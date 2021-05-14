https://ria.ru/20210514/vaktsinatsiya-1732359240.html

Ракова рассказала, где в Москве прививают "Спутником V" и "ЭпиВакКороной"

Ракова рассказала, где в Москве прививают "Спутником V" и "ЭпиВакКороной"

Во всех пунктах вакцинации от COVID-19 в поликлиниках Москвы можно, помимо "Спутника V" привиться и вакциной "ЭпиВакКорона", сообщила РИА Новости заместитель... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T17:48

2021-05-14T17:48

2021-05-14T17:48

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

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анастасия ракова

москва

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Во всех пунктах вакцинации от COVID-19 в поликлиниках Москвы можно, помимо "Спутника V" привиться и вакциной "ЭпиВакКорона", сообщила РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Во всех пунктах вакцинации от коронавирусной инфекции, расположенных в городских поликлиниках, москвичам доступна прививка как препаратом "Спутник V", так и вакциной "ЭпиВакКорона", - сказала Ракова.Она напомнила, что записаться на прививку можно в один из 100 пунктов вакцинации и при приеме сообщить врачу о желаемом препарате. Вакцинация займет не более 40 минут, из которых 30 минут - это наблюдение после прививки. Никакой особой подготовки к прививке не требуется.

https://ria.ru/20210514/vaktsnatsiya-1732317556.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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