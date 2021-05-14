https://ria.ru/20210514/truboprovod-1732228921.html
Оператор Colonial Pipeline полностью восстановил работу
Оператор Colonial Pipeline полностью восстановил работу
Оператор Colonial Pipeline заявляет, что полностью восстановил поставки топлива на восточном побережье США после кибервзлома. РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T00:08
2021-05-14T00:08
2021-05-14T00:08
colonial pipeline
сша
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731786499_0:28:2201:1266_1920x0_80_0_0_0d75f96c453e4ef92cc293786044bdf8.jpg
ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Оператор Colonial Pipeline заявляет, что полностью восстановил поставки топлива на восточном побережье США после кибервзлома.Отмечается, что после перезапуска потребуется несколько дней на то, чтобы цепочка поставок вернулась к нормальному состоянию. Компания подчеркнула, что некоторые рынки испытывают перебои с сервисом."Colonial будет доставлять как можно больше бензина, дизеля и авиатоплива и продолжит поставки до тех пор, пока рынки не вернутся к норме", - уточнила компания.На восточном побережье США наблюдаются проблемы с бензином после того, как оператор Colonial Pipeline закрыл крупнейший трубопровод из-за кибератаки, а потребители начали массово скупать бензин из опасений будущего дефицита. Власти призвали потребителей не паниковать и не запасаться бензином впрок.
https://radiosputnik.ria.ru/20210513/bayden-1732214905.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731786499_0:0:1957:1467_1920x0_80_0_0_ddb5336a4ec36445441e12c828ca6931.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
colonial pipeline, сша, экономика
ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости.
Оператор Colonial Pipeline
заявляет, что полностью восстановил поставки топлива на восточном побережье США
после кибервзлома.
"Colonial Pipeline безопасно перезапустил работу всей нашей системы трубопроводов и сообщает, что доставка (нефти) продуктов началась на всех рынках, которые мы обслуживаем", - говорится в сообщении компании.
Отмечается, что после перезапуска потребуется несколько дней на то, чтобы цепочка поставок вернулась к нормальному состоянию. Компания подчеркнула, что некоторые рынки испытывают перебои с сервисом.
"Colonial будет доставлять как можно больше бензина, дизеля и авиатоплива и продолжит поставки до тех пор, пока рынки не вернутся к норме", - уточнила компания.
На восточном побережье США наблюдаются проблемы с бензином после того, как оператор Colonial Pipeline закрыл крупнейший трубопровод из-за кибератаки, а потребители начали массово скупать бензин из опасений будущего дефицита. Власти призвали потребителей не паниковать и не запасаться бензином впрок.