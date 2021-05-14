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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210514/turtsiya-1732317780.html
Эрдоган пообещал смягчить ограничения по коронавирусу в Турции в июне
Эрдоган пообещал смягчить ограничения по коронавирусу в Турции в июне
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о планируемом в июне значительном смягчении ограничительных мер по коронавирусу. РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T14:42
2021-05-14T14:42
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
турция
в мире
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АНКАРА, 14 мая - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о планируемом в июне значительном смягчении ограничительных мер по коронавирусу.Суточный прирост выявленных случаев коронавируса в Турции в четверг составил 11 534, это более чем в пять раз ниже максимума, зарегистрированного в середине апреля.Россия из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Турции ограничила авиасообщение с этой страной с 15 апреля по 1 июня. Турция, лишенная организованных российских туристов, которые на протяжении последних лет были лидерами по числу иностранцев, отдыхавших в этой стране, обещает улучшить ситуацию. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил РИА Новости, что собирается вместе с главой минздрава страны Фахреттином Коджой в мае посетить Россию, и выразил готовность принять санинспекторов из РФ для оценки безопасности своих курортов.Ранее Эрдоган объявил в стране полный локдаун с 19.00 29 апреля до 05.00 17 мая из-за ситуации с коронавирусом. Все организации и учреждения прекратили свою деятельность, за исключением освобожденных циркуляром МВД. Междугородние поездки разрешены только после получения разрешения от властей. Бронирование отелей не является исключением для ограничений на междугородние поездки. На иностранных туристов комендантский час не распространяется.
https://ria.ru/20210514/otdykh-1732138333.html
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коронавирус covid-19, турция, в мире

Эрдоган пообещал смягчить ограничения по коронавирусу в Турции в июне

14:42 14.05.2021
 
© Sputnik / Елена Палажченко / Перейти в фотобанкСобор Святой Софии в Стамбуле
Собор Святой Софии в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
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АНКАРА, 14 мая - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о планируемом в июне значительном смягчении ограничительных мер по коронавирусу.
Суточный прирост выявленных случаев коронавируса в Турции в четверг составил 11 534, это более чем в пять раз ниже максимума, зарегистрированного в середине апреля.
"С понедельника начнем возвращение к нормальной жизни. Детали мы обнародуем после заседания кабинета министров. В июне мы планируем в значительном объеме смягчить ограничительные меры", - сказал Эрдоган в телеобращении к нации.
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Ранее Эрдоган объявил в стране полный локдаун с 19.00 29 апреля до 05.00 17 мая из-за ситуации с коронавирусом. Все организации и учреждения прекратили свою деятельность, за исключением освобожденных циркуляром МВД. Междугородние поездки разрешены только после получения разрешения от властей. Бронирование отелей не является исключением для ограничений на междугородние поездки. На иностранных туристов комендантский час не распространяется.
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