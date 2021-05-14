https://ria.ru/20210514/tyumen-1732308656.html

Тюмень окутал смог от природных пожаров

Тюмень окутал смог от природных пожаров

Тюмень окутана смогом от природных пожаров, он держится уже несколько дней, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по Тюменской области. РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T14:09

2021-05-14T14:09

2021-05-14T14:09

тюмень

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мая – РИА Новости. Тюмень окутана смогом от природных пожаров, он держится уже несколько дней, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по Тюменской области.По данным спасателей, смог держится уже несколько дней. Наиболее выражен он в ночное и утреннее время, а днем и при смене ветра дымка обычно рассеивается.Пресс-служба губернатора Тюменской области сообщает, что в регионе на сегодняшний день действуют 28 природных пожаров на общей площади более 53 гектаров. Одиннадцатого мая в Тюменской области введен режим чрезвычайной ситуации в лесах. Запрещено посещение баз отдыха, расположенных в лесах.

тюмень

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тюмень, происшествия