https://ria.ru/20210514/udar-1732384888.html

Израиль нанес удар по многоэтажному зданию банка в секторе Газа

Израиль нанес удар по многоэтажному зданию банка в секторе Газа

Израильские ВВС нанесли удар по многоэтажному зданию на севере сектора Газа, в котором располагался один из филиалов банка ХАМАС, сообщила пресс-служба армии. РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T20:22

2021-05-14T20:22

2021-05-14T21:52

сектор газа

палестина

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 мая - РИА Новости. Израильские ВВС нанесли удар по многоэтажному зданию на севере сектора Газа, в котором располагался один из филиалов банка ХАМАС, сообщила пресс-служба армии."Не так давно истребители ЦАХАЛ нанесли удар по многоэтажному зданию на севере сектора Газа, в котором находился филиал банка ХАМАС. Удар нанёс значительный ущерб финансовой сети ХАМАС, поскольку этот филиал использовался для управления повседневными денежными потоками ХАМАС и его военного крыла", - говорится в сообщении военных.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером. Около 1,8 тысячи ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 430 из них разорвались на территории палестинского анклава, сообщила в пятницу армия Израиля. По последним данным, в Израиле погибли семь мирных жителей и один военный. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. По данным палестинского минздрава, жертвами израильских обстрелов стал 131 палестинец, 900 человек ранены.

https://radiosputnik.ria.ru/20210514/prizyv-1732382830.html

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ВВС Израиля атакуют с воздуха сектор Газа Воздушные и наземные подразделения Армии обороны Израиля атакуют сектор Газа. 2021-05-14T20:22 true PT1M05S

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сектор газа, палестина, израиль, в мире