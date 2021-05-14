https://ria.ru/20210514/ugroza-1732313903.html
Россия будет реагировать на угрозы у границ должным образом, заявил Путин
Россия будет реагировать на угрозы у границ должным образом, заявил Путин
Россия будет должным образом реагировать на угрозы рядом со своими границами, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T14:27
2021-05-14T14:27
2021-05-14T16:18
украина
россия
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Россия будет должным образом реагировать на угрозы рядом со своими границами, заявил президент РФ Владимир Путин.На совещании с постоянными членами Совбеза Путин попросил доложить о ситуации на Украине."Это, безусловно, вопрос, который должен всегда находиться в поле нашего внимания, и мы своевременно, должным образом, имея в виду те угрозы, которые для нас создаются, должны будем на это реагировать", - сказал Путин.
https://ria.ru/20210506/sanktsii-1731284391.html
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Путин заявил, что Россия будет должным образом реагировать на возникающие угрозы
Путин после домашнего ареста Медведчука прокомментировал политическую ситуацию на Украине и заявил, что Россия будет должным образом реагировать на возникающие угрозы.
2021-05-14T14:27
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