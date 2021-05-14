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Расчет проекта строительства газопровода в Заполярье сделают к 15 июня
Расчет проекта строительства газопровода в Заполярье сделают к 15 июня
Расчет условий реализации проекта строительства газопровода в Мурманскую область планируется сделать к 15 июня; такое решение принято в пятницу на рабочей... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T20:16
2021-05-14T20:16
2021-05-14T20:16
мурманская область
россия
александр гуцан
андрей чибис
газпром
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
мурманская область
экономика
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Расчет условий реализации проекта строительства газопровода в Мурманскую область планируется сделать к 15 июня; такое решение принято в пятницу на рабочей встрече губернатора региона Андрея Чибиса с заместителем председателя правления "Газпрома" Виталием Маркеловым и замглавы Минпромторга РФ Алексеем Беспрозванных, сообщается на сайте облправительства."Очень рассчитываем, что важнейший вопрос для Мурманской области будет решен положительно. Строительство газопровода – это не только помощь в развитии промышленности, но и существенное сокращение затрат на ЖКУ для северян. По нашим подсчетам, плата за коммунальные услуги снизится на 20%", - приводятся в сообщении слова Чибиса.Как отмечается в сообщении, вопрос необходимости прихода газа в Заполярье ставится властями региона перед федеральным центром не первый год. Инициатива строительства газопровода была поддержана, в частности, на встрече 12 мая Андрея Чибиса с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым и полпредом президента в СЗФО Александром Гуцаном.
https://realty.ria.ru/20210426/port-1730041955.html
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россия, александр гуцан, андрей чибис, газпром, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), мурманская область, экономика