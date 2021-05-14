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Шериф в Техасе раскритиковал работу президентской администрации
Шериф в Техасе раскритиковал работу президентской администрации
Техасский округ Валь-Верде на границе с Мексикой превратился в центр притяжения для контрабандистов людьми из-за миграционного кризиса после прихода к власти... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T08:19
2021-05-14T08:23
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ЭЛЬ-ПАСО (штат Техас), 14 мая - РИА Новости. Техасский округ Валь-Верде на границе с Мексикой превратился в центр притяжения для контрабандистов людьми из-за миграционного кризиса после прихода к власти президента США Джо Байдена, сообщил РИА Новости местный шериф Джо Мартинес.С приходом к власти администрации Байдена число мигрантов, пытающихся незаконно пересечь границу США, значительно увеличилось, многие СМИ говорят о кризисе на границе. Байден заявлял, что не виноват в этом, речь идет о сезонном увеличении числа мигрантов."Криминальные элементы из Остина, Сан-Антонио, Хьюстона, Далласа приезжают сюда, чтобы нелегально переправлять мексиканцев, гватемальцев, сальвадорцев…", - сказал шериф. Он отметил, что тюрьма округа переполнена такими преступниками, это больно бьет по кошельку налогоплательщиков.Шериф Мартинес заявил, что его округ стал жертвой несогласованной политики двух администраций: при президенте Дональде Трампе были демонтированы старые пограничные заграждения для строительства новой стены, Байден же отменил строительство стены, но прежние заградительные объекты так и не восстановлены.Округ Валь-Верде расположен в районе, известном как "сектор Дель-Рио". По данным погранично-таможенной службы США, с октября 2020 года в этом секторе было зафиксировано 90 394 случаев задержания нелегальных мигрантов. В марте и апреле здесь каждый месяц задерживалось порядка 20 тысяч нелегалов. По сравнению с прошлым годом наплыв искателей убежища в секторе вырос на 377%.
https://ria.ru/20210425/reyting-1729868855.html
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дональд трамп, джо байден, сан-антонио, даллас, сша, техас, в мире

Шериф в Техасе раскритиковал работу президентской администрации

08:19 14.05.2021 (обновлено: 08:23 14.05.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМашина шерифа на дороге в Хьюстоне, штат Техас
Машина шерифа на дороге в Хьюстоне, штат Техас - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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ЭЛЬ-ПАСО (штат Техас), 14 мая - РИА Новости. Техасский округ Валь-Верде на границе с Мексикой превратился в центр притяжения для контрабандистов людьми из-за миграционного кризиса после прихода к власти президента США Джо Байдена, сообщил РИА Новости местный шериф Джо Мартинес.
С приходом к власти администрации Байдена число мигрантов, пытающихся незаконно пересечь границу США, значительно увеличилось, многие СМИ говорят о кризисе на границе. Байден заявлял, что не виноват в этом, речь идет о сезонном увеличении числа мигрантов.
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"Криминальные элементы из Остина, Сан-Антонио, Хьюстона, Далласа приезжают сюда, чтобы нелегально переправлять мексиканцев, гватемальцев, сальвадорцев…", - сказал шериф. Он отметил, что тюрьма округа переполнена такими преступниками, это больно бьет по кошельку налогоплательщиков.
Шериф Мартинес заявил, что его округ стал жертвой несогласованной политики двух администраций: при президенте Дональде Трампе были демонтированы старые пограничные заграждения для строительства новой стены, Байден же отменил строительство стены, но прежние заградительные объекты так и не восстановлены.
Округ Валь-Верде расположен в районе, известном как "сектор Дель-Рио". По данным погранично-таможенной службы США, с октября 2020 года в этом секторе было зафиксировано 90 394 случаев задержания нелегальных мигрантов. В марте и апреле здесь каждый месяц задерживалось порядка 20 тысяч нелегалов. По сравнению с прошлым годом наплыв искателей убежища в секторе вырос на 377%.
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