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Тверская область
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Руденя: важно сохранять традиционные семейные ценности
Руденя: важно сохранять традиционные семейные ценности
Победителей регионального этапа всероссийского конкурса "Семья года" наградили в пятницу в Тверской области накануне Международного дня семьи; награды родителям РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T20:23
2021-05-14T20:23
тверская область
жилье
игорь руденя
тверская область
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ТВЕРЬ, 14 мая – РИА Новости. Победителей регионального этапа всероссийского конкурса "Семья года" наградили в пятницу в Тверской области накануне Международного дня семьи; награды родителям вручил губернатор области Игорь Руденя.В этом году участие в конкурсе приняли более 60 семей из 34 муниципальных образований Тверской области. Победителей определяли в пяти номинациях. Самой многочисленной стала номинация "Семья – хранитель традиций", в которой профессиональное жюри определяло лучших из 16 семей. Победителем была признана семья Бирюковых из Бежецка. Наталья и Николай Бирюковы уже более 25 лет в браке, воспитывают четверых сыновей.Семья Байковых из Твери победила в номинации "Многодетная семья". Наталья и Владимир Байковы воспитывают семерых детей, приобщают их к изучению истории родного края. В 2020 году семья стала одной из первых, кто получил сертификат на получение автомобиля в рамках региональной меры поддержки многодетных семей.Победители регионального этапа представят Тверскую область на Всероссийском этапе конкурса "Семья года", отметили в пресс-службе.
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жилье, игорь руденя, тверская область

Руденя: важно сохранять традиционные семейные ценности

20:23 14.05.2021
 
© Фото : Пресс-служба Правительства Тверской областиГубернатор Игорь Руденя проводит личный прием граждан в Правительстве Тверской области
Губернатор Игорь Руденя проводит личный прием граждан в Правительстве Тверской области - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© Фото : Пресс-служба Правительства Тверской области
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ТВЕРЬ, 14 мая – РИА Новости. Победителей регионального этапа всероссийского конкурса "Семья года" наградили в пятницу в Тверской области накануне Международного дня семьи; награды родителям вручил губернатор области Игорь Руденя.
"Хочу поблагодарить вас за важный выбор в жизни – в пользу крепкой, большой и дружной семьи. Большая семья – это сохранение традиций нашего народа. Основа материнства и отцовства - в воспитании в детях трудолюбия, отзывчивости, уважения к старшим, любви к своей родной земле и стране", – сказал Руденя, слова которого цитирует пресс-служба регионального правительства.
В этом году участие в конкурсе приняли более 60 семей из 34 муниципальных образований Тверской области. Победителей определяли в пяти номинациях. Самой многочисленной стала номинация "Семья – хранитель традиций", в которой профессиональное жюри определяло лучших из 16 семей. Победителем была признана семья Бирюковых из Бежецка. Наталья и Николай Бирюковы уже более 25 лет в браке, воспитывают четверых сыновей.
Семья Байковых из Твери победила в номинации "Многодетная семья". Наталья и Владимир Байковы воспитывают семерых детей, приобщают их к изучению истории родного края. В 2020 году семья стала одной из первых, кто получил сертификат на получение автомобиля в рамках региональной меры поддержки многодетных семей.
Победители регионального этапа представят Тверскую область на Всероссийском этапе конкурса "Семья года", отметили в пресс-службе.
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