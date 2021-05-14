https://ria.ru/20210514/tekhas-1732243613.html

Шериф в Техасе раскритиковал работу президентской администрации

Шериф в Техасе раскритиковал работу президентской администрации

Техасский округ Валь-Верде на границе с Мексикой превратился в центр притяжения для контрабандистов людьми из-за миграционного кризиса после прихода к власти... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T08:19

2021-05-14T08:19

2021-05-14T08:23

дональд трамп

джо байден

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даллас

сша

техас

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ЭЛЬ-ПАСО (штат Техас), 14 мая - РИА Новости. Техасский округ Валь-Верде на границе с Мексикой превратился в центр притяжения для контрабандистов людьми из-за миграционного кризиса после прихода к власти президента США Джо Байдена, сообщил РИА Новости местный шериф Джо Мартинес.С приходом к власти администрации Байдена число мигрантов, пытающихся незаконно пересечь границу США, значительно увеличилось, многие СМИ говорят о кризисе на границе. Байден заявлял, что не виноват в этом, речь идет о сезонном увеличении числа мигрантов."Криминальные элементы из Остина, Сан-Антонио, Хьюстона, Далласа приезжают сюда, чтобы нелегально переправлять мексиканцев, гватемальцев, сальвадорцев…", - сказал шериф. Он отметил, что тюрьма округа переполнена такими преступниками, это больно бьет по кошельку налогоплательщиков.Шериф Мартинес заявил, что его округ стал жертвой несогласованной политики двух администраций: при президенте Дональде Трампе были демонтированы старые пограничные заграждения для строительства новой стены, Байден же отменил строительство стены, но прежние заградительные объекты так и не восстановлены.Округ Валь-Верде расположен в районе, известном как "сектор Дель-Рио". По данным погранично-таможенной службы США, с октября 2020 года в этом секторе было зафиксировано 90 394 случаев задержания нелегальных мигрантов. В марте и апреле здесь каждый месяц задерживалось порядка 20 тысяч нелегалов. По сравнению с прошлым годом наплыв искателей убежища в секторе вырос на 377%.

https://ria.ru/20210425/reyting-1729868855.html

https://ria.ru/20210401/krizis-1603831813.html

сан-антонио

даллас

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сан-антонио, даллас, сша, техас, в мире