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Оператор Colonial Pipeline полностью восстановил работу
Оператор Colonial Pipeline полностью восстановил работу
Оператор Colonial Pipeline заявляет, что полностью восстановил поставки топлива на восточном побережье США после кибервзлома. РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T00:08
2021-05-14T00:08
colonial pipeline
сша
экономика
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ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Оператор Colonial Pipeline заявляет, что полностью восстановил поставки топлива на восточном побережье США после кибервзлома.Отмечается, что после перезапуска потребуется несколько дней на то, чтобы цепочка поставок вернулась к нормальному состоянию. Компания подчеркнула, что некоторые рынки испытывают перебои с сервисом."Colonial будет доставлять как можно больше бензина, дизеля и авиатоплива и продолжит поставки до тех пор, пока рынки не вернутся к норме", - уточнила компания.На восточном побережье США наблюдаются проблемы с бензином после того, как оператор Colonial Pipeline закрыл крупнейший трубопровод из-за кибератаки, а потребители начали массово скупать бензин из опасений будущего дефицита. Власти призвали потребителей не паниковать и не запасаться бензином впрок.
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colonial pipeline, сша, экономика

Оператор Colonial Pipeline полностью восстановил работу

00:08 14.05.2021
 
© REUTERS / Colonial PipelineРезервуары для хранения нефтепродкутов в резервуарном парке Linden Junction компании Colonial Pipeline
Резервуары для хранения нефтепродкутов в резервуарном парке Linden Junction компании Colonial Pipeline - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© REUTERS / Colonial Pipeline
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ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Оператор Colonial Pipeline заявляет, что полностью восстановил поставки топлива на восточном побережье США после кибервзлома.
"Colonial Pipeline безопасно перезапустил работу всей нашей системы трубопроводов и сообщает, что доставка (нефти) продуктов началась на всех рынках, которые мы обслуживаем", - говорится в сообщении компании.
Отмечается, что после перезапуска потребуется несколько дней на то, чтобы цепочка поставок вернулась к нормальному состоянию. Компания подчеркнула, что некоторые рынки испытывают перебои с сервисом.
"Colonial будет доставлять как можно больше бензина, дизеля и авиатоплива и продолжит поставки до тех пор, пока рынки не вернутся к норме", - уточнила компания.
На восточном побережье США наблюдаются проблемы с бензином после того, как оператор Colonial Pipeline закрыл крупнейший трубопровод из-за кибератаки, а потребители начали массово скупать бензин из опасений будущего дефицита. Власти призвали потребителей не паниковать и не запасаться бензином впрок.
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