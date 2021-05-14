https://ria.ru/20210514/ubiystvo-1732314344.html
СК ищет возможного свидетеля убийства девочки под Нижним Новгородом
СК ищет возможного свидетеля убийства девочки под Нижним Новгородом
Жителей Нижегородской области просят помочь опознать велосипедиста, снятого камерами видеонаблюдения рядом с местом убийства 12-летней девочки, сообщает... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T14:30
2021-05-14T14:30
2021-05-14T14:31
россия
следственный комитет россии (ск рф)
балахнинский район
нижегородская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 мая - РИА Новости. Жителей Нижегородской области просят помочь опознать велосипедиста, снятого камерами видеонаблюдения рядом с местом убийства 12-летней девочки, сообщает региональное управление СК РФ.Тринадцатого мая в поселке Большое Козино Балахнинского района из школы не вернулась домой 12-летняя девочка. Вечером тело девочки было обнаружено в лесополосе поселка. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего)."С целью установления возможного очевидца произошедшей трагедии следователи СК обращаются к жителям поселка Большое Козино, Балахнинского района и Нижегородской области, проезжавшим 13 мая в период с 13 до 14 часов и имеющим видеорегистраторы, а также жителям поселка, имеющим на домах камеры видеонаблюдения, оказать помощь в опознании велосипедиста, передвигавшегося по улице 1-я Лесная в сторону улицы Серова", - говорится в сообщении.На сайте регионального СУСК размещен стоп-кадр с велосипедистом - мужчиной в одежде цвета хаки и с черным рюкзаком.
https://ria.ru/20210513/ubiystvo-1732223589.html
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Следком ищет свидетеля убийства 12-летней девочки в Балахне. Кадры с камер наблюдения
Следствию нужна помощь в опознании личности (https://t.me/operdrain/26181) свидетеля по делу об убийстве 12-летней девочки в Балахне. 13 мая 2021 года в пос. Б. Козино Балахнинского района Нижегородской области из школы не вернулась домой 12-летняя девочка. Вечером того же дня тело девочки было обнаружено в лесополосе (https://t.me/opernn/3894) поселка. С целью установления возможного очевидца произошедшей трагедии (https://t.me/polkovnikt/1646) следователи СК обращаются к жителям п. Б. Козино, Балахнинского района и Нижегородской области, проезжавшим 13 мая 2021 года в период с 13 до 14 часов и имеющие видеорегистраторы, а также жителям пос. Б. Козино (ул.Скосырева, Серова, 1-я Лесная, Песочная, Воинская), имеющим на домах камеры видеонаблюдения, оказать помощь в опознании велосипедиста, передвигавшегося по у. 1-я Лесная в сторону ул. Серова.
2021-05-14T14:30
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россия, следственный комитет россии (ск рф), балахнинский район, нижегородская область, происшествия