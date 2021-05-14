Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210514/udar-1732384888.html
Израиль нанес удар по многоэтажному зданию банка в секторе Газа
Израиль нанес удар по многоэтажному зданию банка в секторе Газа
Израильские ВВС нанесли удар по многоэтажному зданию на севере сектора Газа, в котором располагался один из филиалов банка ХАМАС, сообщила пресс-служба армии. РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T20:22
2021-05-14T21:52
сектор газа
палестина
израиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/0e/1732247683_0:300:3108:2048_1920x0_80_0_0_ac4cf2c0dc1ed47e170bdeeb73e75f71.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 мая - РИА Новости. Израильские ВВС нанесли удар по многоэтажному зданию на севере сектора Газа, в котором располагался один из филиалов банка ХАМАС, сообщила пресс-служба армии."Не так давно истребители ЦАХАЛ нанесли удар по многоэтажному зданию на севере сектора Газа, в котором находился филиал банка ХАМАС. Удар нанёс значительный ущерб финансовой сети ХАМАС, поскольку этот филиал использовался для управления повседневными денежными потоками ХАМАС и его военного крыла", - говорится в сообщении военных.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером. Около 1,8 тысячи ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 430 из них разорвались на территории палестинского анклава, сообщила в пятницу армия Израиля. По последним данным, в Израиле погибли семь мирных жителей и один военный. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. По данным палестинского минздрава, жертвами израильских обстрелов стал 131 палестинец, 900 человек ранены.
https://radiosputnik.ria.ru/20210514/prizyv-1732382830.html
сектор газа
палестина
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ВВС Израиля атакуют с воздуха сектор Газа
Воздушные и наземные подразделения Армии обороны Израиля атакуют сектор Газа.
2021-05-14T20:22
true
PT1M05S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0e/1732247683_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_18c498c17c2765801d88694947a7a53f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сектор газа, палестина, израиль, в мире

Израиль нанес удар по многоэтажному зданию банка в секторе Газа

20:22 14.05.2021 (обновлено: 21:52 14.05.2021)
 
© AP Photo / Khalil HamraРакетный удар Израиля по территории сектора Газа. 14 мая 2021
Ракетный удар Израиля по территории сектора Газа. 14 мая 2021 - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© AP Photo / Khalil Hamra
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 мая - РИА Новости. Израильские ВВС нанесли удар по многоэтажному зданию на севере сектора Газа, в котором располагался один из филиалов банка ХАМАС, сообщила пресс-служба армии.
"Не так давно истребители ЦАХАЛ нанесли удар по многоэтажному зданию на севере сектора Газа, в котором находился филиал банка ХАМАС. Удар нанёс значительный ущерб финансовой сети ХАМАС, поскольку этот филиал использовался для управления повседневными денежными потоками ХАМАС и его военного крыла", - говорится в сообщении военных.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
Вчера, 19:52
Генсек ООН обратился с призывом к Израилю и Палестине
Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером. Около 1,8 тысячи ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 430 из них разорвались на территории палестинского анклава, сообщила в пятницу армия Израиля. По последним данным, в Израиле погибли семь мирных жителей и один военный. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. По данным палестинского минздрава, жертвами израильских обстрелов стал 131 палестинец, 900 человек ранены.
 
Сектор ГазаПалестинаИзраильВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:23Экипаж МКС совершит три выхода в открытый космос в июне
03:21Военное крыло ХАМАС заявило об обстреле двух израильских городов
03:10"Деривация-ПВО" сбила на испытаниях дроны различных типов
03:07Восемь человек погибли при авиаударе по лагерю беженцев в городе Газа
02:47Отставные полицейские поддержали военных в письме Макрону
02:32Шесть человек погибли, 218 пострадали из-за торнадо в Ухане
02:12Эксперт назвал сюрпризы, которые готовит доллар
02:10Врач назвал смартфоны причиной неожиданных травм
01:57Красный полумесяц рассказал о помощи пострадавшим палестинцам
01:51Армия Израиля прокомментировала неудачный пуск ракеты ХАМАС
01:49В ЮНИСЕФ рассказали о погибших при конфликте в секторе Газа детях
01:45ХАМАС назвал требования для перемирия с Израилем
01:37ВВС Израиля нанесли удар по трем подземным пусковым установкам ХАМАС
01:16Израиль нанес удар по квартирам членов ХАМАС, служившим складами оружия
00:55Байден отменил ряд указов Трампа
00:54ООН назвала число палестинцев, покинувших дома из-за конфликта в Газе
00:49Израильские военные уничтожили офис главы службы безопасности ХАМАС
00:42В России пройдет акция "Ночь музеев"
00:37Пушков объяснил обвинения в адрес Медведчука на Украине
00:34В ГП Украины заявили, что ничего не мешает расследованию дела Медведчука
Лента новостейМолния