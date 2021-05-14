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Собянин заявил, что 99% вакцинировавшихся не болеют COVID-19 повторно
Собянин заявил, что 99% вакцинировавшихся не болеют COVID-19 повторно
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 99% привившихся от коронавируса не заболевают. РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T20:52
2021-05-14T20:52
2021-05-14T21:06
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здоровье - общество
сергей собянин
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 99% привившихся от коронавируса не заболевают."Все чувствуют себя хорошо. 99% не болеют после вакцины", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
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