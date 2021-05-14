https://ria.ru/20210514/tsennosti-1732385549.html

Руденя: важно сохранять традиционные семейные ценности

Руденя: важно сохранять традиционные семейные ценности

Победителей регионального этапа всероссийского конкурса "Семья года" наградили в пятницу в Тверской области накануне Международного дня семьи; награды родителям РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T20:23

2021-05-14T20:23

2021-05-14T20:23

тверская область

жилье

игорь руденя

тверская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1602979996_471:542:1556:1152_1920x0_80_0_0_5c772f343d613f3c4339c156e663791f.jpg

ТВЕРЬ, 14 мая – РИА Новости. Победителей регионального этапа всероссийского конкурса "Семья года" наградили в пятницу в Тверской области накануне Международного дня семьи; награды родителям вручил губернатор области Игорь Руденя.В этом году участие в конкурсе приняли более 60 семей из 34 муниципальных образований Тверской области. Победителей определяли в пяти номинациях. Самой многочисленной стала номинация "Семья – хранитель традиций", в которой профессиональное жюри определяло лучших из 16 семей. Победителем была признана семья Бирюковых из Бежецка. Наталья и Николай Бирюковы уже более 25 лет в браке, воспитывают четверых сыновей.Семья Байковых из Твери победила в номинации "Многодетная семья". Наталья и Владимир Байковы воспитывают семерых детей, приобщают их к изучению истории родного края. В 2020 году семья стала одной из первых, кто получил сертификат на получение автомобиля в рамках региональной меры поддержки многодетных семей.Победители регионального этапа представят Тверскую область на Всероссийском этапе конкурса "Семья года", отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210511/gazifikatsiya-1731846873.html

тверская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жилье, игорь руденя, тверская область