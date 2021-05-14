https://ria.ru/20210514/vaktsinatsiya-1732359240.html
Ракова рассказала, где в Москве прививают "Спутником V" и "ЭпиВакКороной"
Ракова рассказала, где в Москве прививают "Спутником V" и "ЭпиВакКороной"
Во всех пунктах вакцинации от COVID-19 в поликлиниках Москвы можно, помимо "Спутника V" привиться и вакциной "ЭпиВакКорона", сообщила РИА Новости заместитель... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T17:48
2021-05-14T17:48
2021-05-14T17:48
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Во всех пунктах вакцинации от COVID-19 в поликлиниках Москвы можно, помимо "Спутника V" привиться и вакциной "ЭпиВакКорона", сообщила РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Во всех пунктах вакцинации от коронавирусной инфекции, расположенных в городских поликлиниках, москвичам доступна прививка как препаратом "Спутник V", так и вакциной "ЭпиВакКорона", - сказала Ракова.Она напомнила, что записаться на прививку можно в один из 100 пунктов вакцинации и при приеме сообщить врачу о желаемом препарате. Вакцинация займет не более 40 минут, из которых 30 минут - это наблюдение после прививки. Никакой особой подготовки к прививке не требуется.
https://ria.ru/20210514/vaktsnatsiya-1732317556.html
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