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Тюмень окутал смог от природных пожаров
Тюмень окутал смог от природных пожаров
Тюмень окутана смогом от природных пожаров, он держится уже несколько дней, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по Тюменской области. РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T14:09
2021-05-14T14:09
2021-05-14T14:09
тюмень
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мая – РИА Новости. Тюмень окутана смогом от природных пожаров, он держится уже несколько дней, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по Тюменской области.По данным спасателей, смог держится уже несколько дней. Наиболее выражен он в ночное и утреннее время, а днем и при смене ветра дымка обычно рассеивается.Пресс-служба губернатора Тюменской области сообщает, что в регионе на сегодняшний день действуют 28 природных пожаров на общей площади более 53 гектаров. Одиннадцатого мая в Тюменской области введен режим чрезвычайной ситуации в лесах. Запрещено посещение баз отдыха, расположенных в лесах.
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РИА Новости
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РИА Новости
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тюмень, происшествия
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мая – РИА Новости. Тюмень
окутана смогом от природных пожаров, он держится уже несколько дней, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по Тюменской области
.
"Жители отмечают, что ощущают запах и наблюдают дымку от природных пожаров", - сказали в пресс-службе.
По данным спасателей, смог держится уже несколько дней. Наиболее выражен он в ночное и утреннее время, а днем и при смене ветра дымка обычно рассеивается.
Пресс-служба губернатора Тюменской области сообщает, что в регионе на сегодняшний день действуют 28 природных пожаров на общей площади более 53 гектаров. Одиннадцатого мая в Тюменской области введен режим чрезвычайной ситуации в лесах. Запрещено посещение баз отдыха, расположенных в лесах.