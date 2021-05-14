https://ria.ru/20210514/turtsiya-1732317780.html

Эрдоган пообещал смягчить ограничения по коронавирусу в Турции в июне

Эрдоган пообещал смягчить ограничения по коронавирусу в Турции в июне

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о планируемом в июне значительном смягчении ограничительных мер по коронавирусу. РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T14:42

2021-05-14T14:42

2021-05-14T14:42

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

турция

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574847294_0:28:1280:748_1920x0_80_0_0_dd664a2e4a9768bf9ed010c5160a9b25.jpg

АНКАРА, 14 мая - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о планируемом в июне значительном смягчении ограничительных мер по коронавирусу.Суточный прирост выявленных случаев коронавируса в Турции в четверг составил 11 534, это более чем в пять раз ниже максимума, зарегистрированного в середине апреля.Россия из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Турции ограничила авиасообщение с этой страной с 15 апреля по 1 июня. Турция, лишенная организованных российских туристов, которые на протяжении последних лет были лидерами по числу иностранцев, отдыхавших в этой стране, обещает улучшить ситуацию. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил РИА Новости, что собирается вместе с главой минздрава страны Фахреттином Коджой в мае посетить Россию, и выразил готовность принять санинспекторов из РФ для оценки безопасности своих курортов.Ранее Эрдоган объявил в стране полный локдаун с 19.00 29 апреля до 05.00 17 мая из-за ситуации с коронавирусом. Все организации и учреждения прекратили свою деятельность, за исключением освобожденных циркуляром МВД. Междугородние поездки разрешены только после получения разрешения от властей. Бронирование отелей не является исключением для ограничений на междугородние поездки. На иностранных туристов комендантский час не распространяется.

https://ria.ru/20210514/otdykh-1732138333.html

https://ria.ru/20210512/sputnik-1731934745.html

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, турция, в мире