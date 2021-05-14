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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210514/vaktsinatsiya-1732359240.html
Ракова рассказала, где в Москве прививают "Спутником V" и "ЭпиВакКороной"
Ракова рассказала, где в Москве прививают "Спутником V" и "ЭпиВакКороной"
Во всех пунктах вакцинации от COVID-19 в поликлиниках Москвы можно, помимо "Спутника V" привиться и вакциной "ЭпиВакКорона", сообщила РИА Новости заместитель... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T17:48
2021-05-14T17:48
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "эпиваккорона"
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Во всех пунктах вакцинации от COVID-19 в поликлиниках Москвы можно, помимо "Спутника V" привиться и вакциной "ЭпиВакКорона", сообщила РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Во всех пунктах вакцинации от коронавирусной инфекции, расположенных в городских поликлиниках, москвичам доступна прививка как препаратом "Спутник V", так и вакциной "ЭпиВакКорона", - сказала Ракова.Она напомнила, что записаться на прививку можно в один из 100 пунктов вакцинации и при приеме сообщить врачу о желаемом препарате. Вакцинация займет не более 40 минут, из которых 30 минут - это наблюдение после прививки. Никакой особой подготовки к прививке не требуется.
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вакцинация россиян от covid-19, вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анастасия ракова , москва, вакцинация, общество

Ракова рассказала, где в Москве прививают "Спутником V" и "ЭпиВакКороной"

17:48 14.05.2021
 
© АГН "Москва" / Сергей КиселевСтарт масштабной вакцинации от COVID-19 в московских поликлиниках
Старт масштабной вакцинации от COVID-19 в московских поликлиниках - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© АГН "Москва" / Сергей Киселев
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Во всех пунктах вакцинации от COVID-19 в поликлиниках Москвы можно, помимо "Спутника V" привиться и вакциной "ЭпиВакКорона", сообщила РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Во всех пунктах вакцинации от коронавирусной инфекции, расположенных в городских поликлиниках, москвичам доступна прививка как препаратом "Спутник V", так и вакциной "ЭпиВакКорона", - сказала Ракова.
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Она напомнила, что записаться на прививку можно в один из 100 пунктов вакцинации и при приеме сообщить врачу о желаемом препарате. Вакцинация займет не более 40 минут, из которых 30 минут - это наблюдение после прививки. Никакой особой подготовки к прививке не требуется.
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