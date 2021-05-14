https://ria.ru/20210514/truboprovod-1732228921.html

Оператор Colonial Pipeline полностью восстановил работу

Оператор Colonial Pipeline полностью восстановил работу

Оператор Colonial Pipeline заявляет, что полностью восстановил поставки топлива на восточном побережье США после кибервзлома. РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T00:08

2021-05-14T00:08

2021-05-14T00:08

colonial pipeline

сша

экономика

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ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Оператор Colonial Pipeline заявляет, что полностью восстановил поставки топлива на восточном побережье США после кибервзлома.Отмечается, что после перезапуска потребуется несколько дней на то, чтобы цепочка поставок вернулась к нормальному состоянию. Компания подчеркнула, что некоторые рынки испытывают перебои с сервисом."Colonial будет доставлять как можно больше бензина, дизеля и авиатоплива и продолжит поставки до тех пор, пока рынки не вернутся к норме", - уточнила компания.На восточном побережье США наблюдаются проблемы с бензином после того, как оператор Colonial Pipeline закрыл крупнейший трубопровод из-за кибератаки, а потребители начали массово скупать бензин из опасений будущего дефицита. Власти призвали потребителей не паниковать и не запасаться бензином впрок.

https://radiosputnik.ria.ru/20210513/bayden-1732214905.html

сша

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2021

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colonial pipeline, сша, экономика