей КОВПАНЕЦ;- призеры Олимпийских игр в велоспорте на треке Анастасия ВОЙНОВА, Денис ДМИТРИЕВ, Дарья ШМЕЛЕВА;- призер Кубка мира в ВМХ-фристайле Ирек РИЗАЕВ.Впереди - два международных старта на территории России: Гран-при Москвы (Крылатское, 21-23 мая) и Санкт-Петербурга (28-31 мая), а также чемпионат Европы по велоспорту на треке в Минске (23-27 июня), по итогам которого определится состав олимпийской команды на Игры в Токио (23 июля - 8 августа 2021 г.).В Пензе с 17 по 20 июня пройдет чемпионат России по велоспорту на шоссе, также в июне сборная России по ВМХ-фристайлу выступит на предолимпийском чемпионате мира во Франции. Этот вид велоспорта дебютирует в олимпийской программе.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы