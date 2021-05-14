https://ria.ru/20210514/vaktsinatsiya-1732388942.html

Собянин заявил, что 99% вакцинировавшихся не болеют COVID-19 повторно

Собянин заявил, что 99% вакцинировавшихся не болеют COVID-19 повторно

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 99% привившихся от коронавируса не заболевают. РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T20:52

2021-05-14T20:52

2021-05-14T21:06

распространение коронавируса

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здоровье - общество

сергей собянин

общество

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 99% привившихся от коронавируса не заболевают."Все чувствуют себя хорошо. 99% не болеют после вакцины", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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