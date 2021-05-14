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Россия будет реагировать на угрозы у границ должным образом, заявил Путин
Россия будет реагировать на угрозы у границ должным образом, заявил Путин
Россия будет должным образом реагировать на угрозы рядом со своими границами, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T14:27
2021-05-14T16:18
украина
россия
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Россия будет должным образом реагировать на угрозы рядом со своими границами, заявил президент РФ Владимир Путин.На совещании с постоянными членами Совбеза Путин попросил доложить о ситуации на Украине."Это, безусловно, вопрос, который должен всегда находиться в поле нашего внимания, и мы своевременно, должным образом, имея в виду те угрозы, которые для нас создаются, должны будем на это реагировать", - сказал Путин.
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353
60
Путин заявил, что Россия будет должным образом реагировать на возникающие угрозы
Путин после домашнего ареста Медведчука прокомментировал политическую ситуацию на Украине и заявил, что Россия будет должным образом реагировать на возникающие угрозы.
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украина, россия, владимир путин, в мире

Россия будет реагировать на угрозы у границ должным образом, заявил Путин

14:27 14.05.2021 (обновлено: 16:18 14.05.2021)
 
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Россия будет должным образом реагировать на угрозы рядом со своими границами, заявил президент РФ Владимир Путин.
На совещании с постоянными членами Совбеза Путин попросил доложить о ситуации на Украине.
"Это, безусловно, вопрос, который должен всегда находиться в поле нашего внимания, и мы своевременно, должным образом, имея в виду те угрозы, которые для нас создаются, должны будем на это реагировать", - сказал Путин.
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