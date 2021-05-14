https://ria.ru/20210514/teologiya-1732337972.html

Настоящее и будущее университетской теологии обсудили в Москве

Настоящее и будущее университетской теологии обсудили в Москве

Расширение воспитательного потенциала теологического образования, укрепление его связи с традиционными конфессиями и другие аспекты современной университетской... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T17:53

2021-05-14T17:53

2021-05-14T18:01

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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Расширение воспитательного потенциала теологического образования, укрепление его связи с традиционными конфессиями и другие аспекты современной университетской теологии обсудили эксперты на ежегодном заседании Совета Научно-образовательной ассоциации (НОТА). В мероприятии приняли участие представители религиозных организаций, руководители вузов-членов Ассоциации, представители администрации президента РФ и профильных министерств.За три года работы Ассоциации университетская теология в России, по мнению экспертов, успешно прошла период становления в качестве самостоятельной отрасли научного знания. Сегодня члены НОТА – 70 светских и духовных образовательных организаций, в число которых входят ведущие университеты страны.Залог адекватного и плодотворного развития теологии как научной академической дисциплины – нормативное закрепление ее особой связи с традиционными конфессиями России, уверены эксперты. Согласно решению Совета НОТА, аккредитация образовательных программ по теологии будет невозможна без привлечения представителей соответствующей религиозной организации."Мы с самого начала создавали здание теологического образования на фундаменте традиционных конфессий, с самого начала это был межрелигиозный проект. Мы не должны допустить того, чтобы теология могла уйти в свободный полет, оторвавшись от традиционных конфессий и перестав служить нашему общему делу", – подчеркнул президент НОТА, митрополит Волоколамский Иларион.Теология как научная дисциплина, по мнению экспертов, помогает в решении центральных проблем современного общества, среди которых терроризм, конфессиональные конфликты, потеря моральных ориентиров. Цели НОТА – совершенствование университетского образования и развитие его воспитательной роли, укрепление диалога конфессий и культур.Как сообщили эксперты, Российский фонд фундаментальных исследований и Российский научный фонд включили теологию в свои классификаторы дисциплин. По итогам междисциплинарного конкурса РФФИ поддержал 58 проектов из 254, представленных в сфере теологии.НОТА курирует разработку целого ряда учебников по теологии, а отраслевой научный журнал "Вопросы теологии" в марте 2021 года вошел в перечень ВАК. Среди важных достижений Ассоциации эксперты отметили уверенный рост горизонтального взаимодействия среди вузов-участников, которые активно обмениваются опытом и создают совместные проекты.Перспективные задачи НОТА, по мнению участников заседания, – развитие образовательных стандартов теологии и подготовка новых кадров как для экспертной оценки учебных программ, так и для непосредственной педагогической работы, в том числе, уже на уровне школы. В этой связи особую роль в развитии Ассоциации имеют педагогические вузы, отметили эксперты.Мероприятие состоялось в Москве, в Общецерковной аспирантуре и докторантуре имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Научно-образовательная теологическая ассоциация учреждена в 2018 году. Теология официально включена в перечень дисциплин ВАК с 2015 года.

https://sn.ria.ru/20210407/teologiya-1727127200.html

https://na.ria.ru/20210421/teologiya-1729282316.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил стриханов, андрей третьяков, социальный навигатор, общество